Selg sexvideoer så får du råd til Gucci, ny kropp og et halvår i Marbella

Debatten har endelig skutt fart og var mandag denne uken på forsiden av VG.

Men hvorfor er det nesten ingen som tør å si hva de faktisk mener om denne trenden, uten å «sugarcoate» den, i frykt for å fornærme folk?

Måten norske «influensere» bruker og promoterer OnlyFans på er FARLIG, og jeg er drittlei av å måtte forsvare meningen min til folk som sier at: «Folk må få bestemme selv». «Det er bedre enn pornobransjen».

«Kvinner har tatt tilbake kroppen sin». «Det kan ikke finnes regelverk for alt». «Ungdommen er ikke så dumme». «Det er jo bare til å le av».

Jeg sier ikke at appen skal slettes, at den skal bli ulovlig å laste ned, eller at folk ikke skal få bestemme selv, men hvis en influenser skal bli felt av FIM og forbrukertilsynet for å ha reklamert for energidrikk, betakaroten eller laserhårfjerning på leggen - hvorfor skal disse folka få reklamere med 60 prosent rabatt på fittebilder?

Porno finnes overalt, så problemet ligger ikke der. Jeg er ikke så naiv at jeg tror vi må skåne ungdommene for bildene og videoene, problemet ligger i måten denne «luksuriøse livsstilen» blir promotert på.

«Selg sexvideoer på OnlyFans så får du råd til Louis Vuitton, Gucci, ny kropp og et halvår i Marbella».

«Influensere» (ja jeg sier «influensere», for jeg mener at de som må ty til OnlyFans gjør det fordi de ikke er attraktive hos annonsører og dermed ikke klarer å tjene nok på Instagram) legger ut kontoutskrift på sekssifrede beløp og skryter av hvor enkelt det er og hvor chill livet deres er.

Er det chill at foreldrene dine mottar utskrevne pornobilder av deg i postkassa? Er det chill at videoer av at typen din cummer deg i trynet kommer på avveie?

Er det chill å være så rusa, full av angst og deprimert at du blir kastet ut fra utesteder og innlagt på både sykehus og psykehus? For dette er ekte historier, om norske «influensere».

Denne siden er det få som ser, eller vet om, men bransjen - ja vi vet. Mange ungdommer er kanskje smarte nok til å forstå at dette ikke er veien å gå, men kan vi være sikre på at det gjelder alle?

Og er det egentlig like «chill» når dattera di, sønnen din, sjefen din eller svigerfamilien din ser dette innholdet - når den tid kommer?

