Så sent som i fjor høst, kom BMWs første elektriske SUV iX3 på markedet. Bare ett år senere får den mange av de samme oppgraderingene som de andre X3-modellene nylig har fått. Det betyr utvidet standardutstyr og flere likheter med kommende elbilene til BMW: i4 og iX.

Siste generasjon BMW X3 ble lansert i 2017, og i fjor høst startet serieproduksjonen av den helelektriske modellen, BMW iX3.

Designmessig skiller nye BMW iX3 seg markant fra sin forgjenger, blant annet ved at M Sport eksteriørdesign er nå blir standard . Derfor bærer den også navnet BMW iX3 M Sport.

LED-lys som standard

Markante linjer i støtfangeren foran gir bilen et skarpere og sportsligere uttrykk, og fronten skiller seg ut med nytt format på grillen og nye smalere lykter.

De nye frontlyktene leveres for øvrig med LED Matrix-funksjon som standard.

Om ønskelig kan også nye BMW iX3 M Sport utstyres med BMW Laser Light, som gir fjernlysene en rekkevidde på opptil 650 meter i hastigheter over 60 km/t.

Mer utstyr

De sportslige elementene i M Sport-designet videreføres også langs sidene og bak på bilen. Sett bakfra preges bilen av et nytt lyktedesign med tredimensjonale konturer og ny diffusor i støtfangeren.

I cockpiten til iX3 M Sport finner vi nå en oppdatert betjenings- og infotainmentskjerm, sportsseter i ny generasjon Sensatec (kunstskinn), sportsratt og antrasitt taktrekk som standard.

Betjeningspanelet i midtkonsollen er re-organisert og den frittstående skjermen på dashbordet med touch-funksjon, måler nå 12,3 tommer.

Endelig oppvarmet ratt

En viktig nyhet som nok mange i Norge vil sette ekstra pris på, er at oppvarmet ratt nå er tilgjengelig som ekstrautstyr i iX3 M Sport.

Som for dagens iX3, er også den nye trådløst oppkoblet. Ny programvare og nye tjenester kan lastes direkte ned til bilen av kunden selv. Det betyr også at det skybaserte navigasjonssystemet BMW Maps, både jobber raskere og mer presist med trafikkovervåkning. Smarttelefoner kan kobles til bilen gjennom både Apple CarPlay og Android Auto.

Fronten på nye iX3 ser betydelig mer sporty ut enn tidligere. Og M Sport-designet er nå standardutstyr – slik at bilen heter iX3 M Sport.

Effektiv drivlinje

Drivlinjen fra iX3 videreføres i iX3 M Sport. Motoren er plassert rett på bakakslen. Med en effekt på 286 hk og dreiemoment på 400 Nm, gjøres 0-100 km/t unna på 6,8 sekunder.

iX3 M Sport har en rekkevidde på opptil 459 km (WTLP) fra et batteri med bruttokapasitet på 80 kWt.

Ladekapasiteten på 150 kW DC/11 kW AC, gjør at man ved hurtiglading på 150 kW kan nå 80 prosent «State of charge» på kun 34 minutter. En ladestopp på 10 minutter gir dermed rundt 100 km rekkevidde, under optimale forhold. Ved 11 kW lading, lades batteriet fra 0 til 100 prosent på 7,5 timer.

– En rekke uavhengige tester av BMW iX3 det siste året, viser at BMW har skapt en svært effektiv elbil. Flere godt dokumenterte rekkeviddetester viser at BMW iX3 leverer særdeles godt i forhold til WLTP-normen under varierte forhold, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Dette interiøret er det nok mange norske kunder som skal bli bedre kjent med framover.

Tre utstyrsmodeller

– Vi har meget positive erfaringer med å tilby alle våre elektriske modeller med ferdige utstyrspakker. Vi viderefører naturlig nok denne løsningen for nye BMW iX3 M Sport. Kundene kan velge mellom tre forskjellige utstyrspakker, hvor selv standardmodellen («Charged») er svært godt utstyrt. Ved lansering av nye BMW iX3 har vi også satt sammen en kampanjemodell («Fully Charged») med så godt som alt utstyr inkludert i prisen, sier Tegneby videre.

BMW iX3 - facelift Priser: BMW iX3 M Sport «Charged»: Kr 579.720 inkl. levering* BMW iX3 M Sport «Charged Plus»: Kr 637.720 eks. levering* BMW iX3 M Sport «Fully Charged»: Kr 629.900 inkl. levering* *Prisene er basert på gjeldende fritak av merverdiavgift for elbiler ut 2021.

Nye baklykter og annerledes fanger gjør at også hekken ser bedre ut enn tidligere.

