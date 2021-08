Flere utenlandske nettsteder bekrefter nå at over 50.000 biler fra BMW må tilbake til forhandler for utbedring av en software-feil.

Bilene som blir berørt er produsert i perioden 2019-2021. Modellene som omfattes er alt fra SUV-ene X3 og X4, direktørbilen 745Le og familiebilene M340i og 540i til cabrioleten Z4 – og faktisk også Toyota Supra.

Sistnevnte lages i samarbeid med BMW – der tyskerne står for blant annet motor (se detaljert liste over berørte modeller lenger nede i artikkelen).

BMW velger tilbakekalling etter at det har vært rundt 30 garantisaker som kan relateres til det spesifikke bremseproblemet.

Får beskjed

Det at bilprodusenter tilbakekaller enkelte eller flere modeller er ikke uvanlig. Her handler det ofte om å komme potensielle problemer i forkjøpet – og gjøre viktig utbedringer særlig knyttet til sikkerhet. Hvis ikke, kan problemene bli langt mer omfattende.

I denne tilfellet skrives det at BMW skal sende ut mailer til de som blir berørt av tilbakekallingen fra 1. oktober.

Der vil eierne få beskjed om å levere bilen til en autorisert forhandler – for å få en software-oppdatering, som naturlig nok ikke vil koste eieren noe.

SUV-en X4 M40i berøres også av tilbakekallingen.

Problemet

Kort forklart er det altså software-feil som kan føre til at en pumpe som sørger for luft til bremseassistenten ikke fungerer som den skal. BMW påpeker imidlertid at bremsene fungerer som normalt i forbindelse med vanlig bremsing og "manuell" nødbrems.

Det skal også litt spesielle omstendigheter til, for at problemet oppstår. For eksempel ved oppstart av bilen, om man trykker startknappen to ganger raskt etter hverandre – eller om bremsepedalen trykkes inn veldig kort tid, i forbindelse med å trykke på startknappen.

BMW og Toyota samarbeider om å bygge sportsbilen Supra. En del av disse blir også berørt av tilbakekallingen.

Disse bilene kalles inn:

BMW:

M340i / M340i xDrive produsert mellom 21. februar 2019 og 28. juli 2020 (10,877 biler)

X4 M40i produsert mellom 3. september 2019 og 22. juni 2021 (4,134 biler)

540i / 540i xDrive produsert mellom 11. juni 2019 og 26. juni 2020 (5,375 biler)

745Le eDrive produsert mellom 11. februar 2019 og 22. februar 2021 (470 biler)

X3 M40i produsert mellom 16. august 2019 og 22. juni 2021 (14,006 biler)

Z4 M40i produsert mellom 21. februar 2019 og 18. juni 2021 (2,151 biler),

Toyota:

Toyota Supra produsert mellom 6. februar 2019 og 10. juni 2021 (13,014 biler).

Etter de opplysningene Broom har fått i saken, er i skrivende stund alle de berørte bilene solgt i USA.

