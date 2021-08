Julia (28) og Thale (28) lever av nakenbilder: – Det er business

Det sosiale mediet OnlyFans har den siste tiden vært omtalt på grunn av sin kontroversielle karakter, og flere frykter nettstedet kan ha en negativ påvirkning på unge mennesker.

På nettsiden beskrives tjenesten som en sosial plattform der innholdsskapere kan knytte kontakt med fanbasen sin. Flere norske influensere bruker plattformen, og deler der alt fra lettkledde bilder til sexvideoer.

Dette er OnlyFans OnlyFans er en sosial nettplattform, grunnlagt i 2016.





Kjendiser, influensere og andre innholdsskapere kan publisere bilder og innhold som kun er tilgjengelig for betalende abonnenter.





Prisen for et abonnement bestemmes av brukeren selv.





Betalende kan også kjøpe personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.





Flere bruker tjenesten til å selge lettkledde bilder, nakenbilder og seksualisert innhold.

Nå raser debatten, både blant de som forsvarer bruken av OnlyFans, og blant de som mener det kan være skadelig.

Blogger og influenser Julia Nyland (28) har selv bruker på plattformen, der hun blant annet deler lettkledde bilder.

Har du selv brukt OnlyFans eller delt nakenbilder på nett og angret senere?

Kontakt TV 2s journalister på frida.hessen@tv2.no eller mari.five@tv2.no.

– Får mer personlig dialog

Hun ser flere fordeler med den sosiale plattformen.

– Man får en mer personlig dialog med de som vil følge meg der inne. Hva man legger i «personlig dialog» får man tenke seg til selv.

SER FORDELER: Julia Nyland (28) bruker selv OnlyFans og sier plattformen bidrar til mer personlig dialog. Foto: Julia Nyland / Privat

– Hva tenker du om at unge jenter legger ut seksualisert innhold som blir på nettet for alltid? Ser du noen ulemper med det?

– Nå er det heldigvis 18-årsgrense for å opprette en konto, selv om det er individuelt hvor moden man er i den alderen, sier Nyland.

– Et samfunnsansvar

DELER LETTKLEDDE BILDER: Blogger og influenser Julia Nyland mener man bør være klar over konsekvensene før man deler lettkledde bilder. Foto: Julia Nyland / Privat

Hun mener ansvaret for å lære opp unge til å tenke gjennom konsekvensene av bildedelingen hviler på flere enn jentene selv.

– Det handler om kommunikasjon og forståelse. At de unge er konsenkvensorienterte og forstår omfanget av ettervirkningene. Hvem er ansvarlig for å kommunisere med dem? Det er helheten av samfunnet, fra foreldre, skolesystem og influensere, blant annet, sier Nyland og fortsetter:

– I stedet for å diskutere fordeler og ulemper ved å benytte seg av OnlyFans, hva med å stille spørsmål til manglende strukturer i samfunnet, som gjør at studenter og sykepleiere anser det som en mer attraktiv løsning for å greie seg?

Ikke redd for å angre

Selv er hun ikke redd for senere å angre på innholdet hun deler, og viser til at det ikke er lov å videredele bilder fra tjenesten.

– At bilder kan komme på avveie er alltid en risiko, men hvem er det da sin feil? Jeg personlig ble nettopp gjort oppmerksom på at noen av mine bilder har kommet på avveie, forteller Nyland.

Bloggeren legger til at hun syns det er leit at bildene har kommet på avveie, men poengterer at det er en risiko man tar og må være klar over når man selger bilder på OnlyFans.

Hun håper imidlertid å finne ut hvem som har delt bildene, slik at hun kan anmelde dem.

– Skummelt

Influenser og gründer Benedicte Haugaard er sterkt kritisk til den økte bruken av OnlyFans.

– Det er synd at noen skal utnytte den rollen de har til å tjene penger på slike ting, men også at de påvirker unge følgere til å drive med dette, sier Haugaard til TV 2.

Hun peker på eksempler om at barn helt ned i 13-årsalderen selger nakenbilder på Snapchat.

