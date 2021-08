Presentert som PSG-spiller: – Mottakelsen har vært galskap!

– God morgen. Først av alt vil jeg si at jeg er glad. Alle vet hvordan exiten min fra Barcelona var. Det var tøft å forlate klubben etter så mange år, men siden jeg kom hit til Paris har alt vært fint. Nå er jeg glad.

Slik innledet Lionel Messi pressekonferansen hvor han ble presentert som Paris Saint-Germain-spiller på Parc des Princes onsdag formiddag.

– Denne uken har jeg gått gjennom opp- og nedturer. Det har vært trist å forlate Barcelona, men fantastisk å komme hit, sa Messi.

34-åringen gnidde seg i hendene og smilte bredt i det han satte seg ned på podiet foran et ivrig pressekorps.

– Siden jeg kom hit har jeg hatt det veldig fint. Nå gleder jeg meg bare til å komme i gang med den første treningen og begynne en ny epoke i livet mitt, sa argentineren.

Han takket for velkomsten til den franske hovedstaden, hvor han har blitt møtt med elleville jubelscener fra byens gater.

– Mottakelsen har vært galskap! Jeg er utrolig takknemlig. Det har vært utrolig å se folk i gatene som har tatt meg imot. Jeg ønsker å takke dem, sa Messi, som ennå ikke vet når han vil få debuten for sin nye klubb.

Der vil han danne angrepstrio med Neymar og Kylian Mbappé.

– Jeg gleder meg veldig til å spille med dem. Laget er fantastisk bra, sa det ferskeste tilskuddet til det svært stjernespekkede laget.

Ved hans side på seansen, satt PSGs president som startet med å ønske Messi velkommen.

– Jeg er veldig stolt og veldig glad for å kunne presentere Lionel Messi. Det er en historisk dag for klubben og for fotballverdenen. «Leo» er den eneste spilleren som har vunnet Gullballen seks ganger. Han gjør fotballen magisk og nydelig, sa PSG-sjef Nasser Al-Khelaifi.

Han fikk også spørsmål om hvordan klubben kan ha en så kostbar spillerstall, lønne Messi og i tillegg holde seg innenfor Financial Fair Play-regelverket.

– Jeg ventet få det spørsmålet og er glad for å få det. Vi har fulgt regelverket siden vi startet. Før vi gjør noe, ser vi over med de økonomiske og juridiske ekspertene våre. Vi hadde aldri signert Messi dersom vi ikke visste at vi holdt oss innenfor regelverket. Dere i media må ikke bare fokusere på det negative, men også det positive ved denne signeringen, svarte Al-Khelaifi.

Superstjernens grunnlønn på nærmere 400 millioner kroner netto i året vil gjøre ham til tidenes best betalte spiller i fransk fotball.

TV 2s kommentator, Mina Finstad Berg, sier hun gjerne skulle hatt innsikt i klubbens regnskap.

– Det har vært mye diskusjon omkring det. PSG er en av klubbene som har vært beskyldt for å trikse og mikse med regnskapet sitt, sa Berg, som også pekte på at koronapandemien har ført til at klubbene har fått litt mer å gå på i forhold til de økonomiske regelverket det siste året.

– I tillegg er PSG gullguttene til UEFA fordi de ikke var med på initiativet til Superligaen. Det gjør at UEFA og PSG akkurat nå er veldig gode venner, sier kommentatoren.

Hun uttalte tirsdag at overgangen kommer med en bismak.

– Dette er nok en stor dag for PSG, men også en veldig stor dag for Qatar. Det er ingen hemmelighet at den qatarske stat har mye å si i PSG og sponser dem gjennom oljefondet, er inne på eiersiden i klubben og bruker klubben for å bygge image opp mot fotball-VM. Sånn sett er det også et PR-scoop for PSG, men også for Qatar som fotballnasjon og VM-vert, sa hun.