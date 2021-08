– Om barn ikke får vaksine må de få leve som normalt

Mandag gikk flere områder fra grønt til oransje på ECDCs kart over områder i Europa, blant annet den svenske regionen Västre Götaland.

Området huser populære hytteområder for nordmenn, som Strømstad, Hamburgsund og Fjällbacka.

Når regionen igjen blir markert som oransje på kartet, må man ha et gyldig koronasertifikat for å slippe unna testing og karantene ved innreise til Norge igjen.

For norske barn under 18 år betyr det at de ikke kan reise med fullvaksinerte foreldre uten å sitte minst tre dager i karantene når de kommer hjem.

– Strider mot sunn fornuft

Tommy Bakkelund (52) mener barns rettigheter blir oversett, ettersom de ikke får tilbud om vaksine.

REAGERER: Tommy Bakkelund (52) mener barns rettigheter blir oversett. Foto: Privat

– Jeg kan ikke skjønne at det skal være sånn. Det må jo stride mot sunn fornuft og menneskerettigheter, sier Bakkelund.

Han understreker at han har forståelse for at pandemien stiller krav til regler om testing og karantene, men synes det er urettferdig at ikke barn skal få muligheten til å vaksineres og leve et mer normalt liv.

– Det er så lite fokus på barn og ungdom, som har vært skadelidende i ett og et halvt år. Det er faktisk ti prosent av livet til en 15-åring. Det er noe annet for oss over 30 år som ikke har samme utviklingen.

Mener barn bør få vaksine

Selv har Bakkelund campingvogn og familie med hytte i Sverige. Dit får han ikke tatt med sine to døtre på 12 og 15 år, uten at jentene eventuelt må sitte i karantene.

FÅR IKKE DRATT: Hit får ikke Tommy tatt med barna, uten at de må settes i karantene. Foto: Privat

I løpet av pandemien har det blitt noen dagsturer for nødvendig vedlikehold, i tillegg til noen turer i sommerferien da flere svenske områder fortsatt var grønne på ECDC-kartet.

– Det er umulig å ta de med over på helgeturer. Da må de tre dager i karantene, og det går jo ikke. Vi som familie må fortsette å ha en begrenset hverdag. Så livet står fortsatt på vent selv om vi voksne er fullvaksinerte, sier han oppgitt.

Bakklund reagerer på at det heller ikke er planer for at norsk ungdom skal få tilbud om vaksine, selv om lignende land, som Danmark, nå tilbyr vaksine til barn ned til 12 år.

– Om barn ikke skal få tilbud om vaksine må man tillate dem å leve som normalt. Det er utrolig inngripende både for barn og for familier med barn, slik situasjonen er nå.

Vurderer vaksine til 16- og 17-åringer

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Espen Rostrup Nakstad, sier det kan komme endringer i reglene.

Allerede tidlig i høst kommer regjeringen til å ta stilling til vaksine til 16-17-åringer, basert på råd fra FHI. For yngre barn er vaksineutsiktene fortsatt usikre.

VURDERES: Allerede tidlig i høst kan det avgjøres om 16- og 17-åringer vil få tilbud om vaksine. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Når det gjelder vaksineanbefalinger for barn, vil FHI sikkert vurdere både den individuelle nytten av vaksiner, risikoen for bivirkninger og andre relevante forhold før de gir en anbefaling til regjeringen om dette, sier Nakstad til TV 2.

Alvorlige sykdomstilfeller viktigst

Hva som skal til for å lette på reglene for innreise avhenger av flere faktorer, i følge den assisterende direktøren. Han peker likevel ut ett punkt som det viktigste.

– Konsekvensene av smittespredningen i form av alvorlige sykdomstilfeller spiller nok fortsatt størst rolle for hvordan tiltak innrettes. Jo flere som blir vaksinert, og jo færre alvorlige følger får pandemien i Norge.

Nakstad legger til at økt vaksinering blant voksne også vil kunne være til nytte for barnas situasjon.

– Sannsynligvis vil økt vaksinering av voksne etter hvert gi en nedgang i de totale smittenivåene, som bringer flere land tilbake til grønt nivå. Da blir det heller ingen karantene ved innreise.

– Må være godt begrunnet

Seniorrådgiver i Barneombudet, Lise Raffelsen Hope, ønsker ikke å rette kritikk mot FHI eller regjeringen, for de gjeldende reglene.

IKKE KRITISK: Seniorrådgiver Line Raffelsen Hope sier hensynet til smittevern må veies opp mot barnets beste. Foto: Barneombudet

– Barneombudet går ikke inn i medisinskfaglige vurderinger som handler om vaksinasjon eller karantenekrav for barn etter innreise i Norge, sier Raffelsen Hope til TV 2.

Hun legger imidlertid til at hensynet til smittevern må veies opp mot hva som er det beste for barn, og at myndighetenes vurderinger på så måte må være forholdsmessige.

– Når barns deltagelse i familiens aktiviteter, i dette tilfelle utenlandsopphold, medfører pålagt karantene for barn, så må vurderingene som ligger til grunn være godt begrunnet, synlige og lett tilgjengelig.