Se Manchester United-Leeds på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play på lørdag fra klokken 12.30!

Lørdag klokken 13.30 vil Old Trafford vært fylt for første gang på 17 måneder når Ole Gunnar Solskjærs menn og rivalen Leeds trer ut på Drømmenes Teater til sesongåpningen av Premier League.

Premieren markerer også starten på Solskjærs tredje fulle sesong som United-manager. Så langt har troféene uteblitt.

– Nå har de bygd og bygd og bygd. Skal det bli fremgang nå, må de nesten vinne noe. Nå har de investert bra med Jadon Sancho og Raphaël Varane også, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt før de røde djevlene går løs på sesongen.

– De må vinne noe og det er Ole Gunnar sabla klar over. United handler om å vinne pokaler og det vet han bedre enn noen andre.

United-journalistenes titteldom

Carl Anka er Manchester United-journalist for anerkjente The Athletic. Han har fulgt Solskjærs menn tett det siste året og tror ikke de røde djevlene er gode nok til å vinne klubbens 14. Premier League-tittel denne sesongen.

– De kommer nok til å klare topp fire og de kan ta tittelkampen inn til april. Jeg kan ikke se for meg at de vinner ligaen. Jeg ser for meg 82-84 poeng, kvartfinale i Champions League og muligens finaler i Ligacupen og FA-cupen, sier Anka til TV 2.

UNITED-JOURNALIST: Carl Anka Foto: Carl Anka / Twitter

Journalisten er begeistret over signeringen av Jadon Sancho, men mener fortsatt at Solskjærs lag har hull som fortsatt må dekkes.

– De har ikke fikset problemet på defensiv midtbane. Det var helt åpenbart i Europa League-finalen at de ikke er gode nok der. De har fått inn Varane, men jeg er ikke sikker på om det gir United nok ekstra poeng. For meg var en midtstopper nummer tre eller fire på prioriteringslisten.

PA-journalist Simon Peach, som har dekket United i seks år, sier følgende om tittelsjansene til Solskjærs lag:

– Med litt flaks kan de utfordre om tittelen. Varane og Sancho er kvalitetssigneringer. Jeg har dekket klubben i fem-seks år og at de har virkelig manglet kvalitet på høyrevingen siden jeg startet... De har hatt god utvikling det siste året, så spørs det om det er nok. De kunne defintivt trengt flere signeringer, sier Peach.

United og de andre Premier League-klubbene kan fremdeles gjøre flere signeringer. Overgangsvinduet stenger 31. august.

– Fansen vil nok kreve et trofé

Skulle det ikke bli Premier League-tittel, tror ikke Anka at det vil sette Solskjær i fare. Kristiansunderen signerte nylig en kontraktsforlengelse til 2024, med opsjon på et ytterligere.

– Han kan overleve enda en sesong uten å vinne noe. Premier League blir vanskelig og jeg kan ikke se at de skal vinne Champions League, med mindre de er svært heldige med trekningen. Om han gjør det bra i Champions League kan han komme unna med en god posisjon i ligaen, sier Anka og påpeker samtidig:

– Fansen vil nok kreve et trofé, men når man spør tilbake om hvilket er det mange som sliter med å svare. Mange jeg spør svarer Europa League, men da har jo noe gått galt i Champions League...

Peach sier også at presset på Solskjær vil avta om han skulle vinne et trofé kommende sesong.

– Det er viktig for Ole å vinne noe. Jeg var lei meg på hans vegne da de ikke vant Europa League. Samtidig, om de hadde vunnet, så hadde det «bare» vært Europa League. United er ikke tilbake før de vinner Premier League eller Champions League. Det er en økende tro i garderoben på at de kan få det til. Solskjær har fansens støtte, slår PA-journalisten fast.

UNITED-JOURNALIST: Simon Peach Foto: Simon Peach / Twitter

«Pogba-problemet»

Anka sier videre at spørsmålet om et trofé vil være et gjengående tema på pressekonferanser denne sesongen.

– I desember er det tre år siden Solskjær tok over. Uansett hva som skjer, så vil det også markere den lengste perioden uten et trofé siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013. Ole har en jobb foran seg for at ting skal se bra ut i desember.

Peach tror dét og flere temaer blir gjengangere på pressekonferansene denne sesongen. Journalisten tror også at spørsmål om keepersituasjonen og spesielt Paul Pogba vil florere. Franskmannens kontrakt går ut etter sesongen og han kan signere for ny klubb fra nyåret av til neste sesong.

– Så er det Pogba da. Halvparten av Pogbas andre periode i klubben har vært preget av overgangsprat. En avgjørelse må bli tatt snart, om ikke offentlig, så i alle fall bak lukkede dører. Solskjær må vite hva som skjer, sier Peach og legger til:

– Jeg liker det jeg hører om Pogba utenfor banen, men dessverre drukner det ofte i uttalelser fra agenten. Får United den spilleren vi så i EM, kan de bli sterke tittelutfordrere.

United starter titteljakten mot Leeds på Old Trafford på lørdag.

– Det er en optimisme i luften. 17 måneder uten fans på Old Trafford. Det kommer til å koke og det er store forventninger til United. Det blir godt å komme i gang, sier Peach om rivaloppgjøret i første ligarunde.

Se Manchester United-Leeds på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play på lørdag fra klokken 12.30!