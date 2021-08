Kan tjene enorme summer på å kle seg naken: – Ikke et trygt sted

Forbrukerøkonom er bekymret for at norske ungdommer lar seg friste av raske penger og store beløp.

På verdensbasis har det sosiale mediet OnlyFans over 100 millioner registrerte brukere, samt over én million innholdsprodusenter. Det viser tall fra selskapet selv.

Plattformen brukes hovedsakelig til å selge lettkledde bilder, nakenbilder og pornografisk innhold.

TV 2 har forespurt OnlyFans om hvor mange av disse som er norske. OnlyFans har ikke besvart våre henvendelser, men flere norske influensere er åpen om at de både publiserer og lever av innholdet.

Dette er OnlyFans OnlyFans er en sosial nettplattform, grunnlagt i 2016.





Kjendiser, influensere og andre innholdsskapere kan publisere bilder og innhold som kun er tilgjengelig for betalende abonnenter.





Prisen for et abonnement bestemmes av brukeren selv.





Betalende kan også kjøpe personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.





Flere bruker tjenesten til å selge lettkledde bilder, nakenbilder og seksualisert innhold.

270 millioner i året

Den britiske nettsiden MrQ har nylig publisert en rapport som viser hvor mye penger som ligger i å publisere lettkledde bilder på plattformen.

Rapporten, som også har blitt omtalt av The New York Post, viser at de som gjør det best, kan tjene over 270 ganger mer enn en gjennomsnittlig arbeider.

Én av de best betalte brukerne har en årlig inntekt på nærmere 30 millioner dollar, eller 270 millioner kroner.

For å abonnere på denne brukeren må man betale cirka 270 norske kroner i måneden. Totalt har kvinnen 103.000 abonnenter. Det vil si at hun tjener svimlende 27,8 millioner kroner i måneden.

– Uheldig

Derya Incedursun er forbrukerøkonom i Nordea. Hun er bekymret for at plattformer som OnlyFans tiltrekker seg stadig yngre personer, og at mange lar seg friste av de enorme summene man potensielt kan tjene.

– Jeg syntes det er uheldig at det ligger så mye penger i det. Seksuelt innhold selger, og det blir utnyttet til det fulleste, sier Incedersun til TV 2.

Forbrukerøkonomen reagerer også på at det blir gitt inntrykk av at det er det seksuelle som gjør at du kan klare deg økonomisk, og stå på egne ben.

OnlyFans opererer med en aldersgrense på 18 år. Incedersun er likevel redd for at mange under 18 også finner veien inn til den kontroversielle plattformen.

– Kan skape problemer

– Internett er ikke et trygt sted. Det er veldig viktig at unge er oppmerksomme på hva det kan gjøre med en i fremtiden. De lettjente pengene kan komme godt med der og da, men kan skape problemer senere i livet, sier forbrukerøkonomen.

Incedersun understreker at dette ikke er en pekefinger mot noen, og at dersom man er 18 år står man fritt til å leve slik man vil.

– Da kan det være lurt å forvalte pengene smart. Kanskje er ikke dette noe du ønsker å gjøre om fem år, så mine råd da er å investere i varige midler, kjøp leilighet eller plasser pengene i fond, sier hun.