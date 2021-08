Brentford-manageren om Ajer: – En av de mest spennende stopperne i Europa

Etter fem år i Celtic, har landslagsstopper Kristoffer Vassbakk Ajer omsider fått drømmeovergangen til Premier League.

I sommer skrev den høyreiste 23-åringen under på en femårskontrakt med nyopprykkede Brentford, i en overgang verdt 164 millioner kroner, ifølge Sky Sports.

I et eksklusivt intervju med TV 2 forklarer Brentford-manager Thomas Frank hvorfor han ønsket å hente den norske landslagsspilleren til klubben.

Han er full av lovord om sin nye forsvarsspiller.

– Jeg synes at Kristoffer er en av de mest spennende midtstopperne i Europa. Han har et kjempepotensial, og profilen hans passer perfekt med det vi ser etter i en midtstopper, sier Frank til TV 2.

God match

Da Brentford skulle forsterke forsvaret før debutsesongen i Premier League, var stopperen fra Rælingen førstevalget.

Sammen med klubbens sportsdirektører og trenerstab, gjør manager Frank svært nøye vurderinger av spillerne de henter inn. Klubben er kjent for å bruke mye data og statistikk for å finne spillere som passer klubbens måte å spille fotball på, og ifølge algoritmene skal Ajer og Brentford være en god match

– Fem år i Celtic har gitt ham en god utdannelse. Han er blitt kjent med det britiske spillet, og har fått intensitet og duellstyrke inn i sitt eget spill, sier Frank.

Men det var ikke hovedgrunnen til at dansken ønsket nordmannen til Brentford. Det var Ajers ferdigheter med ballen i beina.

– Han kan føre ballen med seg frem, slå pasninger gjennom ledd og være veldig rolig. Vi håper vi kan løfte de ferdighetene ytterligere, og få ham til å ta enda bedre beslutninger med ball, sier Frank, og fortsetter:

– Han er 23 år. En god alder for en midtstopper, men samtidig en alder som gjør at vi kan utvikle ham videre. Jeg ser et kjempepotensial i Kristoffer.

Annerledes klubb

Etter at Brentford ble kjøpt opp av bettingmillionæren Matthew Benham i 2012, har klubben skilt seg ut i engelsk fotball. For i tillegg til å bidra med penger til klubben, etablerte Benham også innovative modeller for hvordan klubben skulle drives.

Modellene baserer seg i stor grad på bruk av statistikk, algoritmer og analyseverktøy.

– Vi har en klar strategi fra topp til bunn i klubben. Vi vet hvilken måte vi skal spille på, vi vet hvilke spillertyper vi vil ha i ulike posisjoner. Så vi vet hva vi leter etter, og vi bruker data og statistikk på å finne det. I tillegg til at vi bruker mye tid på videoscouting av den aktuelle spilleren, og sørger for å møte ham før vi henter ham til klubben, forklarer manager Frank.

HØYTFLYVENDE: Under Thomas Franks ledelse har Brentford stadig blitt bedre. Nå er klubben klar for sin første sesong i Premier League. Foto: MATTHEW CHILDS

Strategien har gitt suksess. På under ti år har den lille London-klubben klatret oppover på tabellene i det engelske ligasystemet, hele veien opp til Premier League.

På veien har de solgt spillere som Ollie Watkins, Said Benrahma, Neal Maupay og Ezri Konsa for mangfoldige millioner til Premier League.

– Mer eller mindre alle i klubben, sportsdirektører og trenere, skal være enige i om vi skal hente en spiller. Det betyr at hele klubben føler et ansvar for å utvikle den spilleren og legge til rette for at han skal prestere, sier Frank.

Mener Ajer kan bli Norges beste

Derfor føler han seg trygg på at Kristoffer Ajer kommer til å bli en enda bedre fotballspiller i Brentford.

– Jeg håper at vi kan gjøre ham til den beste midtstopperen Norge noen gang har hatt, sier danske Frank, som kjenner godt til både Rune Bratseth og Brede Hangeland.

– Man skal passe seg for å sammenligne for mye, men jeg tror han kan bli bedre enn Brede Hangeland. Og jeg tror Brede vil sette pris på at noen kan løfte nivået ytterlige, og gjøre Norge enda stoltere, sier han.

DEN NYE STORE? Ifølge Brentford-manager Thomas Frank kan Kristoffer Ajer (til v.) bli bedre enn landslagslegenden Brede Hangeland (til h.). Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT

Til TV 2 sier Brede Hangeland at han håper Thomas Frank får rett i sin spådom.

– Ajer har muligheten til å bli så god, men det må gjøres en jobb for å komme dit. Han har alle forutsetningene som skal til, men han har virkelig hatt et behov for å få testet seg i alle kamper. Derfor er det perfekt for ham å få prøve seg i Brentford, sier den tidligere landslagskapteinen.

Hangeland, som selv har spilt over 230 kamper i Premier League, jobber nå som spilleransvarlig for det norske landslaget, og har gjennom den jobben jevnlig dialog med blant andre Ajer.

