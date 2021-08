Sophie Elise åpner opp om bruddet – svarer på ryktene om ny flamme

– Det er aldri hyggelig at et brudd er offentlig, sier nordlendingen til God kveld Norge, og forteller at det å være singel har vært fint.

Hun avslører også at hun har festet og kost seg i sommermånedene.

EKSKJÆRESTER: Her er et bilde fra den nye sesongen, hvor Isachsen of Kaspersen fortsatt var i et forhold. Foto: TV 2

Lykkelig på TV



I forbindelse med lanseringen av den femtende sesongen av Bloggerne på TV 2, snakker God kveld Norge med influenseren.

I den nye sesongen, som har premiere førstkommende mandag, blir TV-seerne bedre kjent med Isachsen og Kristoffersen som par, og man sitter igjen med inntrykket av at dette er et lykkelig par. Kort tid etter at innspillingen var over kom bruddet.

I TV 2-serie: Sophie Elise er med i den nye sesongen av Bloggerne. Foto: Espen Solli/TV 2

I videoen øverst i saken forteller Isachsen at det føles som en evighet siden bruddet, samtidig som det er ferskt. Derfor ønsker hun ikke se Bloggerne-episodene med en gang.

Hun forteller at det blir litt rart å se ekskjæresten på TV, men sier at de to fortsatt har en god tone som venner.

– Vi hadde det veldig fint sammen, men på et tidspunkt måtte vi finne ut om det skulle være oss to for alltid eller ikke, sier hun til God kveld Norge-programlederne Niklas Baarli og Marte Bratberg.

Det har versert en del rykter om at 26-åringen har fått en ny flamme. Det skyldes blant annet noen festbilder av henne og en annen mann på sosiale medier.

God kveld Norge-programlederne spør om det er ny flamme på gang, eller om den nevnte fyren var «en greie på fest». Isachsen svarer sistnevnte.

Uventet brudd

Det var i juni, kort tid etter at Isachsen var ferdig med oppholdet på Farmen kjendis, at nyheten om bruddet kom.

– Jeg og Kasper er ikke lenger kjærester eller samboere. Dette er veldig privat, men for å slippe flere spekulasjoner velger jeg å fortelle det som det er. Vi har hatt fem fine år sammen, som jeg aldri ville ha vært foruten, skrev hun på Instagram.

Hun og Kristoffersen har kjent hverandre fra ungdomstiden, og ble kjærester for rundt fire år siden.