Politiet har en omfattende bilpark – der alle de uniformerte bilene naturligvis gjør seg godt bemerket ute på norske veier.

Nå er det straks klart for et nytt innslag her. Den digre SUV-en Ford Explorer ladbar hybrid er nemlig valgt i politiets anbudskonkurranse om leveranse av nytt såkalt ressurskjøretøy de neste fire årene. Det skjer etter en grundig prosess der flere aktuelle modeller har blitt testet på bane, i terreng, på langkjøring og i bykjøring

Avtalen har en ramme på 180 millioner kroner og utleveringen av biler starter våren 2022.

– Dette er kjøretøy som er tiltenkt utrykningsenhetene i politidistriktene. Kjøretøyene vil erstatte BMW X5 som i dag brukes som ressurskjøretøy. Kjøretøyene er tilpasset utrykningsenhetenes krav i forbindelse med nyttelast, kjøreegenskaper, terrengegenskaper og lastekapasitet, sier Nils Erik Skulstad, seksjonsleder i Politiets Fellestjenester, til nettsiden Politiforum som først omtalte saken.

Ford Explorer er over 5 meter lang og 2 meter bred, det er altså ikke noen småbil politiet nå skal kjøpe inn.

457 hestekrefter

Selskapet Handicare skal bygge om og skreddersy bilene for politiets bruk.

– Vi er selvsagt svært fornøyde med at Handicare og Ford Explorer ladbar hybrid vant anbudskonkurransen. Dette er en romslig bil med god plass, gode kjøreegenskaper, god kjørekomfort, god akselerasjon og gode bremseegenskaper som samlet sett var det beste valget som politiets nye ressurskjøretøy. Det er også første gangen politiet velger en ladbar hybrid som kjøretøy i sin tjeneste. Dette er positivt både i forhold til miljøet, men også for bilens prestasjoner, sier administrerende direktør i Handicare AS, Arild Saastad.

Under panseret på den mer enn 5 meter lange, 2 meter brede og nesten 2 meter høye Explorer, finner du Fords 3-liters V6 EcoBoost-bensinmotor. I kombinasjon med en elektrisk motor gir den en totaleffekt på 457 HK og 825 Nm dreiemoment. CO2-utslippet er på 71 g/km. Litium-ion batteriet er på 13,6 kWt, og kan både lades opp eksternt og ved hjelp av bilens bremseenergi.

Dette er familiebilen som er like stor som en hytte

Dette blir arbeidsplassen for mange norske politimenn og -kvinner de kommende årene.

Godt egnet til tjenesten

Den elektriske rekkevidden til den ladbare SUV-en, som leveres med syvseter i ordinært salg, er opptil 42 kilometer. 0-100 km/t tar 6 sekunder for den 2.466 kilo tunge SUV-en.

Nils Erik Skulstad i Politiets Fellestjenester forteller til Politiforum at Explorer utmerket seg i deres tester.

– Den har vist seg å være godt egnet til utrykningsenhetenes (UEH) tjeneste. Bilen kan leveres med ladeboks som installeres på tjenestestedet, sier han.

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset...

Explorer tar over for BMW X5 i den norske politibilparken.

Brukes som politibil i USA

Ford Motor Norges administrerende direktør, Per Gunnar Berg, er svært fornøyd med å ha vunnet anbudskonkurransen med den store ladbare SUV-en.

– Ford Explorer brukes allerede i dag som politibil i blant annet USA, men da ikke som ladbar hybrid. Dette er en stor SUV med svært mye utstyr som standard. Den har det siste av sikkerhetsteknologier og tåler godt tøff bruk. Som ladbar hybrid får den også en god pris, er drivstoffeffektiv og har svært bra ytelser, om det er på motorveien eller på mer dårlig underlag. Den er svært godt egnet som et utrykningskjøretøy for politiet, sier Berg.

Explorer ladbar hybrid tilbys i to godt utstyrte varianter på det norske markedet. Politiet har valgt ST-Line, en bil som har en svært konkurransedyktig pris i denne klassen.

Med syv ulike kjøremodus, bør bilen være godt tilpasset det som møter politiet ute på oppdrag. Her man kan velge mellom «Normal», «Sport», «Terreng», «Glatt», «Tauemodus», «Eco» samt «Dyp snø og Sand». Bilens heldigitale instrumentpanel endrer også visning for de ulike kjøremodusene.

