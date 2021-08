Da BMW lanserte forrige generasjon av verstingmodellen M5, var det en bil som virkelig laget brudulje. BMW har tross alt lange tradisjoner for å lage heftige sedaner – og når en ny generasjon ser dagens lys, følger de fleste bilentusiaster spent med. BMW-fans, eller ikke.

F10-generasjonen som ble avduket på Frankfurt Motor Show i 2011, kunne vise til en V8-motor med twin turbo. Den første M5-en med turbo-motor!

560 hestekrefter og et dreiemoment på 680 Nm var til å få vann i munnen av. 0-100 km/t ble levert på 4,4 sekunder.

Joda, denne kunne helt klart forsvare "barnehage-ekspress"-merkelappen.

Billig var den selvsagt ikke. Du måtte ut med minst 2 millioner kroner. Betydelig mer, om du skulle spekke den litt godt med utstyr,

Ti år senere kan du dra til din nærmeste BMW-forhandler og si at du vil ha 545e. Den er nesten like rask på sprinten til 100 km/t og har dessuten firehjulsdrift – men koster omtrent en tredjedel av en BMW M5 i 2011!

Rå ytelser – lavt forbruk

Så mye har altså elektrifisering å si for bilprisene i Norge. 545e er som du har skjønt/gjettet, en ladbar hybrid. Men altså ingen hvilken som helst ladbar hybrid.

Vi kjenner jo allerede godt til 530e og 530e xDrive – som finnes både som sedan og stasjonsvogn. Det er de "fornuftige" utgavene.

Nå har vi fått hendene på verstingutgaven. Nesten like rask som forrige generasjon M5 – samtidig som den kan skilte med et oppgitt forbruk på 0,18 l/mil!

BMW 5-serie er blitt så komfortabel, at selv når du ser en Mercedes E-klasse i speilet, trenger du ikke å bli misunnelig.

Beste fra to verdener? På papiret kan det i alle fall virke sånn.

Vi har tatt bilen på test, for å finne ut om det stemmer...

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av nye 5-serie her.

Hva er nytt:

Mens 530e har en firesylindret 2-liters bensinmotor på 194 hestekrefter i samspill med elmotoren på 109 hestekrefter, får du en råsterk, 3-liters rekkesekser på 286 hestekrefter i 545e. Samme motor som brukes i SUVen X5 45e. Dermed blir den såkalte systemeffekten på solide 394 hestekrefter / 600 Nm dreiemoment.

Batteripakken er imidlertid ikke den samme som i X5 45e. Her må du ta til takke med 12 kWt. Dermed blir rekkevidden 54-57 kilometer (avhengig av utstyr og dekkdimensjon) – i stedet for nærmere 100 kilometer.

0-100 km/t leveres på 4,7 sekunder. Bare 0,3 sekunder bak BMW M5 av F10-generasjonen (og akkurat samme tid som E60-generasjonen av M5 med V10-motoren, som kom i 2004).

En vesentlig forskjell er imidlertid at med 545e har du firehjulsdrift, som gjør at kreftene er mer anvendbare og som hjelper deg fram på vinteren. Du kan ikke slå over til ren bakhjulsdrift, slik du kan med nye M5.

Siden batteripakken krever plass, blir bagasjerommet betydelig redusert, i forhold til bilene med fossilmotor. Her er det 410 liter i stedet for 530 liter – altså samme volum som i 530e. Forskjellen er som nevnt at sistnevnte er tilgjengelig som stasjonsvogn – og dermed løser mye av plassproblemet.

En annen løsning på lite bagasjerom er selvsagt takboks eller tilhenger. 545e kan ha opptil 100 kilo på taket – og trekke tilhenger på 2 tonn.

Rekkevidde på mellom 45-50 kilometer er ikke noe problem å gjenskape – selv uten å kjøre spesielt økonomisk.

Hvordan fungerer det?

For det første: Bilen går som et børseskudd! Kombinasjonen av moment fra elmotoren og den potente bensinmotoren er herlig effektiv. Det er en liten forsinkelse ved kickdown, før systemet får synkronisert seg. Men den påfølgende responsen tar igjen det tapte, med renter. Med firehjulsdrift får du også plantet kreftene ned i bakken – og utnyttet alle hestekreftene til det fulle. Husk å vippe girspaken over i Sport, for å få girskiftene til å spille på lag når du vil kjøre aktivt.

Akselerasjonen når du er i fart, er minst like imponerende. Igjen dras det nytte av elmotorens moment på lavt turtall. Forbikjøringer blir en lek.

Og når rekkesekseren jobber, høres bare et diskret knurr. Du merker godt forskjellen på to ekstra sylindre, sammenlignet med fireren i 530e. Både på gangen, den lave vibrasjonen og det bestemte skyvet.

