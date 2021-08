Starter etterforsking mot skuespiller etter voldtektsanklage

Kinnaman er for tiden aktuell i rollen som «Rick Flag» i den nyeste «Suicide Squad»-filmen, men han er også i vinden fordi den svenske modellen Bella Davis anklager han for voldtekt.

Ifølge modellen, som egentlig heter Gabriella Magnusson, skal Kinnaman ha voldtatt henne på et hotellrom i New York i 2018. Hun har anmeldt hendelsen, og i følge Aftonbladet har nå svenske påtalemyndigheter startet etterforskning av han.

Kinnaman har igjen anmeldt Davis for trusler og trakassering. I tillegg så har han søkt om besøksforbud og hevder at modellen sprer falsk informasjon med mål om å utpresse han.

– Nylig har Bella truet med å publisere falsk informasjon om meg, blant annet at jeg hadde sex med henne mot hennes vilje, dersom jeg ikke ga etter for kravene hennes, skrev han nylig på Instagram.

Kinnaman, som er kjent fra blant annet TV-serien «Altered Carbon», «House of cards» og «The Killing», hevder truslene fra kvinnen går ut over både ham og familien.

– Siden vi møttes første gang har truslene om vold mot meg og min familie blitt så seriøse og konkrete at jeg ikke har sett noen annen vei enn å be om et besøksforbud, skriver han.

Nettavisen TMZ har fått tilgang til dokumentene som bekrefter at Kinnaman søkte om et besøksforbud for Magnusson fredag. Posten på Instagram skal være en forklaring fra hans side på hvorfor han gjør dette.