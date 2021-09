Fossesholm: – Må være lov å si, uten at det blir en skandale

– Et hårete mål for meg er pallen i Beijing-OL. Det må være lov å si, uten at man får masse press på seg eller at at det blir en skandale om det ikke går. Det er et hårete mål, men jeg tror man må sette seg hårete mål for å bli best, sier Fossesholm til TV 2.

Langrennsjentene er for tiden på høydesamlingen i italienske Livigno. Der skal de til sammen tilbringe tre uker.

– Det blir viktig å få et godt opphold i høyden, forklarer 20-åringen.

– Hun ser sterk ut, bedyrer landslagstrener Ole Morten Iversen på telefon fra støvelnasjonen.

– Det med pallen.. De skal tørre å sette seg høye mål, og utifra det hun gjorde i fjor, så er målet realistisk. Det er en del ting som skal på plass, riktignok. Hun må holde seg frisk og gjøre de riktige tingene. Klarer hun det, er det et mål jeg har sansen for, sier Iversen.

VM-DEBUT: Fossesholm markerte seg under sitt første VM i Oberstdorf, der hun blant annet fikk gå ankeretappen på stafetten som Norge vant. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ikke redd

– Jeg har aldri vært noe redd for hva folk måtte mene. Det har alltid vært viktig for meg å sette meg store mål, og det må være greit å si det uten at alle skal legge et stort press på deg av den grunn. Det er lov å ha mål, uten at man skal bli stresset av den grunn. Det skal være motivasjon i treningsarbeidet, og det er det er, utfyller Fossesholm.

Tidligere langrennssjef Vidar Løfshus har tidligere vært tydelig på at han har vært bekymret for rekrutteringen blant kvinnene til langrennssporten.

Det har også Iversen vært.

– Det er ganske mange år siden Vidar sa det først. Om ikke krise, så at det i alle fall så mørkt ut. Det mener jeg han hadde rett i, innleder Iversen.

TikTok-sprell: – Et funn

– Men det ser lysere ut nå. Og det er Helene som leder an i det som er starten på en ny og veldig god generasjon med dameløpere som kommer til å ta over på sikt, fortsetter 62-åringen, som ikke bare er mektig imponert over juvelen sin når det gjelder det sportslige:

– Hun er også et funn for laget med alle ablegøyene, humøret og sprellet sitt. Det settes stor pris på, sier Iversen, som selvsagt har fått med seg Fossesholms siste bidrag til den populære appen TikTok:

– Ja, den har jeg sett! Det er så vilt atte, humrer Iversen.

Fossesholm har tidligere vært tydelig på at hun liker den megapopulære videodelingstjenesten.

– Det er nesten mer imponerende av Therese som stiller opp på dette. Ho gir jaggu mye av seg selv hun også. Det imponerer at Therese blir med på de samme ablegøyene som ei på 20 - ros til henne.