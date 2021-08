– Hvis ikke noen hadde vært interessert i å se tissen din, hadde du ikke tjent penger

Tore Holte Follestad i Sex og samfunn mener det er behov for en holdningsendring i det norske samfunnet.

På det kontroversielle sosiale mediet OnlyFans florerer det av lettkledde bilder og annet pornografisk materiale. Innholdet er imidlertid kun tilgjengelig hvis du er villig til å betale for å abonnere på brukernes profiler.

Blant profilene finner man en rekke kjente, norske influensere. TV 2 har snakket med flere som er åpne om at de lever av pengene de mottar for å dele lettkledde bilder.

– Det er business

28 år gamle Thale Myhre er blant dem. Et abonnement hos henne koster 30 dollar i måneden.

– Det er business, det er jobb. Det skal gjøres ordentlig. Når jeg skal dele noe går jeg gjennom det tre-fire ganger, og kan legge telefonen vekk for å la det synke inn før jeg titter på det senere. Så det skal tenkes gjennom, har Myhre fortalt til TV 2.

Tore Holte Follestad er assisterende daglig leder i Sex og samfunn. Han mener fenomenet OnlyFans foreløpig ikke er veldig utbredt for ungdom generelt, men at det er en gruppe i samfunnet som utforsker og eksperimenterer.

– Vi setter ikke på alle brannalarmer og er utrolig stresset. Men vi må følge med på det som skjer, sier Holte Follestad til TV 2.

Behov for endring

Han er imidlertid klar på at det er behov for en holdningsendring i samfunnet.

– Noe av det grunnleggende vi må snakke om, er hvorfor dette behovet vokser frem. Hvorfor er det noen som ser på dette som en inntektsmulighet? Og hvorfor vokser slike plattformer frem?, spør Holte Follestad.

Dette er OnlyFans OnlyFans er en sosial nettplattform, grunnlagt i 2016.





Kjendiser, influensere og andre innholdsskapere kan publisere bilder og innhold som kun er tilgjengelig for betalende abonnenter.





Prisen for et abonnement bestemmes av brukeren selv.





Betalende kan også kjøpe personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.





Flere bruker tjenesten til å selge lettkledde bilder, nakenbilder og seksualisert innhold.

Han mener vi i større grad ikke bare må snakke om de som selger slikt materiale, men også de som kjøper bilder og video.

– Hvis det ikke var noen som var interessert i å se tissen din, hadde du ikke tjent penger.

Reagerer

Med valgkampen i full gang, reagerer Holte Follestad på at seksualitet får lite eller ingen plass i den politiske samtalen.

MÅ FØLGE MED: Holte Follestad mener det blir viktig å følge med på norsk ungdoms bruk av OnlyFans i tiden fremover. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det må en holdningsendring til i samfunnet, til helseminister Bent Høie og til de som sitter med alle midlene i samfunnet. Det er påfallende at vi er midt i en valgkamp, men at seksualitet aldri er et tema, sier han og legger til:

– Vi er kjempebekymret for en generasjon som legger ut bilder av tissen sin. Men vi gjør ikke noe med det.

Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i SlettMeg.no. Nettstedet jobber med å hjelpe de som føler seg krenket på nett.

Advarer mot konsekvensene

Tessem forteller til TV 2 at de får henvendelser, om OnlyFans men at det gjerne er fra folk som lurer på om det er mulig å slette ting i fremtiden.

– Veldig ofte er det sånn at folk først angrer når livssituasjonen har endret seg, og når man for eksempel får familie, kjæreste eller ny jobb, sier han.

ADVARER: Hans Marius Tessem er seniorrådgiver i SlettMeg.no og bistår folk som føler seg krenket på nett. Foto: Torstein Bøe

Tessem understreker at det ikke er deres plass å være moralske voktere, og at folk må få gjøre det de vil. Han advarer likevel mot konsekvensene.

– Har man delt ting på nettet, har man aldri noen garanti. Det som ligger på din OnlyFans-profil kan man slette selv, men det har gjerne spredd seg. Da er man avhengig av i hvilken grad det har spredd seg.

Seniorrådgiveren tror ikke det holder å si at man kommer til å angre, dersom man legger ut slike bilder. Men han er opptatt av å synliggjøre konsekvensene.

– La oss si at du står der med et barn, og de bildene dukker opp i klasserommet til det barnet. Er det noe særlig?