– Som mor selv blir jeg veldig bekymret. Jeg føler for å beskytte influenserbransjen, men også datteren min, sier Haugaard.

Influenseren understreker at hun mener det er opp til hver enkelt hva de velger å gjøre med kroppen sin. Det Haugaard reagerer mest på er derimot glorifiseringen og promoteringen av innholdet.

– Jeg syntes det er skummelt. De legger ut bilder hvor de har har høy champagneføring på en beachklubb i utlandet, og av kontoutskrifter med sekssifrede beløp, sier hun.

Lever av OnlyFans

Skuespiller Thale Myhre (28) kan bekrefte at OnlyFans er lønnsomt. Selv om 28-åringen ikke ønsker å oppgi hvor mange abonnenter hun har, forteller hun at hun lever av tjenesten.

– Et abonnement hos meg koster 30 dollar i måneden. Jeg har for stor følgerbase til å sende «custom» innhold til enkelte folk, det har jeg ikke tid til, forteller hun.

KRITIKKEN PRELLER AV: Thale Myhre (28) plages ikke av kritikken. Foto: Thale Myhre / Privat

«Custom» er betegnelsen for spesialtilpasset innhold, som sendes eksklusivt til ekstra betalingsvillige abonnenter.

Myhre jobber til daglig som skuespiller, og sier hun har gjort både skuespill, musikkvideoer og reklamer etter OnlyFans. Hun har ikke opplevd at innholdet på kontoen har ødelagt noe karrieremessig.

– Hvis en produksjon vil ha meg, så vil de det uansett. Da vil jeg de skal ville ha meg fordi jeg er en god skuespiller, uavhengig av OnlyFans, der de bare går ut fra at jeg selger seksuelt innhold.

DELER PÅ NETT: Thale Myhre beskriver bildene hun deler som kunstneriske og delikate, men lettkledde. Foto: Thale Myhre / Privat

– Det er business

At folk kritiserer bruken av OnlyFans, plager ikke Myhre. For henne er plattformen en arbeidsplass.

– Det er business, det er jobb. Det skal gjøres ordentlig. Når jeg skal dele noe går jeg gjennom det tre-fire ganger, og kan legge telefonen vekk for å la det synke inn før jeg titter på det senere. Så det skal tenkes gjennom.

GRENSER: Myhre tenker seg godt om før hun publiserer bilder på OnlyFans. Foto: Thale Myhre / Privat

Hun mener folk ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva plattformen innebærer.

– Jeg syns det er veldig morsomt å både lese og høre om kritikk, og det er ofte fra folk som ikke har undersøkt grundig nok til å uttale seg. Det er mange som gjør mye mer enn bare pornografisk innhold.

Klare grenser

Flere av brukerne på OnlyFans deler detaljrike sexvideoer- og bilder. Thale Myhre ønsker ikke å beskrive nøyaktig hva hun selv legger ut, men forteller at bildene ville blitt fjernet fra andre sosiale medier.

– Bildene mine er kunstneriske, delikate, men lettkledde.

– Men jeg har veldig klare grenser for hva jeg legger ut. Det var noe jeg satt meg ned og snakket med meg selv om, og med mamma. Jeg har grenser jeg overhodet ikke kommer til å tråkke over, forteller hun.

Myhre forstår imidlertid at det kan være vanskeligere for en 18-åring å ta samme avgjørelse, og er åpen for at aldersgrensen kunne vært høyere.

– De sitter på en plattform som kanskje ikke foreldrene vet om, og så får de tilbudt masse penger for å gjøre visse ting. Da er det lett å tråkke over egne grenser. Så det burde kanskje vært høyere aldersgrense.

– Billigere enn en prostituert

Benedicte Haugaard er redd mange ikke forstår konsekvensene av å legge ut slike bilder på nettet.

– At du selger undertøysbilder er ikke problemet, det er den grove pornoen. Er det kult at foreldrene dine ser det, at din fremtidige mann og barn ser disse bildene?

– Det er ikke «female empowerment» å selge porno for 60 kroner, da er du billigere enn en prostituert.