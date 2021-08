Gikk for mamma og Alzheimerforskning

Moren til Nils-Jarle Sætre, Jorunn Ingerd Sætre, døde av Alzheimer i mars i fjor, bare 72 år gammel.

– Jeg mistet mamma tre ganger

– Jeg føler at jeg mistet mamma tre ganger, forteller Nils-Jarle.

– Det var grusomt, det å få vite at mamma har fått en sykdom som hun dør av er så brutalt. Jeg følte jeg mistet henne da.

– Og så mistet jeg henne da hun ikke lenger kjente meg igjen. Det var det verste øyeblikket, da hun ikke visste hvem jeg var lenger.

– Og så mistet jeg henne for tredje gang da hun døde. Men da var det litt sånn at det var litt godt på et vis, for da fikk hun endelig hvile. For hun gikk igjennom så vanvittig mye med den sykdommen der, så det var godt å se at hun fikk slappe av igjen.

Vil hedre moren

Da hun døde hadde moren levd med diagnosen i ti år. Perioden med sykdommen gjorde et så dypt inntrykk på sønnen at han følte han måtte foreta seg noe.

Helt i morens ånd bestemte han seg for å legge ut på fjelltur. En tur som skulle ta ham fra havflaten ved Stad, nesten 700 kilometer via fjell og vidder, til toppen av Norges høyeste fjell 2.469 meter over havet.

Samler inn penger til forskning

Underveis har han lagt ut inntrykk fra turen og oppfordret folk til å gi penger til Alzheimer-forskningen via sin Facebook-side "Til topps mot Alzheimer".

Dokumenterer turen: Under hele den 700 kilometer lange turen har Nils-Jarle Sætre lagt ut bilder og video på innsamlingsaksjonens Insta- og Facebook-sider. Her er de første hundre høydemetrene tilbakelagt på sisteetappen fra Spiterstulen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Han håper å samle inn en million kroner før innsamlingsaksjonen avsluttes. Når dette skrives har han nådd 800.000 kroner. Pengene skal gå til hjerneforskningen til nobelprisvinnerne i medisin, May-Britt og Edvard Moser.

– Hele poenget er at jeg starter ved havet og ender på Galdhøpiggen. Da for å samle inn penger til hjerneforskning, fordi mamma hadde Alzheimer og jeg ønsker hun kunne få det norske folk til å bidra til å finne en kur mot den grusomme sykdommen, sier Nils-Jarle.

Moser-teamet takker

Både May-Britt og Edvard Moser er svært takknemlige for pengene som skal gå til forskningen deres.

– Det som er så fantastisk er at Nils-Jarle er opptatt av forskning, har trua på forskning, at forskning kan finne løsningen på Alzheimersgåten, sier May-Britt Moser i en video fra Kavli-instituttet ved NTNU i Trondheim.

– Og vi har sett hvordan Nils-Jarle er i stand til å engasjere og få folk til å forstå hva Alzheimer er, fordi han har opplevd det selv, via mora si, sier Edvard Moser.

Takker: May-Britt og Edvard Moser takker Nils-Jarle for pengestøtten Foto: Kavli-instituttet

– Vi håper jo at både vi og andre, sammen en gang i framtida, vil finne ut hvorfor man får Alzheimer og hva man eventuelt kan gjøre for å forhindre det.

– Vi synes det her var et fantastisk initiativ og tusen takk, Nils-Jarle, hilser May-Britt.

Bratt sisteetappe

Etter fem uker på tur er TV 2 med når Nils-Jarle legger ut på den aller siste etappen. Den går opp ca 1.400 høydemeter fra Spiterstulen. Etter noen timer i bratt steinur er Galdhøpiggen i sikte.

– 114! Det er kun 114 høydemeter igjen av 700 kilometers tur! Det er ganske absurd å tenke på utbryter Nils-Jarle.

Imponerte vandrere

Under hele turen har han fortalt alle som vil høre på om sykdommen til moren. Mange av dem har tatt fram mobiltelefonen og vippset til innsamlingsaksjonen hans der og da.

Rett nedenfor toppen treffer han et turfølge som er interessert i saken. De får høre at moren stilte opp med frivillig arbeid innen mental helse i 20 år før hun fikk Alzheimer-diagnosen. Det er en av grunnene til at Nils-Jarle ville hedre moren.

– Det er fantastisk, da, at han gjør verden til et litt bedre sted. Kanskje det blir et gjennombrudd, sier Anja Østeby Vassli fra turfølget.

Viktig sak: Turfølget følger interessert med mens Nils-Jarle forteller om den 700 kilometer lange turen og moren som mistet livet til Alzheimer-sykdommen. Fv.: Anja Østeby Vassli, Ruth Hetland, Øyvind Vassli, Camilla Fidje og Anders Klungre Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Takket mamma på toppen

Etter endelig å ha nådd toppen av Norge og sluttpunktet for den 700 kilometer lange turen tar følelsene overhånd.

– Yess! Jeg nådde det! Takk mamma, uten deg hadde jeg aldri klart dette her, utbryter han.

Ingen villmarkens sønn



Selv er han litt overrasket over at han har klart å tilbakelegge 700 kilometer de siste fem ukene.

– Jeg er jo ingen villmarkens sønn, sier Nils-Jarle

– Så at jeg har klart det er jo litt overraskende ut i fra den formen jeg var i.

Han mener han har gått ned 10 kilo på de fem ukene.

– Men nå er jeg jo i kjempeform, jeg tror jeg faktisk kunne startet på en ny tur, jeg nå. Det er det verste av alt.

Feiret med brus: På toppen av Galdhøpiggen kunne Nils-Jarle Sætre endelig feire at nær 700 kilometer var unnagjort. Brus, Sætre-kjeks(!) og alpepølse sto på menyen Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

På toppen kunne han endelig feire. Festmenyen besto av en pakke Sætre kjeks, Alpepølse og en halvliter pepsimax, båret opp 1.400 høydemeter. Men han er klar på at fokuset er Alzheimerforskningen.

– Jeg håper bare det skal bli mer fokus på Alzheimerforskning sånn at vi klarer å finne en kur, avslutter Nils-Jarle fra toppen av Galdhøpiggen.

– For denne sykdommen er så brutal, den er så brutal for så mange, at vi trenger en kur virkelig sårt.