– Jeg har snakket med ham på telefon. Jeg legger meg ikke opp i klubbvalg, men jeg har sagt til ham at Brentford virker som et perfekt sted for ham nå. Med jevnlig spilletid i Premier League, forventer jeg at han blir bedre. I Skottland spilte han for mange kamper med sigaren ute, sier rogalendingen.

Skandinavisk garderobe

I Brentford blir Ajer lagkamerat med en rekke skandinaviske spillere. Som en konsekvens av at klubben har dansk trener og et samarbeid med FC Midtjylland, som Benham også eier, er nå seks av spillerne i stallen fra Danmark.

I tillegg er svenske Pontus Jansson kaptein og islandske Patrik Gunnarsson reservekeeper.

SVENSK KAPTEIN: Stopperkjempen Pontus Jansson viser frem trofeet Brentford fikk etter å ha vunnet playoff-finalen mot Swansea. Foto: MATTHEW CHILDS

Frank tror det vil gjøre overgangen til en ny klubb mykere for Ajer.

– Kristoffers personlighet er veldig god. Han er imøtekommende og kommer raskt i snakk med folk, så han finner seg uansett raskt til rette i en gruppe. Men det hjelper selvfølgelig at det er mange skandinaver der, for det er en naturlig link mellom oss, sier Brentford-manageren.

Den nyopprykkede klubben er også ganske skandinaviske i måten de spiller forsvar på. Thomas Frank startet sin trenerkarriere med å trene aldersbestemte danske landslag, og trente Brøndby i tre år før han først ble assistent, så hovedtrener i Brentford.

Mens Franks assistent, Brian Riemer, har tidligere vært Ståle Solbakkens assistent i FC København. Og prinsippene til Solbakken, som nå er sjef for det norske landslaget, kjenner Ajer godt allerede.

SOLBAKKEN-LINK: Kristoffer Ajer trenes av Ståle Solbakken (i bakgrunnen) på landslagssamlinger. I Brentford er Solbakkens tidligere assistent blant dem som organiserer forsvaret. Foto: Geir Olsen

– Defensivt følger vi soneprinsippene. Vi prøver å blande soneforsvaret med høyt press, og vi skal være dyktige til å bygge opp spillet bakfra. Så vi håper at det, sammen med hans gode holdninger og mentalitet, kan ta Kristoffer til et høyt nivå, sier Frank, som forventer at Ajer skal kunne gå inn i førsteelleveren og prestere fra første kamp.

Lover angrepsfotball

Og det trenger Frank at han gjør. For selv om dansken er offensiv og har tro på eget lag, blir Brentford utpekt som en klar nedrykkskandidat av bookmakerne.

– Jeg vil ikke snakke så mye om overlevelse, jeg vil heller snakke om å være modig og positiv. Vi skal gjøre alt vi kan for å vinne den neste kampen, alt vi kan for å være god på neste trening. Jeg vil ha fokus på nuet. Målsetningen er å ende så høyt som mulig, sier Frank.

PROFILEN: Spissen Ivan Toney var klubbens toppscorer forrige sesong. Foto: MATTHEW CHILDS

– Brentford er et nytt bekjentskap i Premier League. Hva slags lag er dere?

– Vi vil gjøre vårt beste for å angripe, være positive og modige i Premier League, selv om nivået er høyt. Vi skal forsøke å gjøre ting på vår måte, dominere og være aggressive i presset i så mange minutter som mulig av hver kamp, sier dansken, og legger til:

– Men det er klart, når vi møter Liverpool og Manchester City kommer det til å bli vanskelig, så vi må være pragmatiske i enkelte kamper. Når alt kommer til alt, handler det om resultater og å vinne fotballkamper, men vi har tro på at vi kommer til å vinne flest kamper om vi gjør ting på vår måte.

Da Frank kom til Brentford som assistent i 2016, hadde klubben så vidt begynt på reisen som har tatt dem til Premier League. Fem år senere er han stolt av hva han og klubben har fått til.

JUBLET ETTER OPPRYKK: Thomas Frank var så glad etter at Brentford vant playoff-finalen og rykket opp fra Championship til Premier League. Foto: Matthew Childs

– Den reisen jeg har vært med på i fire og et halvt år, først som assistent, så som hovedtrener, har vært en vill opplevelse. Vi har hele tiden kjempet mot større klubber med større budsjetter, men med struktur, strategi og hardt arbeid har vi klart å bli litt bedre for hvert år. Selv om vi har solgt våre beste spillere for mange millioner pund, har vi alltid lyktes med å forbedre laget. Det er unikt – og jeg er stolt over å være en del av det, sier dansken.

Så tegner han et språklig bilde av klubben som kalles «The Bees»:

– Brentford er som en humle. Den er ikke designet for å fly, men flyr likevel. Vi har flydd inn i Premier League, og prøver å fly videre.

– Hvor langt kan humlen fly?

– Til himmelen. «The sky is the limit». Alt er mulig.