City-smell i ligastarten – Son sikret Spurs-seier

Tottenham 1-0 Manchester City

Se Heung-min Sons lekre scoring i høydepunktene øverst!

På et fullsatt Tottenham Hotspur Stadium ønsket Nuno Espirito Santos menn Manchester City velkommen til lagenes første kamp denne Premier League-sesongen.

– For et leven! Det er fantastisk å være på arena og oppleve rundens stormatch, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker fra kommentatorplass i London.

De 62.000 fremmøtte fikk ikke se City-linkede Harry Kane på banen, da han var utelatt fra troppen. Det var ikke Heung-min Son, som på elegant vis scoret kampens eneste mål ti minutter ut i andreomgang og sikret Spurs en drømmestart på sesongen.

– Ingen Harry Kane, men Tottenham har sin kjæledegge i Heung-min Son! Han straffer Manchester City, som han har gjort så mange ganger før, kommenterte Alsaker.

Målscorer Son roste laget etter seieren.

– Vi ville starte bra, fliste kamp for sesongen, tilbake med fansen. Vi jobbet så hardt hele uken for å få disse tre poengene. City er det beste laget i verden og vi kjempet for poengene. Det betyr mye for oss på starten av sesongen, sier han til Sky Sports.

Nuno Espirito Santo var naturligvis fornøyd etter sesongstarten.

– Det er en god dag. En tøff kamp. Guttene jobbet veldig hardt, løpingen, kjempingen... Jeg er veldig stolt, sa Tottenham-treneren etter triumfen, som sier dette om de første ukene i jobben:

– Det har vært bra. Når man kommer inn i en ny klubb er det nye dynamikker. Jeg skjønner guttene bedre og de kjenner oss bedre. Det handler om å skape den energien mellom oss som kan dra klubben fremover.

FULLT HUS: Tottenham Hotspur Stadium var fylt til randen i ligaåpningen. Foto: David Klein

City-kjør før Spurs tok over

De regjerende ligamestrene gikk offensivt til verks, og både Ilkay Gündogan og João Cancelo var nære scoring før ti minutter var spilt.

– De har tatt kommando, som forventet, i matchen, kommenterte Alsaker.

Etter den store City-dominansen tok hjemmelaget mer over. Lucas Moura var kun en mesterlig blokkering unna å sende de liljehvite foran midtveis i førsteomgang. Brasilianeren dunket til på volley fra innsiden av boksen, men Gündogan stoppet ballen fra å gå i mål.

Riyad Mahrez fikk Citys største sjanse før pause. Vingen sto helt umarkert etter et innlegg fra venstre, men angriperen fra Algerie fikk et dårlig treff på halvvolley og skjøt utenfor.

Heung-min Son forsøkte seg med fem minutter til pause, men skuddet fra 20 meter gikk via Cancelo og like utenfor stolpen. Målløst til pause.

Son-scoring og Torres-bom

Ti minutter etter hvilen traff sørkoreaneren blink. Son dro seg inn fra høyre og klinket ballen i lengste hjørne bak en forfjamset Ederson, som så oppgitt på blokkeringsforsøket til midtstopper Ruben Dias.

City startet da jakten på utligning og det ble store kontringsrom for hjemmelaget. Tjue minutter før slutt var de himmelblå svært nære utligning. Et innlegg fra Cancelo nådde Ferrán Torres på bakre stolpe, men spanjolen skjøt over fra kloss hold.

Pep Guardiolas lag presset på mot slutten og satte inn Kevin De Bruyne og Gabriel Jesus i jakt på poeng. Det gikk ikke, Tottenham vant 1-0.