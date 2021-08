Mener årets gladmelding kom på et «velvalgt tidspunkt»: – Politikk

I et intervju med VG tirsdag sa statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) at de planlegger å fjerne alle tiltak i slutten av september.

Professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø reagerer på at utspillet kommer fra dem og savner eventuell støtte fra Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet om at de stiller seg bak fjerning av alle tiltak i slutten av september.

– Verken Guldvog (helsedirektør Bjørn Guldvog journ.anm.) eller Stoltenberg (FHI-direktør Camilla Stoltenberg journ.anm.) sto ved deres side som et slags alibi, om at det de sier er sant, som de har gjort på pressekonferanser, sier Olsvik og fortsetter:

– Dette synes å være politikk. Jeg savner at åpningen blir forankret hos helsemyndighetene.

REAGERER: Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, setter spørsmål ved måten statsministeren og helseministeren valgte å formidle nyheten på. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

– Overrasket

Professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo mener at meldingen kom på et «velvalgt tidspunkt».

Mange har på sosiale medier også uttrykt det samme.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg er overrasket at dette ikke kom på en pressekonferanse, sier immunologen til TV 2.

– Vi må åpne opp. Vi må innse at viruset blir værende blant oss. Folk har fått vaksine mot slutten av september, og da er det rimelig å åpne opp. Det er lett å legge to ting sammen når meldingen kom under valgkampåpningen til Høyre, sier hun.

Olsvik mener at man skal være forsiktig å blande politikk og fag, kanskje særlig i kommunikasjonen om koronatiltak, som mange begynner å bli lei av.

– Jeg skulle ønske det var fagmyndighetene som sa at alle tiltak skal fjernes. Jeg vil tro at det er mange som ikke tenker over at alibiene ikke var til stede for å formidle budskapet, sier Olsvik.

Olsvik mener det er for tidlig å si når alle tiltak skal fjernes.

Se hvordan helseminister Bent Høie (H) svarer på kritikken lenger ned.

SAMARBEIDER: Espen Rostrup Nakstad forteller at de har løpende kontakt med HOD og FHI om gjenåpningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Basert på sommerens kunnskap

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at gladmeldingen fra Solberg og Høie er basert på vurderinger gjort forløpende i sommer.

– Når alle voksne har fått tilbud om vaksine, vil det ikke lenger være forholdsmessig å ha tiltak, som for eksempel en meters avstand, sier Nakstad til TV 2.

Han sier at de har fortløpende kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet om videre gjenåpning.

Han sier at det ser ut som de er «ganske sikker» på at det blir i slutten av september alle tiltak fjernes.

Nakstad understreker at vi ikke er i mål ennå og sier det kan skje mye smitte fram til da.

VALGKAMP: Høyre er godt i gang med valgkampen. I sosiale medier har flere spekulert i om nyhet om koronanyheten var et strategisk valgkamputspill. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Tilfeldig

– Er gjenåpningen en del av Høre sin valgkamp?

– Nei, det er det ikke. Det var tilfeldig at det var da jeg og statsministeren var sammen, og kunne gjøre dette intervjuet. Hadde det vært en del av valgkampen hadde det blitt presentert av statsministeren i den store talen som hun holdt i forbindelse med valgkampåpningen, sier helseminister Bent Høie (H).

– Kommer på dårlig tidspunkt med tanke på smittesituasjonen Bergen står i, og er beslutningen dårlig faglig begrunnet?

– Et annet viktig poeng i intervjuet er at det er grunn til å vente med ytterligere lettelser nå fordi vi ser en smitteøkning i Bergen og andre steder. Nå er det bare tre uker til alle voksne har fått den første beskyttelsen og så vil vi slutten september ha bedre beskyttelse mot smitte når alle har fått tilbud om to doser, sier Høie.

Frem til da understreker han viktigheten av å følge gjeldende tiltak.

VIRUS: – På et eller annet tidspunkt må vi lære og leve med viruset, sier virusforsker Gunnveig Grødeland. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Gir mening

Men de mellom 25 år og 40 år blir ofte ikke alvorlig syk av covid-19, sier virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Hun mener at det på den ene siden gir mening at regjeringen ønsker å fjerne tiltak når alle voksne over 18 år har fått tilbud om andre vaksinedose.

– Hensikten med vaksinene er å beskytte oss mot alvorlig sykdom, og vi har dokumentasjon på at de gjør det, sier Grødeland og fortsetter:

– På en annen side er det vanskelig å spå framtiden. Jeg mener det er viktig å understreke at åpningen må revurderes hvis noe uforutsett skulle skje.

Hun sier at det er mulig det er politikk at alle tiltak fjernes i slutten av september, slik Olsvik sier, men påpeker at vaksinen så langt har vist seg å gi god effekt på antallet sykehusinnleggelser.

Den viktige faktoren

Grødeland mener imidlertid at det er viktig at man gjør en kontinuerlig vurdering om når tiltakene skal fjernes, og at befolkningen fortsetter å holde avstand, ha god håndhygiene og være hjemme ved milde symptomer selv når alle tiltak fjernes.

Forskeren mener at det først er etter at folk er i gang med jobb og skole igjen fra neste uke at man får en ordentlig oversikt over smittesituasjonen i landet. Når en høy andel er vaksinert, tåler man høyere smittespredning, sier Grødeland.

Forskeren mener at man ikke skal angi tidspunkt for når alle tiltak skal fjernes, men hun mener det er riktig å akseptere en viss grad av smittespredning og heller vurdere tiltak ut fra antallet sykehusinnlagte.

– Det viktige tallet er antallet sykehusinnleggelser. Vi vet at vaksinen ikke hindrer smittespredning i like stor grad som den hindrer sykdom, sier Grødeland.

32 personer er innlagt med covid-19 i Norge onsdag, som er et svært lavt tall.

– På et eller annet tidspunkt må vi lære og leve med viruset. Vaksinene har som hensikt å redusere risiko etter infeksjon, og det gjør de veldig godt så langt, sier hun.