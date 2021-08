Forsikringsselskapene har betalt milliardsum i koronaerstatninger

Siden Norge stengte ned på grunn av pandemien i fjor, har flere måttet avlyse reiser til utlandet. Korona førte til en kjempestor nedgang i flytrafikken for både SAS og Norwegian - mens forsikringsselskapene har merket stor pågang.

TV 2 har spurt de største forsikringsselskapene i Norge om en oversikt over antall koronarelaterte forsikringssaker - og summene som er utbetalt på disse.

Til sammen har Gjensidige, Tryg, Fremtind, Europeiske/If, Frende og Storebrand behandlet over 300.000 koronarelaterte forsikringssaker siden pandemien i fjor.

Det tilsvarer en svimlende sum på over 1,4 milliarder kroner.

FERIE: Turister på Gran Canaria. Foto: Aage Aune / TV 2

– Pandemien har lært oss en del om at kundene liker å ha det fleksibelt, forteller kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If/Europeiske Reiseforsikring.

Og det er ingen tvil om at det er spesielt én kategori som troner statistikken.

Reisesaker troner statistikken

Forsikringsselskapene Gjensidige og Trygg har opplevd massiv pågang siden pandemien startet i Norge i fjor. Den desidert største andelen av henvendelser er relatert til reise, forklarer selskapene som TV 2 har snakket med.

– Det stemmer at det er reisesaker som topper oversikten fra oss. Siden pandemien kom til Norge, har vi hatt 50.000 koronarelaterte saker, hvorav 90 prosent gjelder avbestilling, forteller kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige.

– Dette utgjør cirka 200 millioner kroner i erstatningsutbetalinger, forklarer hun.

Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg forsikring. Foto: Tryg forsikring

Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg forteller at de har behandlet over 55.000 skadesaker siden pandemistart. Erstatningskostnaden ligger på rundt 220 millioner kroner.

– Over 90 prosent av alle koronarelaterte skadesaker fra mars i fjor til i dag dreier seg om reise.

– Tryg har også hatt noen reisesaker fra i fjor som har stått uløst helt til i år. Årsaken er at kunden i første omgang skal forsøke å løse saken med fly- eller reiseselskapet, så det har tatt litt tid. Noen ganger er det først når kunden får svar fra flyselskapet at vi får ferdigbehandlet saken, sier Brandeggen.

Vanskelig å sette prislapp

Kommunikasjonsrådgiver Grete Trulsrud i Fremtind forteller at det har vært vanskelig å sette en prislapp på hva korona har kostet forsikringsselskapet samlet sett, men gir TV 2 en cirka kostnad.

Kommunikasjonsrådgiver Grete Trulsrud i Fremtind forsikring. Foto: Fremtind

– Innenfor de forskjellige områdene våre er det helt klart reiseforsikringen som har blitt mest påvirket gjennom pandemien, forteller Trulsrud.

Under kategorien «reise» har Fremtind fått inn 100.000 saker på avbestillinger og 5600 saker på evakueringer.

Totalsummen i erstatning på reisesaker utgjør rundt 426 millioner kroner.

– Vi har også sett en økning i båtskader. Mange benyttet 2020 til å kjøpe båt. Justert for vekst kan vi si at dette har gitt en økt skadekostnad på cirka ti millioner kroner. Våre takstinspektører på båt melder om en travel sommer, sier Trulsrud.

Storebrand har opplevd 10.500 koronarelaterte saker på reiseforsikring med utbetalinger på rundt 45 millioner kroner.

– I tiden like etter pandemiutbruddet hadde vi store utbetalinger som følge av avbestilte reiser, men dette roet seg ned og vi fikk en lenger periode med lave erstatninger på reiseforsikring, forteller konserndirektør for personmarked, Heidi Skaaret, i Storebrand.

Fleksibilitet

Hos Europeiske Reiseforsikring har pågangen vært stor - spesielt siden forsikringsselskapet valgte å kjøre en fleksibel løsning for kundene tidlig i pandemien.

– Da pandemien startet, valgte vi å gå tidlig ut med fleksibilitet og avbestillingsmuligheter for kundene våre - til og med utenfor egne vilkår, forteller kommunikasjonsdirektør Handeland.

REISEKØER: Køen fra reisende på Gardermoen juli i år. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hittil har selskapet behandlet over 75.000 koronarelaterte forsikringssaker, og første halvår av 2020 ble det utbetalt 420 millioner kroner. Rundt 80 prosent var knyttet til avbestilling og reiser.

– Det kostet oss naturligvis mye penger, men for If som helhet, gikk det ned på andre områder. En periode var det færre uhell i trafikken og mye hjemmekontor - slik at det ble balansert jevnt over i 2020.

Premieøkning

TV 2 har spurt forsikringsselskapene om de enorme koronasummene vil påvirke premieøkningen for kundene - eller om det allerede har påvirket.

– I pandemiperioden har vi regulert prisen på reiseforsikring noe opp etter endring i valuta og skadeinflasjon, forteller kommunikasjonsrådgiver Brandeggen i Tryg.

– Vi har ikke gjort noen ekstraordinære prisøkninger i denne perioden, men vi følger spent med på om erstatningsnivåene er annerledes før og etter pandemien, forteller Skaaret i Storebrand.

De andre selskapene har imidlertid svart nei.

– Europeiske har ikke hatt noe premieøkning på grunn av pandemien, og det har vi ingen planer om videre heller, svarer kommunikasjonsdirektør Handeland.