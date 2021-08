Støttespillere tror Trump blir «gjeninnsatt» fredag – myndighetene frykter vold

Det er over ni måneder siden presidentvalget, men fremdeles sliter amerikanerne med å godta utfallet. Drøyt én tredjedel av landets innbyggere er overbevist om at resultatet skyldtes omfattende valgfusk, til tross for at det ikke finnes noe bevis for dette.

Samtidig mener 29 prosent av alle republikanere at Trump vil bli gjeninnsatt som president innen året er omme. Selv om en slik gjeninnsettelse både er umulig og grunnlovsstridig, dukker det opp stadig flere innlegg i sosiale medier som hevder republikaneren vil være tilbake på jobb 13. august.

En kvinne i QAnon-tskjorte viser hva hun mener om valgresultatet under et Trump-møte i juni i år. Foto: Jonathan Drake/REUTERS

Frykter vold

Etter at konspirasjonsteorier om valgfusk førte til stormingen av Kongressen tidligere i år, kommer USAs sikkerhetsdepartement med en tydelig advarsel. De sier tilhengerne av gjeninnsettelsesteorien kan ty til vold dersom Trump snart ikke gjeninnsettes som president.

– Noen konspirasjonsteorier tilknyttet gjeninnsettelsen av tidligere president Trump har inkludert oppfordringer til vold om det ønskede utfallet ikke inntreffer, advarer Sikkerhetsdepartementet i et internt notat ABC News har fått tilgang til. Departementet advarer politiet om at volden kan finne sted allerede denne måneden.

Konspirasjonsteorien har de siste ukene trådt ut fra lukkede forum og inn i offentligheten, noe Sikkerhetsdepartementet mener er deler av årsaken til at man nå ser økte oppfordringer til vold.

Konspirasjonsteorier om valgfusk førte til den voldelige stormingen av Kongressen, hvor hundrevis ble skadd og fem mennesker mistet livet. Foto: Roberto Schmidt/AFP

– Disse teoriene har beveget seg fra å være begrenset til konspiratoriske og ekstreme grupper på nettet, til å nå diskuteres åpenlyst på offentlige forum, og til og med som en del av mediebildet, sier en talsperson for Sikkerhetsdepartementet til kanalen.

Putegründer står bak

Blant dem som har løftet teorien frem i offentligheten, er putemilliardæren Mike Lindell. Gjennom å kontinuerlig fremme ulike konspirasjonsteorier om valgfusk, har grunnleggeren av MyPillow blitt et kjent fjes på republikanernes ytre fløy, og var i månedene etter fjorårets presidentvalg hyppig på besøk i Det ovale kontor.

Hva som er så spesielt med datoen 13. august er ikke kjent, men Lindell er overbevist om at det blir en dag for historiebøkene.

Putegründeren og konspirasjonsteoretikeren Mike Lindell (i midten) under et Trump-folkemøte i juni. Foto: Scott Olson/AFP

– Innen 13. august, om morgenen 13. august, vil det være på hele verdens lepper, sa Lindell under en opptreden på den konservative TV-kanalen WVW Broadcast Network i juli.

– Donald Trump vant. Jeg mener, det er ganske enkelt. ok? la Lindell til.

Kalde føtter

Putegründeren er både elsket og hatet for konspirasjonsteoriene. Samtidig som MyPillows omsetning har økt med 40 prosent det siste året, krever valgteknologiselskapet Dominon over 1.3 milliarder dollar av Lindell for ærekrenkelser.

Om søksmålet har fått Lindell til å tenke seg om er uvisst, men etter å ha fremmet datoen siden mars i år, har han denne uken fått kalde føtter.

– Ingen har sagt det, ingen har sagt det, ingen har sagt det, okei? Jeg tror dette intervjuet er over, sa Lindell til Vice News på mandag, da han ble spurt om gjeninnsettelsesdatoen 13. august.

Lindells teori støttes av flere, ikke bare på nettet. Under et politisk folkemøte i juli, kom den republikanske kongressrepresentanten Andy Biggs med en dristig påstand til de fremmøtte:

Lindells støtte for påstandene om valgfusk ga ham innpass i Det hvite hus. Foto: Tom Brenner/REUTERS

– Donald Trump vil returnere til Det hvite hus i 2024, om ikke før, sa Biggs til jubel fra salen.

Sikkerhetsdepartementet Lindell og andre øker faren for voldelige hendelser ved å bringe teorien frem i offentligheten.

– I takt med at teorien blir mer synlig for offentligheten, er vi bekymret for at vi får se flere oppfordringer til vold, sier Sikkerhetsdepartementet, som påpeker at «ensomme ulver» tidligere har fulgt slike oppfordringer, og at de ofte er vanskelige å stoppe.

Trump støtter teorien

Det er ikke bare Trumps trofaste disipler som snakker om gjeninnsettelse. Ifølge Maggie Haberman, korrespondent i Det hvite hus for New York Times, skal Trump i juni ha fortalt flere at han forventet å bli gjeninnsatt i august.

Trump has been telling a number of people he’s in contact with that he expects he will get reinstated by August (no that isn’t how it works but simply sharing the information). https://t.co/kaXSXKnpF0 — Maggie Haberman (@maggieNYT) June 1, 2021

Habermans utspill ble raskt bekreftet av flere amerikanske mediehus, blant annet konservative National Review. Her fremgår det at Trump skal oppriktig tror at han vil bli «gjeninnsatt» i august, blant annet basert på den omdiskuterte gjenopptellingen av stemmer i Arizona. Resultatet av gjenopptellingen, som kritiseres av både republikanere og demokrater, er forventet i løpet av kort tid.

Den kontroversielle gjenopptellingen av stemmer i Maricopa County, Arizona, nærmer seg slutten. Foto: Matt York/AP Photo

National Review påpeker at selv om den avdankede teorien om valgfusk skulle vise seg å stemme, er det umulig for Trump å bli gjeninnsatt:

– Det ville blitt tiltaler, riksrett og en regjeringskrise. Men uansett hvor ille det ble, ville ikke Donald Trump bli «gjeninnsatt» som president. Det er ikke hvordan USA fungerer.

Får konsekvenser

Gjeninnsettelsesteorien har ikke mer rot i virkeligheten enn en feberfantasi. Likevel får de gjentatte anklagene om valgfusk høyst reelle konsekvenser i store deler av USA. I tillegg til trusselen om vold, har en rekke delstater innført lover eller lovforslag som tar sikte på å bekjempe valgfusk. I praksis gjør dette det mer vanskelig å stemme, og også lettere å bli fengslet om man bryter valglovene.

De nye valgreformene kommer ofte i delstater som allerede hadde svært strenge valglover fra før, slik som Texas. Her har den republikanske guvernøren Greg Abbott sett seg nødt til å utstedte arrestordre på 50 demokrater, som forrige måned flyktet delstaten for å utsette avstemningen rundt valgreformen. Texas ønsker blant annet å forby døgnåpne valglokaler og stemming fra biler, i tillegg til å gi partiske valgobservatører bedre tilgang til lokalene.

Delstatsforsamlingen i Texas er stengt, etter at demokrater flyktet delstaten for å utsette avstemningen rundt den foreslåtte valgreformen. Foto: Eric Gay/AP Photo

Om valgreformen vedtas, vil den tre i kraft til mellom-valget i 2022. Det er også da mange forventer at Trump vil avsløre om han vil stille som president i 2024. Skulle han forsøke seg på nytt vil han være republikanernes favoritt til å få nominasjonen, men det skjer altså tidligst i 2024 – ikke 2021.