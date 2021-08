Sulten Chelsea-kaptein: – Potensialet er enormt

Se Chelsea-Villarreal i Supercupfinalen på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00!

Chelsea avsluttet forrige sesong på best tenkelige vis med å slå Manchester City i Champions League-finalen i Porto i slutten av mai.

74 dager senere har de kongeblå muligheten til å sikre seg sesongens første trofé når Manchester Uniteds overmenn fra Europa League-finalen, Villarreal, står på motsatt banehalvdel i UEFAs Supercup-finale.

Før den nye sesongen sparkes i gang onsdag tok Chelsea-kaptein Cesar Azpilicueta seg en prat med TV 2. Den spanske forsvarsspilleren er forventningsfull for det som skal skje de neste månedene.

– Chelsea kjemper alltid for alle troféer. Premier League er en av de tøffeste ligaene i verden, om ikke den beste. Vi vet hvor tøft det er, vi må starte bra. Vi har tøffe kamper, men selvfølgelig skal vi prøve. Vi ønsker alltid å være på toppen. Det er i våre hender å heve nivået og gå for det, sier Azpilicueta eksklusivt til TV 2.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er enig i 31-åringens vurderinger og mener Chelsea er en av de største favorittene til Premier League-tittelen.

– Jeg forventer at de skal bli bedre og nå får de også Tuchel hele sesongen. Med Romelu Lukaku får du en brikke som ikke kunne falt bedre på plass. De har så ekstremt mange gode servitører. Werner slett mye foran mål og angrepsspillet har vært litt hakkete til tider. Med en sånn spiss inn kan det bli helt enormt, sier Thorstvedt, og legger til:

– Kan de vinne Champions League, kan de sabla meg vinne Premier League også!

Vil bygge videre på Champions League-triumfen

Etter at Chelsea for andre gang i klubbens historie ble kongene av Europa med seier mot Manchester City i Champions League-finalen i mai, ønsker klubbkapteinen at det skal bli starten på en trofésanking på Stamford Bridge.

– Å vinne Champions League gir oss selvfølgelig selvtillit. Det er noe vi vil huske for alltid. Det gjør oss mer ambisiøse og enda mer sultne etter troféer, sier spanjolen.

– Forrige sesong så opplevde vi begge sider, vi tapte FA-cup-finalen mot Leicester og vant Champions League-finalen. Vi ønsker å være på den vinnende siden og da må vi jobbe hardt. Man får ingenting gratis, man må jobbe for det. Denne selvtilltsboosten gir oss enda mer styrke til å gå for flere troféer, la han til.

Spesielt er Azpilicutea imponert over de unge spillerne i klubben som har tilpasset seg en ny kultur, deriblant Timo Werner og Kai Havertz, som ble matchvinner i Champions League-finalen.

– De unge karene som kom var klare for det fra dag én. De kom inn i kulturen i klubben og potensialet er enormt, åpner kapteinen.

– De blir bare bedre og forbedrer seg og er på vei opp og jeg er sikker på at de blir enda bedre. De har allerede vist at, selv om de er unge, at de har en stor plass i dette laget. Nøkkelen fremover er at vi har en riktig miks av unge og erfarne spillere.

Roser kravstore Tuchel

Der sesongen avsluttet sterkt, var forrige sesong imidlertid også en liten berg-og-dal-bane for Chelsea. I januar fikk klubblegenden Frank Lampard sparken etter en rekke svake resultater.

Inn kom Thomas Tuchel for å få skuten på rett skjøl.

– Han kom inn og gjorde det klart med en gang hva han forventet for oss. Han ville at vi skulle spille som et lag, det var det viktigste. Også hvordan vi individuelt kan være mer til bruk for laget, hvor vi måtte bli bedre og at vi måtte jobbe veldig hardt.

Tyskeren tiltrådte i januar og fikk en drømmestart i den blå delen av London. Måten Tuchel satte sitt preg på Chelsea imponerte Azpilicueta, som faktisk scoret det første målet under tyskerens ledelse.

– Jeg har hatt mange managere og alle har sin personlighet og måte de ser fotball på. Thomas er en mann som alltid liker å være klar. Han stiller krav, han vil ha mer.

– Vi tok til oss instruksene og da fikk vi resultater også. Vi fikk selvtillit, laget ble bedre og bedre. Med spillerne og talentet vi har... Alle gjorde det meste ut av det. Forhåpentligvis, nå som vi har mer erfaring, kan vi bli enda bedre.

Forventer tøff konkurranse

Chelsea-kapteinen giver nå løs på sin tiende sesong i den engelske hovedstaden. Han vant Premier League i 2014/15- og 2016/17-sesongen og forventer en ny tøff sesong i jakten på sitt tredje ligatrofé i England.

– Vi har mer erfaring. Det hjelper. Hvert år blir fotballen enda mer kompetitiv, flere lag kan gi deg trøbbel, sier Azpilicueta og tilføyer:

– Nivået er høyere og forskjellene mindre. Laget jobber hardt på trening og vi ønsker å dele flere troféer med våre supportere. Det er noe vi virkelig gleder oss til, å ha fansen tilbake.

Thorstvedt tror de kongeblå vil være i tittelkampen denne sesongen.

– Definitivt. Selvfølgelig kan de vinne tittelen. Manchester City er i utgangspunkter favoritter, men det er klart at Chelsea vil være helt i toppen, sier TV 2s fotballekspert.

Etter Supercupfinalen mot Villarreal venter Crystal Palace i ligapremieren på Stamford Bridge lørdag.

