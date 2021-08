Emma Ellingsen programleder i ny TV 2-serie: – Noe jeg aldri har vært borti før

Emma Ellingsen (19) er kjent som influenser og fra TV 2-serien «Bloggerne».

I forbindelse med høstens stortingsvalg får hun nå sin egen serie om valg og politikk for unge. I serien «Emmas stemme» møter 19-åringen, som også er førstegangsvelger, andre unge som engasjerer seg politisk.

– Jeg har alltid syntes politikk har vært veldig vanskelig, sier Ellingsen.

I serien er målet at dette skal bli litt enklere, både for Ellingsen og andre unge.

Blant annet er influenseren med en jordmor på keisersnitt, og på demonstrasjon mot gruvedrift ved Repparfjorden.

– Det er veldig lærerikt, og det er noe jeg aldri har vært borti før, forteller hun.

– Vanskelig å forstå

Hun håper serien kan bidra til å lære både henne og andre jevnaldrende noe om politikk.

– Jeg skulle ønske jeg kunne mye om politikk, men jeg sliter med å forstå det. Når politikere snakker, synes jeg det er vanskelig å forstå hva de prøver å si, sier hun.

Ellingsen er selv opptatt av at unge skal bruke stemmeretten sin.

– Vi har alle vår mening, og det er veldig viktig at den blir hørt. Jeg tror også at fordi vi er den yngre generasjonen, så er det viktig at vi jobber for et bra samfunn og normaliserer det å bruke stemmen sin, sier hun.

PÅ FØDESTUA: Emma har blant annet fått teste jordmor-yrket i den nye TV 2-serien. Foto: Salto/TV 2

Ikke bestemt seg enda

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning forteller at mange unge synes det er vanskelig å bestemme seg for hva de skal stemme på.

UNGT ENGASJEMENT: I serien møter Emma unge mennesker som engasjerer seg politisk. Foto: Salto/TV 2

– De skal jo ta dette valget for første gang, så da er det ikke så enkelt. Det er mange partier å sette seg inn i og mange politiske saker.

Han sier at valgdeltakelsen blant de som går til urnene for første gang skiller seg ut fra resten av befolkningen.

– Deltakelsen blant førstegangsvelgere er lavere enn resten av befolkningen. Men de aller yngste, som elever på videregående, deltar i litt høyere grad. De har en andel som er på linje med befolkningen ellers, sier Bergh.

Selv har ikke Emma Ellingsen bestemt seg for hvilket parti som får hennes stemme.

– Jeg vet ikke hva jeg skal stemme på til høsten, jeg synes det er vanskelig. Men gjennom serien har jeg heldigvis fått litt flere temaer som jeg kanskje har forstått hvor viktige er.

«Emmas stemme» har premiere på TV 2 Play 24. august!