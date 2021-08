Lærte en lekse etter at Eriksen falt om: – Ingen kan ta morgendagen for gitt

Det er nå over to måneder siden Christian Eriksen fikk hjertestans foran tusenvis av tilskuere i Parken.

EM-kampen mellom Danmark og Finland, som skulle være en folkefest i København, ble plutselig et nasjonalt mareritt.

I flere minutter fryktet publikum, TV-seere, motstandere og lagkamerater at hjemmenasjonens største stjerne hadde forlatt dem.

Men Eriksens hjerte begynte å slå igjen. Og etter en lang pause fortsatte også kampen.

Med våte øyne løp keeper Kasper Schmeichel og lagkameratene ut på gressmatten igjen, etter å ha fått beskjed fra sykehuset om at lagkameraten var utenfor livsfare.

I intervjuer med TV 2 forteller Schmeichel og landsmannen Pierre-Emile Højbjerg om hva den traumatiske hendelsen har gjort med dem.

– Jeg tror at vi som land og mennesker har lært en lekse: Ingen av oss kan ta morgendagen for gitt. Det er lett for at hverdagen nå tar over, men jeg tror vi skal ta en pause innimellom og nyte at vi er her, sier Schmeichel til TV 2.

Stolt målvakt

Keeperen spurtet fra egen målgård til ulykkesstedet da det utenkelige skjedde. Sammen med lagkameratene dannet han en mur rundt bevisstløse Eriksen, og sørget for at færrest mulig fikk se lagkameratens tilstand og helsepersonellets behandling.

DEN DANSKE MUREN: De danske landslagsspillerne stilte seg foran Christian Eriksen, som mottok gjenopplivning av medisinsk personell. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN

I stedet fikk verden se tårene som rant nedover kinnene til målvakten og de andre danskene i muren.

Da Eriksens kjæreste kom ned fra tribunen, løp Schmeichel til henne for å gi en klem.

– Jeg er superstolt av hvordan hele laget, hele støtteapparatet og hele Danmark reagerte etter det som skjedde, sier landslagsveteranen.

Christian Eriksen overlevde. Det danske landslaget sto sammen, slo tilbake og spilte seg helt til semifinalen.

– Nå som jeg har fått ting litt på avstand, sitter jeg igjen med en følelse av stolthet. Vi satt et eksempel for hele verden, sier Schmeichel.

Takknemlighet

Hans landslagskamerat, Pierre-Emile Højbjerg, er også stolt over hvordan de danske spillerne og støtteapparatet håndterte hendelsen som er blitt beskrevet som et traume.

BOMMET: Pierre-Emile Højbjerg hadde muligheten til å utligne for Danmark i den uforglemmelige kampen mot Finland, men bommet på straffesparket. Her får han trøst av Jannik Vestergaard. Foto: FRIEDEMANN VOGEL

– Vi har vist at vi som fotballspillere også er mennesker, sier Højbjerg, som beskriver sommeren slik:

– Det var en emosjonell berg-og-dalbane, der mange følelser var i sving. Heldigvis endte det som en positiv opplevelse for hele Danmark.

– Har hendelsen med Christian Eriksen forandret deg på noen måte?

– Jeg tror ikke jeg har forandret meg så mye som menneske, men noen sider ved meg selv er blitt forsterket, og det har gitt meg utrolig verdifull erfaring for tiden fremover, sier Tottenham-spilleren.

SJOKK: Pierre-Emile Højbjerg holdt seg til hodet da Christian Eriksen falt om i Parken under EM-kampen mot Finland. Foto: WOLFGANG RATTAY

Han snakker rolig og vekter hvert ord. Etter en kort tenkepause legger han til:

– Det har gjort meg mer takknemlig for livet.

– Viktig for nasjonen

Selv om det ikke virket slik da det skjedde, tror Schmeichel at de dramatiske minuttene og resten av mesterskapet har gjort både landslaget og nasjonen Danmark godt.

– Jeg tror det som skjedde i sommer var viktig. Vi trengte det som lag, men vi trengte det også land etter alt vi har vært gjennom under koronakrisen. Vi trengte noe å samle oss rundt, sier Schmeichel, og fortsetter:

– Når følelsen rundt et lag blir så sentrert, kan det bli virkelig kraftfullt.

Men at danskene røk ut mot England i semifinalen, har han enda ikke kommet helt over.

BITTER EXIT: Kasper Schmeichel med trøst til Joachim Mæhle etter at Danmark røk ut mot England i semifinalen i EM. Foto: LAURENCE GRIFFITHS

– Jeg er fortsatt skuffet over måten vi røk ut på, men det er som det er, sier han.

– Man taper innimellom, selv om det er vanskelig å akseptere. Vi gjorde det vi kunne, vi holdt ikke tilbake. Vi var gjennom en tøff tid som mennesker, men på banen ga alle alt de hadde. Vi nådde en semifinale, uten Danmarks beste spiller, fortsetter Leicester-keeperen.

Trekker paralleller til Leicester

For Schmeichel føles det likevel som et nederlag. Etter mange år i Leicester vet han nemlig bedre enn de fleste at alt er mulig.

I 2016 vant han Premier League med klubben, forrige sesong ble avsluttet med en FA-cup-triumf.

TRIUMF: Kasper Schmeichel og Wes Morgan løftet FA-cup-trofeet sammen etter å ha slått Chelsea i finalen. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH

– EM viste hva et lite land kan få til, dersom man har den rette innstillingen. Det har vi også vist i Leicester flere ganger. Vi gjorde det da vi vant mesterskapet, vi gjorde det da vi vant FA-cupen og senest da vi vant Community Shield. Et lag som Leicester, som kanskje ikke burde yppe seg med de store, gjør det hele tiden, sier Schmeichel, og forklarer hvorfor:

– Vi har et samhold i klubben og en mentalitet om at ingenting er umulig. Vi spiller med stor respekt for hverandre, oppfører oss ordentlig mot hverandre. Vi er et lag.

Etter å ha vunnet FA-cupen, sett lagkameraten falle om og spilt semifinale i europamesterskapet, har Schmeichel brukt tid å reflektere over hvor privilegert han er i det hele.

– Jeg er utrolig heldig som får spille i Leicester og på det danske landslaget, to lag med fantastisk lagånd. Jeg har spilt mange steder, men jeg har sjeldent opplevd noe slikt. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått oppleve det med to lag. Det setter jeg stor pris på, sier 34-åringen.