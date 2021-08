Norge har i mange år vært i en særstilling på salg av elektriske biler. Økonomiske incentiver og en rekke brukerfordeler har vært avgjørende her.

Mens dette har skjedd, har det gått langt tråere i de fleste andre markeder, der elbilene har stått for helt minimale deler av det totale bilsalget.

Men 2021 ligger an til å bli året dette endrer seg. Nå viser nemlig statistikken at elbilsalget i Europa øker kraftig. Det er særlig 18 land i vest som fører an. Etter årets første seks måneder har elbilene økt salget med hele 124 prosent her, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Den mest solgte bilen er den samme i Norge som i resten av Europa, nemlig Tesla Model 3. Etter en fantastisk sluttspurt i juni, endte den opp med å bli Norges mest solgte bil i første halvår i år, med 6.270 eksemplarer. For Europa totalt kan vi gange dette tallet med ti og litt til: Her endte det nemlig på 65.976 biler.

Tesla Model 3 er med solid margin Europas mest solgte elbil. Snart får den også veldig tøff intern konkurranse fra Model Y.

Er VW fornøyd med dette?

Hvor sterkt det egentlig er, ser vi tydelig når bilen på andreplass har solgt under halvparten av dette antallet. Der finner vi Volkswagen ID.3 som har gått ut i totalt 30.292 eksemplarer.

Dette er bilen som markerte starten på VWs store elbiloffensiv og som slik sett også har en viktig symboleffekt. Er VW fornøyd med at den selger under halvparten av det Model 3 gjør? Svaret på det er nok sannsynligvis nei.

På tredjeplass finner vi Renault Zoe. Kanskje ikke elbilen som gjør mest utav seg, men salget er bra: 30.126 eksemplarer i årets første seks måneder.

Renault Zoe selger svært bra i Europa og holder også bra koken i det norske markedet.

Ikke lenger nyhetens interesse

Volkswagens elektriske SUV, ID.4, er så inne på fjerdeplassen. Den kom på markedet en tid etter ID.3 og har fått en god start. Her startet VW også med bakhjulsdrift, den firehjulsdrevne GTX-varianten kom ikke før etter flere måneder. 24.204 eksemplarer er fasit for Europa-salget her.

Deretter følger Hyundai Kona (22.34), Kia Niro (20.941), Peugeot 208 (20.194), Fiat 500 (18.828) og VW e-up (17.838).

Mens en ekte elbil-pioner tar tiendeplassen. Der finner vi nemlig Nissan Leaf som har blitt levert ut i 15.640 eksemplarer denne perioden. Det sier vel sitt om at denne modellen ikke lenger helt har nyhetens interesse.

Audi e-tron ble Norges mest solgte bil i 2020 og holder fortsatt koken, blant annet takket være Sportback-versjonen (bildet) som er utgave nummer to av bilen. Men ute i Europa er den ikke blant bestselgerne. Foto: NTB Scanpix

Storselger – men ikke i Europa

En annen interessant ting å merke seg er at elbilen som i fjor ble Norges mest solgte bil uansett drivlinje og som så langt i år er den femte mest solgte, ikke er inne på Europa-listen i det hele tatt. Her snakker vi om Audi e-tron som har en helt unik posisjon i Norge. I resten av Europa er den nok rett og slett for dyr til å kunne bli en storselger.

Andre norske bestselgere som Ford Mustang Mach-E, Volvo XC40 og Mercedes EQC er heller ikke inne på Europa-listen. Så selv om flere markeder kommer etter, kan vi fastslå at Norge fortsatt på mange måter er annerledes-landet for elbilene.

