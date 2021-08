Ble Brentford-fan. Da tok han et ekstremt valg: – Ikke veldig populært

– Det føles helt uvirkelig. Jeg trenger noen kamper før jeg skjønner at vi faktisk er i Premier League, sier Bruun.

58-åringen fra Lillestrøm har støtt og stadig reist på fotballturer til England siden 80-tallet, men fant seg aldri et lag å følge.

Først i 2018 ble han hodestups forelsket. I lille Brentford.

Tøffe valg: – Angrer ikke!

– Jeg har alltid vært på søken etter en klubb som gir meg familiefølelsen. Det som skjer før og etter kamp er det viktigste for meg. Selvfølgelig er det gøy når vi gjør det bra, men det er supportermiljøet og den store pakken som er det viktigste for meg, forklarer han.

– Og jeg bare elsker å synge, skyter han inn.

STERK I TROEN: – Jeg har stor tro på at vi er i Premier League også neste sesong, forklarer Bruun. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Konen, som heldigvis var forståelsesfull for det skjellsettende valget, måtte innse at hjemmebanen Griffin Park (som nå er byttet ut) i Vest-London var blitt hans andre hjem.

Harde prioriteringer måtte gjøres.

– Jeg solgte bilen min, sier han, og fortsetter:

– En Passat til 70.000 kroner, og dunket pengene rett til billetter, sesongkort og hotell et år fram i tid.

Barna var ikke begeistret over avgjørelsen.

SIGNERT: Landslagsstopper Kristoffer Ajer er blant Brentfords nysigneringer. – Det kommer til å bli klart flere norske Brentford-supportere framover, spår Bjørnar. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Pengejaget: – Klarer vi bevare sjela?

– Gutten måtte begynne å sykle til treningene. Sånn ble det bare, og det var heller ikke veldig populært blant andre foreldre. «Hva skjer med Bjørnar? Skal ikke han også kjøre?», spurte de. Det var et impulsivt valg, men jeg angrer ikke. Det går fint å ta buss også, sier han, og tar seg en slurk av ølglasset - før han presiserer at han har kjøpt seg ny bil nå igjen.

Da Brentford rykket opp til Premier League i playoff-finalen mot Swansea i slutten av mai, sikret de seg samtidig over to - potensielt over tre - milliarder kroner (om de beholder plassen etter én sesong i Premier League) rett inn i klubbkassen.

ENDELIG: Slik så det ut da Brentford sikret opprykk i mai. Foto: Matthew Childs / Action Images via Reuters

Det økonomiske aspektet gjør Bruun noe ambivalent og bekymret.

– Det store spørsmålet er: Klarer vi å bevare sjela vår? Brentford-sjela - Brentford-kulturen?

For med et stadig økende pengejag i toppfotballen er han redd for å miste grunnen til at han forelsket seg i den sjarmerende «annerledesklubben» på Londons vestkant.

SJEFEN: Danske Thomas Frank har imponert i sjefsstolen. Foto: Matthew Childs / Action Images via Reuters

– Vi er en gruppe som går på kamper uansett utfall. Nå kommer det kanskje inn en gruppe med supportere som sikkert har en annen motivasjon, forklarer Bruun.

Danske venner

58-åringen, som for øvrig har sikret seg sesongkort ut livet, forteller videre at planen er å dra på hver eneste hjemmekamp denne sesongen.

Han er i kjent supporterstil sterk i troen før Brentfords første sesong på engelsk toppnivå på 74 (!) år.

– Vi havner midt på tabellen, profeterer han.

To dansker og en trofast eier har mye av skylden for optimismen.

FOR ALLTID: Bruun har skaffet seg sesongkort ut livet. – Jeg har aldri skjønt greia med medgangssupportere, sier han. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det er kjempevanskelig å overleve i Premier League, men jeg har troa fordi vi har en eier (Matthew Benham) som har vært supporter siden han var elleve år. Alle vi supporterne har troa på at han har langsiktige planer for klubben. Han har kommet for å bli. Vi har to gode danske trenere. De forteller at de får lov til å jobbe uten for mye innblanding fra resten av klubben. Jeg tror Thomas Frank (manager) får ut det beste i hver spiller. Og jeg tror det er viktig at hver enkelt spiller vil blø for drakta og blø for laget - det er Thomas Franks ære, sier han.

Fredag sitter han ringside når Brentford sparker igang Premier League-sesongen mot selveste Arsenal på eget gress.

– Nå er det viktig å leve i nuet. Jeg skal nyte hvert eneste øyeblikk med Premier League-fotball, smiler han - og tar seg nok en slurk av ølglasset.

– Skål!