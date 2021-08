Kom ikkje inn på draumeskulen på grunn av postnummeret hennar

Tuva Etterlid Kjøs har spelt fotball sidan ho var fem år gammal. Ho drøymer om å kunne leve av idretten, men vil også ha ei god utdanning. Difor tenkte ho at idrettslinja i Sogndal var perfekt for henne. Her hadde ho eit nettverk, eit fotballag og berre to timar reiseveg heim til Sande.

Ho jobba hardt og fekk gode karakterar, men til ingen nytte. Ho kom ikkje inn, trass eit karaktersnitt på 5.2. Problemet var postnummeret hennar.

– Eg kom ikkje inn utan nærskulepoeng. Den einaste staden eg kom inn var på tredjevalet mitt, men der vil eg absolutt ikkje gå.

Inntakssystemet sette kjeppar i hjula

Vestland fylkeskommune er eitt av fleire fylker som har innført nærskulepoeng i inntaket til vidaregåande opplæring. Det inneber at fylket er delt inn i åtte nærområde, der elevar får hundre poeng ekstra når dei søker seg til ein skule innanfor sitt nærområde.

Formålet er mellom anna å sikre at flest mogleg elevar skal få høve til å gå på skule nærme der dei bur.

KEEPER: Femten år gamle Tuva har spelt fotball sidan ho var fem år gammal. Ho drøymer om å gjere karriere av keepertalentet hennar. Foto: Privat

Men for Tuva blei det i praksis umogleg å kome inn der ho ville, fordi skulen ikkje var i hennar nærområde. Sidan nærskulen hennar ikkje har eit fotballag for kvinner, følte ho at ho stod igjen utan gode alternativ.

– Det var veldig surt. Eg synest eigentleg det er urettferdig at nokon skal få fordelar berre fordi dei bur i nærleiken av der skulen ligg, seier Tuva, som ikkje har noko i mot å flytte på hybel.

Vil innføre fritt skuleval i alle fylke

Situasjonen til Tuva er eit typisk bilete på kvifor nærskulemodellen ikkje fungerer, meiner statsminister Erna Solberg (H).

– Her er ei talentfull jente som har satsa og jobba hardt for å kome inn på idrettslinja, men så har eit raudgrønt fleirtal i fylkeskommunen fjerna fritt skuleval, med det resultat at ho ikkje kjem inn.

VIL HA FRITT SKULEVAL: Høgre meiner fritt skuleval er den beste inntaksordninga fordi den gjev elevar fridom til å bestemme sjølv. Det seier statsminister Erna Solberg (H). Foto: Hanna Johre

Ho meiner fritt, karakterbasert skuleval er den mest rettferdige ordninga.

Nyleg innførte regjeringa nasjonale reglar som inneber at fylka må ha fritt skuleval i heile fylket eller fritt skuleval innanfor maks seks fastsette inntaksområde. Reglane vil tre i kraft neste år, dersom dagens regjering blir sittande.

– Me innfører dette fordi me opplever at det er noko elevane er opptatt av. Barn og unge bør få retten til å velje sjølv. Dei ønskjer å påverke eiga utvikling, og det gjer dei best gjennom fritt, karakterbasert inntak, seier Solberg.

... men vedtaket vekkjer reaksjonar

– Det bryt med prinsippet om lokalt sjølvstyre. Dette skal fylkeskommunane bestemme sjølv. Me kjenner området best og me veit kvar skoen trykkjer, seier Jon Askeland, fylkesordførar i Vestland (Sp).

INGEN SYSTEM ER PERFEKT: Ingen inntaksordningar er perfekte, men nærskulemodellen er mest rettferdig for flest. Det meiner fylkesordførar i Vestland fylke, Jon Askeland frå Senterpartiet . Foto: Erik Teige

Fram til no har det vore opp til fylkeskommunen å avgjere kva inntaksmodell som passar best for dei. Askeland er ikkje i tvil, ein nærskulemodell fungerer best i Vestland.

– Det har fungert etter formålet, og me sender færre elevar vekk for å gå på skule.

Han seier han har stor medkjensle med elevar som Tuva som ikkje kjem inn på draumelinja. Likevel meiner han at nærskuleprinsippet er meir rettferdig for fleire.

– Eit reint karakakterbasert system er mest rettferdig for dei med best karakterar, og lite rettferdig for dei med dårlege karakterar. Med nærskuleprinsippet tar me betre vare på dei som har dårlegare grunnskulepoeng, og gir dei ein sjanse til lukkast dei og.

VIL LA FYLKA BESTEMME SJØLVE: Dersom det blir regjeringsskifte til hausten, vil Arbeiderpartiet stoppe innføringa av fritt skuleval i alle fylke. Det seier utdanningspolitisk talsperson i Ap, Torstein Tvedt Solberg. Foto: Nico Sollie / TV 2

Vil stoppe innføringa av nasjonale reglar

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil stoppe innføringa av nasjonale reglar for fritt skuleval viss dei kjem i regjering. Dei meiner fylka bør bestemme over dette sjølv.

– Landet vårt er stort og mangfaldig. Høgre sin modell vil tvinge ei løysing på alle. Det kan føre til større urettferd i dag, og kan gjere at fleire hundre elevar blir tvinga til å måtte reise langt eller flytte på hybel, seier Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson i Ap.

Fekk plass på privatskule- på andre sida av landet

For Tuva blei løysinga privatskule. No har ho omsider fått plass ved Wang toppidrettskule i Fredrikstad, og har signert avtale med fotballaget der.

Mor hennar seier ho er glad for at marerittet med å finne ein god skuleplass til dottera endeleg er over, men innrømmer at ho synest Fredrikstad er litt vel langt vekke.

– Hadde ho gått i Sogndal kunne eg ha hive meg i bilen og vore der på to timar ved behov. No kan eg framleis hive meg i bilen, men det vil ta meg ni timar å kome fram, seier Aud Etterlid.

Ho meiner fylkeskommunen bør revurdere nærskulemodellen.

– Dette handlar om ungdommar og draumane deira. Kvifor skal vaksne sitje på eit kontor og bestemme over det?

Tuva er ved godt mot, sjølv om ho ikkje får gå på idrettslinja i heimfylket. Ho trivst godt på det nye fotballaget, og er topp motivert for framtida.

– Eg veit ikkje kor enkelt det er for kvinner å leve av fotballen, men det er no draumen.