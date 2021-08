Skal vi danse-klare Simon Nitsche: – Jeg håpet på å få henne som partner

– Hun er jo så flink og proff!

Det svarer TV 2s sportsanker Simon Nitsche (28) når God kveld Norges Marte Bratberg spør hva han synes om dansepartneren han har blitt tildelt.

– Vi skal ha det gøy hele sirkuset, og vi har det veldig gøy på trening, understreker han.

I høst skal han nemlig svinge seg på parketten med et av fjorårets nye tilskudd i programmets proffdanser-stab – Helene Spilling (24).

Nitsche bekrefter at de begge er single, men understreker samtidig:

– Nå starter vi å bli kjent, så det må vi ta først. Så er jo jeg lærling hos henne, og det er uklokt å prøve seg på sjefen, ler han.

Nitsche innrømmer likevel at han er meget fornøyd med å ha fått Spilling som dansepartner.

– Hvis jeg skal komme med en innrømmelse, så håpet jeg å få henne.

– Hvorfor det?

– Jeg synes hun var veldig flink i fjor, og det fikk jeg bekreftet nå når vi har blitt litt kjent - hun er skikkelig god på det hun driver med, skryter Nitsche.

Ikke overrasket

Spilling på sin side er smigret over at Nitsche ønsket seg henne som partner.

– Det tar jeg som en veldig stort kompliment, for det betyr at han så noe på skjermen i fjor som han likte. Da starter vi på riktig fot, og det blir lettere for ham å stole på det jeg sier og gjør, forklarer Spilling.

Også hun har bare lovord å komme med overfor sin dansepartner.

– Simon er en veldig trivelig gutt. Skikkelig jovial og ydmyk, og veldig flink til å gi komplimenter, skryter hun.

At det allerede nå er fokus på sivilstatusene deres, overrasker henne ikke.

– Jeg har innsett at de romanseryktene kommer. Vi er begge single og unge, og jeg forstår at folk liker å spekulere. Så får man jo veldig god kjemi da, og det synes på dansegulvet, særlig i flørtende danser, utdyper hun.

Og akkurat det, understreker Spilling, er litt av poenget med hele konkurransen:

– Det er jobben min å få det til å se ekte ut.