Støre om den tunge beskjeden: – Brant seg inn i meg

Akkurat nå ser det ut til at Jonas Gahr Støre kan bli statsminister etter valget. Men det har vært øyeblikk de siste årene hvor han har lurt på om han er den rette.

– Jeg har jo spurt meg selv «Klarer vi dette under meg?», «Klarer jeg å være den som tar oss videre?», sier han.

PÅ KJØRETUR: Støre er med på TV 2s valgserie «Bak rattet». Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Tror du at det var sunt for deg å tape litt?

– Det vil jo være fælt å si at det kom noe positivt ut av målet vi ikke nådde, men jeg tror nok at det er mulig å lære noe av et nederlag. Og det har jeg gjort. Det er jeg sikker på, sier Støre.

Spanderer pølse

I hver valgkamp Støre har vært med i, har det vært fokus på pengene hans. Arven fra bestefaren, som var en av eierne av ovnselskapet Jøtul, har gitt han en millionformue.

– Jeg ville ikke kalt det digg, men det er klart at alt som er forbundet med trygghet er positivt, sier han.

Nylig lagde bladet Kapital en oversikt som viser at han er god for rundt 140 millioner kroner, inkludert verdien av hytte og hus.

SPANDERER GJERNE: Støre sier han gjerne spanderer pølse på de han jobber med. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Hvis man er ute på byen med deg, er det sånn at du spanderer da?

– Ikke fordi jeg er i den situasjonen jeg er i, men det kan hende jeg spanderer. Altså, når jeg er ute på tur med mine medarbeidere og vi spiser pølse på bensinstasjonen, så synes jeg det er hyggelig å si at «den tar jeg», fordi jeg er sjefen deres. Men jeg tenker ikke på bestefaren min da, for å si det sånn, sier han.

– Fortsatt forelsket

Støre er gift med Marit Slagsvold, som er tremenningen til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Støre og kona vært gift i 33 år, og kjærester i 40.

GIFT: Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold på Nobelkomiteens bankett på Grand Hotel. Foto: Lise Åserud/NTB

– Jeg er fortsatt forelsket. Hun er min livsvenn. Også er det en trygghet i at det er noen som elsker meg uansett hva som skjer og hva avisene skriver, sier han.

Han forteller at han og kona liker å sette av tid til å bare være de to.

– Noe av det aller beste er hvis vi er på fjellet alene og har den tiden bare oss, sier han.

De siste ordene til moren

I løpet av de siste årene har Støre mistet både faren og moren sin.

– Jeg var veldig nær moren min. Og da det nærmet seg slutten, handlet det om å holde i hånden, forteller han.

MED MOR: Jonas Gahr Støre sammen med sin mor, Unni Støre (1931-2021). Foto: Privat

Han satt ved sengen hennes hele den siste uken før hun døde i vinter.

– Også snakket jeg, egentlig. Jeg snakket gjennom ting vi hadde gjort sammen. Hva vi gjorde en vanlig sommerdag, en vinterdag. Minnet om å komme hjem fra skolen og vite at i dag skulle vi ha spaghetti og kjøttsaus. Som var det beste jeg visste, minnes han.

Han forteller om sterke inntrykk helt til det siste:

– Jeg kunne føle at det var en nærhet der, og at døende mennesker hører. Også var jeg der med den ene sønnen min da det var på det siste. Det er et utrolig mektig øyeblikk. Jeg sa til henne at «du kan slappe av nå, vi er hos deg, vi tar vare på deg, du kan slippe taket».

– Brant seg inn i meg

Rett før han satt ved morens dødsleie, opplevde Støre et av sine tyngste øyeblikk som partileder.

– Det er et øyeblikk som brant seg inn i meg. Det var i januar og jeg kom ut fra et arrangement der jeg hadde holdt en innledning.

Støre forteller om et av sine tyngste øyeblikk som Ap-leder Foto: Terje Bendiksby/NTB

På utsiden ventet dårlige nyheter.

– Der fikk jeg høre at vi hadde en måling på 17,5 prosent. Da søkket det i meg. Så gikk det to dager, også begynte moren min sin siste uke. Så jeg satt inne hos henne mens debatten om den målingen gikk. Det var slutten på livet der inne og noe helt annet der ute. Og da er det bare å stålsette seg, forteller han.

– Hvordan klarer du det?

– Hva er alternativet? Legge meg ned på ryggen med bena i været og hyle? Jeg gjør ikke det bak lukkede dører heller. Men det synker jo i meg. Det har vært heftig, og noe av det har vært tungt.

Og når det har vært vanskelig, har han med seg livsmottoet han fikk hjemmefra:

– Gjør så godt du kan! Og det er jeg ganske trygg på. Også er det helt sikkert at det kunne vært annerledes, og sikkert vært bedre også, men jeg har gjort så godt jeg kan.