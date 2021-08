De siste årene har gitt bilkjøperne langt større valgfrihet enn tidligere. Antall modeller har nærmeste eksplodert, etter hvert som bilprodusentene har gått inn i stadig flere nisjer.

Samtidig har det kommet inn nye drivlinjer. Og ikke minst har mange bilprodusenter kommet med lister over ekstrautstyr som du må regne med å bruke MYE tid på, hvis du skal sette deg inn i alle mulighetene.

Mye er «kjekt å ha», noe er viktig både for bruksverdi og hvor attraktiv bilen er den dagen du skal selge den videre. Og noe er helt klart forbeholdt de spesielt interesserte, gjerne de som synes det er viktig å ha noe naboen ikke er i nærheten av.

Ikke overraskende er det premium-merkene som leder an her. I mange tilfeller er det ikke vanskelig å doble startprisen på bilen, før du er helt i mål.

Tar 210 minutter å montere

Ett eksempel på ekstrautstyr som har kommet for fullt de siste årene er keramiske bremser. Først forbeholdt super- og hyperbilene. Nå kan du blant annet få det på et såpass folkelig bilmerke som BMW. Da riktignok til noen av de mest hårete modellene.

– Førsteklasses bremsesystem av et nytt keramisk komposittmateriale med karbonfiber. Systemet tåler ekstremt høy belastning, er ekstremt lite utsatt for fading og har ekstrem lav vekt som betyr høy smidighet. Fungerer like suverent på vanlig vei som på racerbanen, skriver BMW selv om disse bremsene.

Prisen? Fra 140.975 kroner! Monteringstiden er for øvrig på ganske voksne 210 minutter.

Mangler du dette - da kan det bli dyrt

Slites ikke ut

Men hva gjør egentlig disse bremsene og er de verdt prisen? Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er selv BMW-entusiast, her gir han deg sin mening om saken:

– Om de er verdt prisen kommer nok helt an på. For eksempel er det jo veldig bittert om du får en skade på en keramisk bremseskive, og må bytte den. Men hvis du bruker bilen mye til banekjøring og aktiv kjøring, kan det være verdt det. De piper gjerne litt ved bremsing, men det blir ikke bremsestøv, de slites "aldri" ut og de tåler hard bruk. Den dagen bilen skal selges, kan de også være det som gjør at du får en litt bedre pris. Samtidig som de for andre kan være et argument for å velge en annen bil, fordi de kanskje er redde for å måtte bytte skivene en dag.

Kai gjorde jobben selv – sparte mange tusenlapper

BMW er et merke som appellerer til mange som virkelig liker å kjøre bil. Det bidrar nok også til at mange er villige til å betale godt for ekstrautstyr.

Nordmenn er glade i utstyr

– Har du eksempler på annet ekstrautstyr som virkelig koster skjorta?

– Store felger, luftfjæring, panoramasoltak, komfort-/sportsstoler og skinninteriør er ofte dyrt ekstrautstyr. Det samme er styling og sportsunderstell, som for eksempel S-line hos Audi, M Sport hos BMW eller AMG-pakke hos Mercedes. For ikke å nevne stereoanlegg. Her kan du fint komme opp i 60.000-70.000 kroner – og enda mer hos enkelte. En del lakkfarger koster også skjorta. BMW har for eksempel en Individual spesiallakk, Pure Metal Silver, som koster 79.500 kroner på 7-serie. Da skal du være glad i sølvfarget bil!

– Hvem tror du er i målgruppa for dette?

– Akkurat keramiske bremser er for de som vil ta den helt ut. De gullfargede bremsekaliperne ser jo også ganske raffe ut – og blir gjerne prikken over i-en for utseendet. Mye av det andre treffer nok ganske bredt, og koker ned til prioriteringer. Nordmenn er veldig glade i godt utstyrte biler. Så vi ønsker gjerne mye av det jeg nevnte over, innenfor et gitt budsjett.

EQS er aller siste nytt fra Mercedes og en bil som kommer til Norge i høst. Her blir det nok også gode muligheter til å legge til mye ekstrautstyr for de som måtte ønske det.

Kjøpe bruktbil i stedet?

Vegard har vært borti mange nybiler med solide doser ekstrautstyr i det siste. Som en Mercedes S-Klasse som hadde utstyr for hele 800.000 kroner – og elbilen Porsche Taycan med utstyr for 350.000 kroner, på toppen av startprisen.

– Men helt til slutt: Hvis du skulle anbefale et par morsomme bruktbiler som koster det samme som BMW-bremsene, hva går du for da?

– Tja, hvis vi skal holde oss til BMW, så kan du for eksempel får en fin 2007/2008-modell 320i Coupe. Her er det bakhjulsdrift og svært gode kjøreegenskaper.

– Du kan også finne deg en Mini Cooper S eller en Mazda RX-8. Det er underholdende biler – særlig med manuell girkasse.



– Men i denne prisklassen må man jo alltid være litt obs på potensielle problemer. Motoren i RX-8 er for eksempel krevende greier. Som vår egen Benny ville sagt: Her må du gjøre godt forarbeid, før du kjøper!

LES MER: Derfor blir mange biler så mye dyrere enn startprisen

Video: Sjekk hva denne bilen kommer med