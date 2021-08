På 70- og 80-tallet vokste mange av oss opp med Lamborghini Countach-plakater på veggen. Den italienske råtassen var selve symbolet på en uoppnåelig drømmebil. Eksotisk, svinedyr, lekker og rå.

Store og små gjesteroller i ulike filmer ble det også – og hjemme på barnerommet satt vi og drømte oss bort.

Produksjonen varte fra 1974 til 1990. Men så var det ubønnhørlig slutt. Siden har vi fått nye toppmodeller som Diablo, Murciélago og Aventador – men aldri en navne-oppfølger til Countach. Før nå.

15. august skal nemlig Lamborghini avduke en splitter ny Countach! Det skjer i forbindelse med Monterey Car Week.

Dette er ikke rykter, det er ikke en spøk – informasjonen vi deler her kommer rett fra Lamborghini selv. "The new Lamborghini Countach is Coming", som det står i teaservideoen deres.

Ja, det er helt normalt om nakkehårene dine reiser seg akkurat nå. Faktisk helt på sin plass.

50-årsjubileum

Timingen er ikke tilfeldig. Countach-prototypen debuterte nemlig for nøyaktig 50 år siden – på bilutstillingen i Geneve i 1971. Designet, komplett med saksedører, snudde bilverden på hodet. Publikum ble stående og måpe. Kappekopper ble mistet i gulvet. Verden ble aldri den samme.

Selv 50 år senere, står linjene fjellstøtt.

Så er selvsagt spørsmålet hvordan oppfølgeren blir. Det skal virkelig ikke bli lett å hoppe etter originalen. På en annen side: Om det er ett merke i bilverden du kan stole på til en slik type oppgave, så må det være nettopp Lamborghini.

Lamborghini har delt nyheten på sin Facebook-side.

Lekre linjer

Selv om teaser-bildet er av en bil som er tildekket, er det ingen tvil om at linjene lover godt. Vi tør sette mye penger på at det blir noen spektakulære dører, også.

Motoren? Ja, her spekuleres det i flere retninger. Lamborghini har allerede slått fast at galematias-modellen Siàn blir den siste med V12-motor uten elektrifisering. Men de har også bekreftet at V12-motoren skal leve videre – med elektrifisering.

Modellbetegnelsen, Countach LPI-800-4, indikerer at vi kan forvente en hybrid. LP står nemlig for Longitudinale Posteriore, som betyr at motoren er montert på langs, mens i-en står for Ibrido – som betyr hybrid.

Vi kan videre anta at effekten blir på 800 hestekrefter – og at den får firehjulsdrift.

Du trenger ikke å være bilinteressert for å se at dette er noe helt spesielt. Ikke alle er enige om utseendet, men ingen kan kalle den kjedelig eller anonym. Og den satte standarden for hva en superbil skulle være på -70 og -80 tallet.

Konsept eller produksjonsbil?

Vi vet forøvrig ikke om dette blir en ren konseptbil – eller om den faktisk settes i produksjon. Ryktene vil ha det til at det i utgangspunktet blir en konseptbil – men at den kommer for salg, hvis interessen er stor nok.

Hallo?! Hvis interessen for en direkte arvtaker til verdens største superbil-ikon er stor nok? Enhver nå middelaldrende mann som vokste opp på 70- og/eller 80-tallet, og med lommeboka smekkfull av Bitcoins og annet snadder, bør nærmest være programforpliktet til å legge inn en bestilling.

Denne gobiten ligger for salg på bruktmarkedet i Norge. Faksimile: Finn.no

Ikke billig

I Norge ligger det for tiden kun én Lamborghini Countach for salg. Den er til gjengjeld særdeles pen. 1987-modellen ble faktisk kjøpt ny av en nordmann, og har kun hatt to eiere.

Det er en LP 5000 Quattrovalvole – med 455 hestekrefter og den berømte vingen.

For mange er også fargekombinasjonen perfekt. Svart lakk og beige interiør gjør seg på en Countach. Prisen er satt til 4.990.000 kroner – og bilen har rullet beskjedne 52.000 kilometer.

Kanskje noe å sette i garasjen, mens man venter på oppfølgeren?

Skal vi anta at en god porsjon bilentusiaster har ryddet kalenderen sin 15. august? Det har i alle fall vi!

