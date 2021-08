Opererte i mai – slik går det i dag: – Var veldig sårbar

I juni ble det kjent at Ellingsen hadde gjennomgått en kjønnskorrigerende operasjon på Rikshospitalet i Oslo.

Deler av prosessen vises i den nye sesongen av «Bloggerne», som har premiere 16. august.

I dag forteller 19-åringen til God kveld Norge hvordan hun opplevde operasjonen og tiden etter.

– Jeg har trengt to måneder hvor jeg ikke har gjort noen ting, forteller Ellingsen til Marte Bratberg og Niklas Baarli i God kveld Norge studio.

Hun legger til at de første dagene etter operasjonen var følelsesladde.

– De første dagene på sykehuset var veldig emosjonelle, da jeg ikke kunne gå. Det var nesten litt skremmende. Jeg var veldig sårbar. Så ble det bedre og bedre, og plutselig var jeg på beina igjen.

Klar for et nytt kapittel

Operasjonen var egentlig satt til august 2020, men ble utsatt grunnet koronasituasjonen. Nå er Ellingsen glad for at operasjonen var vellykket.

– Det har gått veldig fint. Jeg er veldig takknemlig for at det har gått så bra.

19-åringen forteller at hun føler seg som seg selv igjen og at formen er god.

– Nå føler jeg meg egentlig helt normal og frisk, smiler Ellingsen.

I Bloggerne sier blant annet moren til Ellingsen at «nå er Emma hel». Ellingsen forteller at hun føler at dette er et nytt kapittel.

Vært åpen

Ellingsen er født med et annet kjønn enn det hun identifiserer seg med, og har fortalt om dette i flere TV-programmer, deriblant Født i feil kropp fra 2014.

Hun var kun 15 år da TV-seerne ble kjent med henne i dette programmet, og dokumentaren endte med å vinne en Gullrute-pris.

Dette er ikke den eneste gjeve prisen hun har blitt hedret med de siste årene, i 2018 ble hun kåret til «årets influenser» på Kjendisgallaen.

Hun har vært svært åpen om hele prosessen, og på Instagram og YouTube blir hun hyllet for å normalisere det å ikke kjenne seg igjen i sitt biologiske kjønn.

På Instagram har hun over godt over 700.000 følgere, og på YouTube har hun 425.000 abonnenter og rett i underkant av 30 millioner avspillinger.

Hun har også høstet ros for boken «Emma», hvor hun åpenhjertig fortalte om det å være født i feil kjønn. VG ga boken terningkast fire og kalte den «banebrytende».