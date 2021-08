Slakter Leipzigs behandling av Sørloth

Mindre enn ett år etter at han ankom klubben, er Alexander Sørloth på vei ut av RB Leipzig.

Når TV 2 spør pappa Gøran hvor sikker er han på at det blir et klubbskifte før månedsskiftet, svarer han slik:

– 150 prosent sikker.

– Tror du Alexander har spilt sin siste kamp for Leipzig?

– He-he, jeg velger å si det sånn: fotball er mangfoldig, men i utgangspunktet ser det vanskelig ut, ettersom han fikk spille i treningskampene og ble vraket til troppen som spilte cupkamp mot Sandhausen. I løpet av en ukes tid, etter seriestarten til helga, vil jeg tro at det er mye som skjer. Det er bare å følge med, sier pappa Sørloth.

Kritisk til Nagelsmann-strategi

RB Leipzig-journalist Guido Schäfer i lokalavisa Leipizer Volkszeitung er kritisk til behandlingen nordmannen har fått av både klubb og eks-trener Julian Nagelsmann, som nå har overtatt Bayern München.

KLOPP-KOMPIS: Guido Schäfer følger RB Leipzig tett som journalist, men er også tidligere lagkamerat med Jürgen Klopp. Foto: Privat

– Når du kjøper en spiller for 20 millioner euro, må du gi ham selvtillit og spilletid. Det fungerte aldri med Nagelsmann. Alexander scoret to ganger borte mot Werder Bremen, men i neste kamp var han tilbake på benken. Jeg synes det var en ufattelig ting å gjøre, særlig mot en spiss. I den posisjonen er du ekstra avhengig av selvtillit for å få ut det du er god for. Dette har ikke bare vært et problem for Alex, men for klubben og Nagelsmann. De viste ham aldri kjærligheten, sier Schäfer.

– Har de behandlet Sørloth dårlig?

– Nagelsmann er en ung trener, med spesielle planer for hver eneste kamp. Men jeg er av den oppfatning at når en spiss scorer to mål, er det helt utrolig at han ikke får spille neste kamp. Det handler ikke bare om kampplan, men om menneskebehandling og følelser, om å vise spilleren at «du er min mann». For meg var det ubegripelig å sette ham ut til neste kamp. Det er sånne ting som kan ødelegge selvtilliten til en spiss, mener Schäfer.

Overflod av spisser

Nå er det Erling Braut Haalands tidligere trener i RB Salzburg, amerikanske Jesse March, som er trener i Leipzig.

I løpet av sommeren har klubben punget ut rundt 45 millioner euro for den portugisiske spissen André Silva fra Eintracht Frankfurt. Han noterte seg for 28 ligamål på 32 kamper sist sesong.

Fra før har klubben også Yussuf Poulsen og Hwang Hee-chan (som March trente i Salzburg) som spisskandidater. I cupkampen mot Sandhausen ble også den 18 år gamle spissen Hugo Novoa tatt med i troppen på Sørloths bekostning.

Gøran Sørloth mener sønnen har opptrådt usedvanlig uselvisk i situasjonen som har oppstått.

Sørloth måtte skifte telefonnummer: – Det har vært kaos

– Alexander har for så vidt tatt veldig grep selv, og varslet om hvor landet ligger, med tanke på det som skjedde sist sesong og det som har skjedd i sommer. Han ønsker ikke noen spisskrig. Når det kommer en ny spiss, så mener Alex at han (Silva) bør få muligheten som han selv ikke fikk. Det synes jeg er fantastisk av ham, for han mener det både med hjertet og hodet, sier pappa Sørloth.

– Ikke dra tilbake til Tyrkia

En retur til tyrkiske Trabzonspor, der Sørloth nyter enorm status, er et av de hyppigst nevne alternativene. Roma, der José Mourinho også sist sommer hadde et godt øye til nordmannen, er også nevnt. Det samme er Southampton, som nylig solgte Danny Ings til Aston Villa.

Guido Schäfer håper for all del at Sørloth ikke returnerer til Tyrkia.

KING OF THE NORTH: Sørloth var en konge i Tyrkia, men Schäfer håper ikke han returnerer dit. Foto: Murad Sezer

– Jeg synes det er et dårlig alternativ. Han må spille i en av de store ligaene, det er hva jeg ønsker for ham. Går han tilbake til Tyrkia, er det litt som å erkjenne at man ikke er god nok for å spille på det høyeste nivået. Og det er jeg sikker på at Sørloth er. Hvis han hadde fått spille 20 sammenhengende kamper i Bundesliga, ville han gitt deg 10-12 mål. Men han trenger en trener som viser ham kjærlighet, sier Leipzig-journalisten.

Han gjorde nylig et intervju med Leipzig-trener Jesse March, der de også kom innpå situasjonen til nordmannen.

– March ga uttrykk for at Alexander var en veldig fin fyr, profesjonell og god på feltet. Men han har for mange spisser. Og selv om han ikke sa det rett ut, så måtte han velge mellom Poulsen og Sørloth, ettersom de er litt like som typer. Og da ble det Poulsen.

– Hva synes supporterne om at Sørloth forsvinner?

– Dessverre synes de det er helt greit. De fleste av dem tenker at han ikke er god nok for RB Leipzig. Men de har også sett hvordan han gir alt på banen. I noen kamper har han vært banens beste, som hjemme mot Stuttgart og borte mot Bremen. Da skrev jeg «dette er den ekte Alexander Sørloth.» Men i kampen etter var han på benken igjen.

Sørloth har kontrakt med Leipzig til sommeren 2025.