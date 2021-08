Strømprisen har skutt i været – frykter for vinteren

Strømprisene er sjeldent dyre for august. Ifølge ekspert kan vi ha en vinter med rekordhøye strømpriser fremfor oss.

Onsdag morgen sendte strømbørsen Nord Pool ut et varsel om høye strømpriser.

– Snittprisen i Norden gjør at det fort koster godt over krona å bruke strøm. Det er veldig dyrt, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios, til TV 2.

Bare i 2006 og 2018 har strømprisene vært på et like høyt nivå i august.

– At vi har sett disse nivåene to ganger tidligere på tjue år tilsier at dette er sjeldent og slettes ikke er en vanlig situasjon, sier Myhre.

Særlig én landsdel rammes av de høyeste strømprisene, men forbrukeren har også noe å glede seg over – før temperaturene faller.

SOMMER: En varm og tørr sommer både i Norge og Europa har gitt utslag på strømprisene. Her fra Munch Brygge i Oslo i sommer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Her er det dyrest

Ifølge Nord Pool vil strømmen i Sør-Norge i gjennomsnitt koste 76 øre per kilowatt time torsdag.

– I Midt-Norge er strømmen dyrest og vil koste én krone på ettermiddagen mellom klokken 16 og 17, sier Myhre.

Gjennomsnittet vil ligge på 91 øre.

Til sammenligning var strømmen i juli dyrest i Kristiansand og kostet gjennomsnittlig 57,49 øre.

Nord-Norge slipper imidlertid billig unna. I Tromsø koster strømmen 34,8 øre torsdag.

STRØM: Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios, mener at det er bedriftene som lider mest av de høye prisene nå. Foto: Entelios

– Det er forventet at det høye prisnivået vil holde seg inn i vinteren. Dette er unormale priser for august, men mer likt vinterpriser, sier Myhre.

Selv om det er dyrt med strøm nå, er vi heldigvis inne i en tid hvor det fortsatt er varmt og fint vær.

– Forbrukeren bruker generelt ikke så mye strøm nå, så det er først når du starter med oppvarming av boligen din at du bør være litt bevisst på forbruket. Dette svir foreløpig mest for bedriftene, sier Myhre.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight er imidlertid ikke så sikker på at prisene vil stabilisere seg mot vinteren.

VINDKRAFT: Vindturbiner i Tellenes vindpark utenfor Egersund, Rogaland Foto: Kristian Myhre / TV 2

Spår ekstreme vinterpriser

Skulle Norge plutselig få en god del regn, vil det gi et positivt utslag på strømprisen. Dersom det blir en uvanlig tørr høst, mener Lilleholt at situasjonen kan bli anstrengt.

– Det er helt klart riktig at det er rekordhøye priser nå for sommeren å være. Og i mitt hode er det sannsynlig at vi kan ende opp med veldig dyr strøm også i vinter, sier Lilleholt.

STRØM: Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt mener vi kan stå overfor en vinter med dyr strøm. Foto: Volue Insight

Han forklarer at lite nedbør gjør at vi får stadig mindre vann i magasinene, samtidig som vi eksporterer mye av kraften ut til Europa.

– Når vi ikke får fylt opp lagrene, mens det gradvis nærmer seg vinteren, kan det bli anstrengt. Det kan gi vesentlig høyere priser. Det er ikke utenkelig at vi kan ende opp med å betale opp mot en krone per kilowatt time bare som ren kraftpris, sier analytikeren.

Situasjonen kan reddes av at vi får en normal, våt høst. Samtidig vil et ekstremt marked i Europa presse prisene opp også i Norge.

NEDBØR: Etter en tørr sommer er vi avhengig av en våt høst for å kunne holde strømprisen nede. Her fra Sarpefossen. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Rekordnivåer

Prisen på CO2-kvoter i Europa har økt til rekordhøye nivåer i sommer. Det bidrar til å gjøre fossil strøm dyrere, og gir høyere strømpriser i Europa.

– Prisene stiger utrolig raskt nå, sier Lilleholt.

– Kommer vi i en situasjon hvor vannkraftprodusentene sier at de må holde igjen vannet fordi de risikerer å produsere for mye og får problemer med å møte etterspørselen ved en kald vinter, risikerer vi å bruke opp alt vannet før snøen smelter til våren. Nesten tomme magasiner gir veldig høy pris, sier han.

Det betyr at vi i de kaldeste timene i vinter kan havne i en situasjon hvor vi må importere kraft. Og det vil vi kjenne på lommeboken.

– Når prisene i Europa er så mye høyere enn her, vil det få en konsekvenser for strømregningen.

Det var ein tørr juli mange stader på Vestlandet, og jammen har ikkje august også starta tørt! ☂️ Det er store lokale variasjonar, men for eksempel har det hittil berre komme 1 mm i Åndalsnes 😮 Det same talet finn vi i Lærdal, men sistnemnte er nok litt meir vande med det 🤓 pic.twitter.com/PQ5S4QpECD — Meteorologene (@Meteorologene) August 11, 2021

Koronaeffekt

Også Myhre mener at årsaken til de høye strømprisene er sammensatt.

– Vinteren var tørr og og kald, etterfulgt av en tørr og fin sommer. Det er normale situasjoner med magasinene våre nå, men strømprisen blir påvirket av prisen i utlandet, mener Myhre.

Det er mer strømutveksling med utlandet, med blant annet England, Tyskland og Danmark.

– Og i Europa er situasjonen alt annet enn normal. Det har nesten ikke blåst, så vindkraft må erstattes med kull eller gass. Gassen har blitt rekorddyr, og det henger også sammen med korona, sier Myhre.

Han viser til at folk flest under korona har hatt et økt materielt forbruk, og har pusset opp hjemme, kjøpt svømmebasseng eller ny sykkel.

Majoriteten av alt man kjøper lages i Kina, som har hatt en enorm produksjon under pandemien. Dette førte til økt forbruk av gass, som igjen gir utslag på prisene.

Forpliktende energisamarbeid

Lilleholt mener imidlertid at vi må mer enn 15 år tilbake i tid for å finne hovedårsaken til de høye prisene. Tilbake i 2005 etablerte EU en felles energipolitikk og et felles energisystem.

– Intensjonen var at det skulle bli kostbart å produsere skittent, og lønnsomt å produsere ren og fornybar energi. Norden har et overskudd av fornybar energi som de eksporterer ut, mens store deler av Europa har et underskudd, mens de omstiller seg, sier Lilleholt.

Selv om eksport av norsk vannkraft har blitt kritisert fra flere hold de siste årene, forteller Lilleholt at han er stolt av kraftbransjen.

– Jeg er stolt av at vi har en vare som noen vil kjøpe og at den er attraktiv. I europeisk sammenheng er norsk kraft stabil, billig og fornybar!