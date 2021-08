Vold, våpen og kokainsalg: Disse skulle pågripes da politiet ble angrepet

To menn er nå fengslet i fire uker etter at 20-30 ungdommer havnet i konfrontasjon med politiet. Begge tilknyttet et kriminelt ungdomsmiljø.

Det har Oslo tingrett slått fast i tidligere dommer mot de to mennene på 19 og 20 år.

Mandag kveld fikk en patrulje i oppdrag å reise til Mortensrud i Oslo for å pågripe to personer som er siktet i en pågående sak som gjelder grove trusler for den ene og vold for den andre.

I forbindelse med pågripelsen, som skjedde i 22.30-tiden, gjorde 19-åringen motstand. Det resulterte i en siktelse for vold mot politiet.

19-åringens forsvarer, advokat Ole-Petter Drevland, sier at klienten følte at han fikk unødvendig hard behandling av politiet. Han skal ha blitt lagt i bakken for så å bli løftet opp.

I den forbindelse gjorde han ifølge forsvareren et utfall, noe som resulterte i at en politibetjent ble sparket i låret.

Politiadvokat Ingrid Hærem sier til TV 2 at politiet ikke kjenner seg igjen i 19-åringens beskrivelse av det som skjedde. Hun sier også at dersom det blir tatt ut tiltale for vold mot politiet, vil hendelsen bli grundig belyst i retten av dem som var til stede.

I Oslo tingrett, som har opphevet referatforbudet fra onsdagens fengslingsmøte, forklarte 19-åringen at han fikk «grove smerter» som følge av politiets behandling og derfor mistet kontroll over kroppen sin.

– Jeg hadde masse adrenalin og fikk sjokk, sier han.

Prioritert sak

I løpet av kort tid samlet det seg omkring 20-30 personer rundt politipatruljen, som måtte tilkalle flere patruljer. Det oppstod en konfrontasjon der en politibetjent ble slått i ansiktet. Det ble også kastet stein mot politiet.

– Hvordan ser politiet på at personer tilknyttet det dere mener er et kriminelt miljø, utøver vold mot politifolk?

– Vi ser svært alvorlig på at det utføres vold mot politifolk i tjeneste. Vi kommer til å gi denne saken høy prioritet, sier Terje Bechmann Dahl, leder for etterforskning i Enhet Øst i Oslo-politiet.

Lange fengselsstraffer

Tirsdag ble to menn på 19 og 20 år siktet henholdsvis trusler og vold mot politiet.



Onsdag ble kjennelsen klar. Begge blir fengslet i fire uker.

19-åringen, som er siktet for flere forhold, motsetter fengsling, ifølge forsvarer Drevland.

– Han har utsikter til et bedre liv uten innslag av kriminalitet, sier han.

Den andre siktede, 20-åringen, er siktet for vold og for å ha spyttet på en fengselsbetjent kort tid etter at han ble pågrepet på Mortensrud.

Han begjærer seg løslatt i Oslo tingrett og viser til at han har skoleplass fra neste uke av.

I september i fjor ble de to mennene dømt i en straffesak der de to, sammen med to kamerater, stod tiltalt for et drapsforsøk. Retten slo fast at de bidro med å skaffe våpen og holde vakt mens en av kameratene skjøt mot en kjent kriminell skikkelse i en bil.

I retten nektet de for å ha noe med skytingen å gjøre. Ifølge deres forklaringer var de opptatt med å selge narkotika da skytingen skjedde.

Dommerne trodde ikke på dem, men fant det helle ikke bevist at de forstod at kameratene skulle forsøke å drepe fornærmede. De ble derfor ikke dømt for medvirkning til drapsforsøk, men for medvirkning til grove trusler.

20-åringen ble dømt til ett år og åtte måneder i fengsel, mens 19-åringen fikk ett år. Begge er relativt nylig prøveløslatt.

Under etterforskningen av drapsforsøket nektet begge mennene å forklare seg for politiet, og 20-åringen har svart at det er fordi han ikke har tillit til dem.

Involvert i voldshendelser

Bare noen måneder tidligere, i fjor sommer, hadde 19-åringen blitt dømt for grove kroppskrenkelser, narkotikalovbrudd og heleri – i tillegg til forulemping av en offentlig tjenestemann fordi han hadde nektet å la seg pågripe.

Fordi han var ung og ikke tidligere dømt for alvorlig kriminalitet, fikk han 120 timers samfunnsstraff.

Den 20 år gamle mannen var fra tidligere dømt for en grov kroppskrenkelse i 2017. Senere ble han tiltalt for å ha banket opp en annen mann med brekkjern og hammer i en skolegård på Oslos østkant midt på dagen en onsdag i oktober 2019.

Retten fant det imidlertid ikke bevist utover enhver rimelig tvil at han hadde deltatt i voldshandlingene, selv om han var på stedet maskert med en buff.

Nylig løslatt på prøve

To måneder senere, da han ble påsatt håndjern i forbindelse med at en narkotikahund hadde markert på ham, truet han en politibetjent og uttalte blant annet «jeg skal knulle deg» og «jeg skal knulle mora di».

Han er også dømt for salg av kokain og hasj.

Utenom skyteepisoden på Mortensrud er 19-åringen tidligere dømt for våpen- og narkotikalovbrudd, heleri og grov vold.

Så sent som i februar i år ble han også dømt for å ha kalt en politibetjent «jævla tulling» gjentatte ganger og nektet å oppgi personalia. Til en annen politibetjent ropte han «svin» og blåste sigarettrøyk i ansiktet på ham.

Han ble nylig prøveløslatt fra fengsel.