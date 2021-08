Langer ut mot prins Andrew: – Overhodet ingen samarbeidsvilje

Advokaten som håndterer søksmålet hevdet han blir ignorert av prinsens forsvarere, men føler seg trygg på at prinsen må svare for anklagene.

Mandag kom nyheten om at Virginia Giuffre saksøker prins Andrew for en rekke seksuelle overgrep som skal ha funnet sted da Giuffre var 17 år. Giuffre har lenge vært en tydelig stemme i overgrepsskandalene som omfatter både prinsen og den avdøde Jeffrey Epstein.

Ifølge Giuffres advokat, som også håndterer det ferske søksmålet, har de i en årrekke forsøkt å komme i kontakt med prinsen – uten hell.

– Vi har kontaktet prins Andrews advokater en rekke ganger de siste fem årene. Vi har forsøkt å få ham i tale og gi ham en mulighet til å fortelle sin side av historien, å presentere med en forklaring eller kontekst for sine handlinger, slik at vi kunne løst dette uten å måtte gå til søksmål, sier advokaten David Boies til Sky News.

David Boies (venstre) og Virgina Giuffre utenfor rettslokalene i Manthattan. Foto: Bebeto Matthews/AP Photo

– Hvert eneste forsøk har blitt avvist, legger Boies til.

Prins Andrews advokater ønsker ikke å kommentere påstandene til Boies, som hevder briten har ignorert både Giuffre og andre overgrepsofre.

– Derfor har vi ikke kunne opprette en dialog med ham. De har overhodet ingen samarbeidsvilje, ikke bare overfor oss, men med alle advokatene som representerer ofrene etter Jeffrey Epstein, tordner advokaten.

Blånekter

Prins Andrew har alltid nektet for alle anklagene rettet mot ham. I et kontroversielt intervju med BBC i 2019, insisterte Prins Andrew på at han ikke husket å ha møtt Giuffre. I intervjuet hevdet han det var «en rekke ting som ikke stemte» med Giuffres påståtte overgrepshistorie, som skal ha funnet sted i 2001.

– Jeg kan helt og holdent garantere at det aldri skjedde, sa prinsen til BBC. Her sa han også at det mye omtalte fotografiet av de to kan være manipulert.

Prins Andrew og Virginia Giuffre avbildet i Ghislaine Maxwells bolig. Prinsen mener bildet er manipulert. Foto: Arkiv

I søksmålet fremgår det at prinsen visste at Giuffre var mindreårig da overgrepene skal ha funnet sted, basert på samtaler han hadde med Epstein og Maxwell. Han skal likevel ha valgt å gjennomføre overgrepene «for å tilfredsstille sine seksuelle lyster». I alt tre overgrep fant sted, og Giuffre følte seg ved hver anledning presset av Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein og prinsen selv til å gjennomføre seksuelle handlinger.

Tror prinsen må svare for seg

Etter fem år med stillhet, mener advokat Boies at søksmålet nå gjør at prinsen ikke har noe annet valg enn å svare på anklagene.

– Han kan ignorere meg og han kan ignorere min klient. Han kan ignorere andre ofre og deres advokater, men han kan ikke ignorere domstolen, advarer advokaten.

David Boies har lenge representert Giuffre, her er paret i 2019. Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

Ettersom dette dreier seg om et sivilt søksmål og ikke en straffesak, kan ikke prins Andrew utleveres til USA. Likevel er det en rekke etablerte juridiske prosedyrer for sivile rettstvister hvor partene er på hver sin side av Atlanteren. Disse kan anvendes dersom dommeren i saken krever at prinsen vitner.

– Dette kan håndheves i USA, i England, eller i resten av verden. Så jeg tror ikke han kommer til å ignorere domstolen. Derfor kommer han til å holdes ansvarlig, sier Boies.

Har nye bevis

Da søksmålet ble offentliggjort fortalte Giuffre at det å gå rettens vei hadde vært en vanskelig avgjørelse. Advokat Boies sier de forventer motangrep fra prinsen og hans støttespillere i tiden som kommer.

– Hun vet fra tidligere erfaringer at prins Andrew og hans medhjelpere vil gjennomføre omfattende angrep mot henne. Ingen liker å bli angrepet på den måten. Likevel er hun fast bestemt på å holde de som har misbrukt henne til ansvar, avslutter advokaten.

Han varsler at det vil komme frem nye bevis og vitneavhør under rettssaken, som etter planen vil starte i midten av 2022.