– Dette vil redde liv

– Endelig!, utbryter professor Terje Rootwelt. Sammen med kolleger på barne- og ungdomsklinikken på OUS, har han i lang tid presset på for at muskelsykdommen Spinal muskelatrofi, SMA, skal bli en del av nyfødtscreeningen her i Norge. Og nå kan helseminister Bent Høie avsløre at den fra 1. september blir det. Dermed blir Norge det første landet i Europa som screener alle nyfødte for SMA.

– Det betyr veldig mye. Vi har en behandling som vi vet gir god effekt og det å oppdage det tidlig er avgjørende for å få den gode effekten for barna det gjelder og familien, sier Høie som denne uken la frem en strategi for sjeldne sykdommer.

Noen timer etter fødsel tilbys alle nyfødte i Norge å ta en blodprøve, noen dråper blod som kan fortelle om barnet har en alvorlig medfødt sykdom.

1. september programmeres maskinene hos OUS til å også identifisere SMA-genet. Behandlingen kan da starte umiddelbart.

Startet behandling 11 uker gammel

Fire år gamle Olivia og hennes foreldre vet hvor viktig det er å komme i gang med rask behandling. Da Olivia var bare noen uker gammel oppdaget foreldrene symptomer på SMA. I løpet av kort tid fikk hun starte behandling med medisinen Spinraza. Det mener foreldrene har vært avgjørende.

– Olivia har kunnet nå milepæler som andre før oss bare har kunnet drømme om, sier mamma Christina Pettersen.

GODE NYHETER: Foreldrene til fire år gamle Olivia Fredheim har kjempet for at SMA skal bli en del av nyfødtscreeningen. Fra venstre: Helseminister Bent Høie, mor Christina Pettersen, Olivia Fredheim og far Helge Fredheim. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun har vært svært engasjert i kampen for at SMA skal bli en del av nyfødtscreeningen. Hun fant frem til hvem som jobbet med dette og sendte mail hver tredje måned for å høre hvordan ting lå an.

– Vedkommende har vært like ivrig som oss og jeg er veldig glad for at vi har fått det til, sier hun.

Samtidig forteller hun at det er litt sårt fordi hun vet at datterens situasjon kunne vært annerledes dersom SMA allerede hadde vært en del av nyfødtscreeningen da hun ble født.

– Bittert

– Det er bittert å vite at dersom man hadde begynt behandlingen før symptomene slo til, så hadde man kanskje nærmet seg et mer normalt forløp. Kanskje kunne hun gått og gjort andre ting, sier moren.

Men hun gleder seg på vegne av alle som kommer etter dem.

– Det betyr veldig mye for meg å kunne bidra slik at andre med sjeldne diagnoser kan få en bedre fremtid.

FORNØYD: Klinikklederen ved Barne- og ungdomsklinikken på OUS, professor Terje Rootwelt, er svært fornøyd med at SMA blir en del av nyfødtscreeningen fra 1. september. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Sykdommen SMA skyldes mangel på et gen som gir et overlevelsesprotein til nerveceller og dersom man mangler dette proteinet dør nervecellene og man blir lam.

– SMA har til nå vært den vanligste arvelige årsaken til tidlig død hos barn i Norge, ca. syv barn årlig. Alle studier tilsier at jo tidligere du setter i gang behandlingen, jo bedre går det sier Terje Rootwelt. Han er glad for at det nå foreligger en strategi for sjeldne diagnoser.

Vil redde liv

– Vi har mellom 5000-8000 sjeldne diagnoser og her i Norge screener vi (fra 1. september red.anm.) for 26 av disse. Det å ha en helhetlig plan er veldig viktig. Disse tilstandene krever en bred tilnærming.

Rootwelt er helt klar på hvor stor betydning det har at SMA nå inkluderes i nyfødtscreeningen.

– Vil det redde liv?

– Ja, det er det ingen tvil om.