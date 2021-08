Kongefamilien med absurde utgifter for skattebetalerne

Den danske stat betaler for dyre møbler i landets mange slott. Går disse i stykker, betaler skattebetalere visstnok for dette også.

Danske Se og Hør skriver: «Kongefamilien lever lånte liv».

De baserer dette på at nesten alt av inventar i slottene er eid av staten.

LEID, IKKE EID: Det er altså få deler av slott og møblement som den danske kongefamilien eier. Her hilser Dronning Margrethe på Norges statsminister Erna Solberg under dronningens mottagelse på Christiansborg slott, for deltagerne på Nordisk Råds møte. Foto: Keld Navntoft / Scanpix Danmark / NTB

Låner titusenvis av gjenstander

Ifølge det danske magasinet er det godt over 53.000 gjenstander de kongelige låner av staten.

Videre står det at det kun er på Marselisborg slott og i jakthytten i Trend at de kongelige kan invitere til sitt eget hjem, fordi de andre kongelige boligene eies av staten.

Ifølge danske Se og Hør er det slik at alt fra stoler til service er eid av staten. Det såkalte «Center for Slotte og Haver» opplyser at de kongelige låner intet mindre enn 9.424 møbler fra staten.

Hvis disse møblene blir ødelagt, blir reprasjonen delvis betalt av staten. Erværdige møbler er ikke gratis å fikse, i 2018 ble det ifølge offentlige dokumenter brukt 921.200 kroner på reparasjoner av gullstoler, vestindiske møbler, romdelere, åtte lenestoler, 10 stumtjenere, en garderobe og et toalettbord.

OPP I LØNN: Også den norske kongefamilien får midler av staten. Faktisk gikk kongen opp i lønn i 2021. Foto: Lise Åserud/NTB

Kong Harald fikk «lønnsøkning»

Det er ingen hemmelighet at kongelige koster skattepenger, og det gjelder også her til lands.

I det norske statsbudsjettet for 2021 fikk både kongeparet og kronprinsparet en «lønnsøkning» på 3,5 prosent, og dermed en samlet apanasje på rundt 24 millioner kroner.

Totalt ble det satt av litt i overkant av 335 millioner kroner til det norske kongehuset i forslaget til 2021s statsbudsjett, ifølge E24.