Gulvet i bagasjerommet er hevet i 545e, slik som i 530e. Dermed har du "bare" 410 liter til rådighet. Plusspoeng for at baksetene kan deles 40/20/40 – og at du kan trekke henger på opptil 2 tonn.

Men spesielt sportslig synes vi ikke den er – ytelsene til tross. Det er først og fremst komforten som utmerker seg. Både måten understell og fjæring er satt opp, støydempingen (som er fantastisk) og setene. Her kan fire voksne virkelig nyte langturene.

Styringen er så presis og vektet som vi forventer av BMW. Passe tung i høy fart og ved aktiv kjøring – lett og komfortabel når du velger komfort-modus.

Vekten og bilens fysiske størrelse merkes i hårnålssvingene. Leken er den ikke – uansett hvilket kjøreprogram du velger. En M5 føles tidvis livsfarlig (og her mener vi i ordets mest positive forstand), brøler og bråker og kan gi deg et skikkelig adrenalin-kick. 545e er sterk og rask – men alltid kontrollert og diskret. M5 er vodka og Redbull – 545e er et glass god vin. Sistnevnte er en "seriøs" bil – for litt seriøse mennesker.

Seriøse mennesker er også opptatt av forbruk og rekkevidde, på en ladbar hybrid. Vi klarer 48 kilometer på ren strøm under tilnærmet optimale forholde – på en blanding av småveier og motorvei. Det bør være fullt mulig å oppnå de drøyt 50 kilometerne BMW lover, om du er litt mer forsiktig med høyrefoten.

Nye 5-serie er blitt en lekker bil. Men med mørkeblå lakk skiller den seg ikke ut i trafikkbildet.

Ved tomt batteri, er forbruket noe høyere enn på 530e. Men på langkjøring kan du bruke navigasjonen til å planlegge hvordan batterikapasiteten brukes best mulig. Bilen er også god på å regenerere smart og effektivt.

Basert på testperioden bør du kunne beregne rundt 0,7 l/mil på langkjøring. Det er ikke slett ikke ille på en så stor og tung bil – med firehjulsdrift og heftige ytelser. I hverdagen kjører du jo uansett kun på strøm. Hvis du vil, da. Det kan jo være fristende å være litt klima-frekk, også på småturer, og vekke bensinmotoren, selv uten at batteriet er tomt.

Konklusjon:

Dette er heftig familiebil til budsjettpris. Men ikke forvent en sportslig bil – a la en M-bil. Her er det helt andre ting som står i fokus – i form av komfort og effektivitet.

Hverken Audi eller BMW har en direkte konkurrent til denne. Audi A6 TFSI e 50 quattro og Mercedes E300e 4Matic er mer rettet mot 530e.

Sammenligner du med 520d xDrive, med omtrent halvparten av effekten, er prisen på 545e bare rundt 50.000 kroner høyere. Altså rene kuppet!

Nå skal det også legges til at selv om startprisen er rundt 700.000 kroner på 545e – så baller det fort på seg når du legger på ekstrautstyret. Det er kampanje nå på M-sport-utgaven – med en god porsjon utstyr – til 813.000 kroner. Testbilen ender på drøyt 1 million kroner.

Det er ikke bilen for deg som vil ha en M5-light. Den er heller ikke bilen for deg som tenker på miljø – for du kjøper ikke bil med rekkesekser. For de aller fleste vil 530e xDrive være det beste alternativet.

Men om du vil ha litt miljøalibi (den er jo ladbar!), heftige ytelser og ledning-rabatt, ja, da kan 545e være et godt alternativ.

Lyst skinn bidrar til høy luksusfølelse over interiøret.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha komfortabel familiebil med sportsbilytelser

Ikke bilen for deg hvis?

Du ønsker deg sportsbil

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Det ligger over 1.000 vurderinger av BMW. 26 av disse tar for seg nye 5-serie – og den får best snittscore av alle 5-serie generasjonene: 9,4 av 10 mulige poeng. Men enn så lenge er det ingen omtaler av 545e xDrive.

BMW 545e xDrive Motor og ytelser: Motor: Elektrisk + 3-liter rekkesekser, bensin Effekt: 394 hk / 600 Nm 0-100 km/t: 4,6 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk (WLTP): 0,18 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 12 kWt Rekkevidde: 54-57 km (WLTP) Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 493 x 212 x 149 cm Bagasjerom: 410 / liter Vekt: 1.945 kg Tilhengervekt: 2.000 kg Taklast: 100 kg Pris: Startpris: 704.900 kroner Pris testbil: 1,1 millioner kroner

