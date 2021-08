Northug skal hjelpe Klæbo til OL-suksess

– Jeg får snart min andre vaksine, og det gjør situasjonen litt enklere, forteller Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.

Han er lettet over at han og resten av landslaget endelig nå kan dra til høyden. Det betyr et tre ukers opphold i Italia i månedsskiftet august/september. Og dette gjentas i oktober.

– Du har har lite erfaring med trening i høyden?

– Ja, det kan jeg lite om og da må jeg søke hjelp hos de som virkelig kan det.

– Og det betyr?

– Jeg skal møte Petter (Northug jr.) denne uka. Det er jo ingen tvil om at han er en av de som har aller mest erfaring på dette. Jeg ser fram til at han vil hjelpe meg. Dessuten er det jo kunnskap om dette i Skiforbundet og morfar (trener Kåre Høsflot) har vel lest alt som er skrevet om trening i høyden så, jeg føler meg trygg på at dette skal gå bra.

Petter Northug jr. ser fram til å hjelpe Høsflot Klæbo:

– Selv om han kommer litt seint i gang, så tror jeg dette skal bli bra. Jeg tror det er viktig å være en del døgn på samme høyde som løpene i OL går. Det hadde iallfall jeg gjort, sier Northug jr. til TV 2.

– Johannes, du hadde for ett år siden en klar plan om å være i høyden minst 100 dager det siste året før OL, klarer du det?

– Det ser bra ut. Etter de to tre-ukers-oppholdene før sesongen så blir jeg vel i Mellom-Europa fra begynnelsen av desember og fram til OL.

– Det betyr julefeiring på Facetime med kjæreste og familie?

– Ja, det kan det bli hvis det ikke lar seg gjøre for dem å komme til høyden. Jeg skal i utgangspunktet være der! Selv om jeg kommer seinere i gang enn planlagt med høydeopphold, så tror jeg at de viktigste oppholdene er de som er nærmest OL, sier Høsflot Klæbo.