Satt på restaurant med moren sin – da de kom hjem, drepte han henne

Mannen i 40-årene har forklart at han og moren begynte å slåss, men at det aldri var meningen å drepe henne. Nå risikerer han forvaringsstraff.

Tirsdag begynner rettssaken etter at en kvinne i 60-årene ble funnet drept i sin egen leilighet på Sofienberg i Oslo lørdag 18. september i fjor.

Kvelden i forveien hadde hun vært på restaurant med sønnen sin, ifølge TV 2s opplysninger.

Varslet av legevakt

Etter restaurantbesøket reiste de to hjem til morens leilighet. Der oppstod etter hvert en krangel, har sønnen forklart. Krangelen utviklet seg videre til et slagsmål.

På et tidspunkt havnet moren på gulvet, og sønnen klemte rundt halsen hennes med begge hender. Kvinnen døde som følge av pustesvikt, viser obduksjonen.

Går ut med ransvideo – håper denne detaljen kan avsløre én av ranerne

Neste dag dro sønnen på legevakten. Basert på hva han fortalte de ansatte, ble de bekymret for morens tilstand. Derfor varslet de politiet.

Politiet rykket ut til morens adresse og fant henne livløs på gulvet.

Pågrepet utendørs

Sønnen ble senere på ettermiddagen pågrepet utendørs i Oslo sentrum.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen og er fryktelig lei seg for det tragiske utfallet. En del av bevisførselen vil også handle om spørsmålet om tilregnelighet, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, til TV 2.

– Hvorfor ringte han ikke politi eller ambulanse før han oppsøkte legevakta?

– Det vil han nok forklare seg om i retten, svarer Lozic.

De rettsoppnevnte psykiaterne som har observert den drapstiltalte mannen, mener han er tilregnelig og kan straffes.

Risikerer forvaringsstraff

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten har varslet at hun kan komme til å legge ned påstand om forvaringsstraff for mannen, selv om han aldri tidligere er domfelt.

– Det knytter seg i all hovedsak til spørsmålet om det foreligger gjentakelsesfare for nye alvorlige straffbare handlinger, og om forvaring er nødvendig for å ivareta samfunnsvernet. Det er basert på opplysninger som har fremkommet under etterforskningen og fra de sakkyndige, sier Stoltz Wennersten.



AKTOR: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, her under rettssaken mot Arfan Bhatti i 2017, har varslet at hun kan komme til å be om forvaringsstraff. Foto: Berit Roald / NTB

Tiltaltes forsvarer mener det vil være feil å idømme hennes klient forvaring dersom han skulle finnes skyldig.

– Forvaringsspørsmålet prosederer jeg i retten dersom statsadvokaten nedlegger påstand om det, sier Lozic.

Under rettssaken skal flere familiemedlemmer og en nabo av den avdøde kvinnen vitne. Det skal også sykepleieren fra legevakten, samt flere politivitner.

Bistandsadvokaten til den avdøde kvinnens etterlatte barn, Anne Kristine Bohinen, ønsker ikke å kommentere saken.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Oslo tingrett.