Omfattende tiltale: Politimann hadde sex med sårbare kvinner

En politimann fra Østlandet er tiltalt for en lang rekke alvorlige forhold. Blant annet skal han ha hatt sex med en informant og en trafikkskadet kvinne. Selv nekter han straffskyld.

Den omfattende rettssaken begynner mandag og skal vare i tolv dager.

Politimannen, som ikke lenger jobber i politiet, er anklaget for en hel rekke lovbrudd i tjenesten.

Ved å utnytte sin posisjon hadde han ifølge tiltalen samleie med tre kvinner.

Den ene kvinnen, som han skal ha hatt seksuell omgang med i tidsperioden 2015 til 2019, ga politimannen opplysninger om narkotikamiljøet i kommunen. Han hadde vært etterforsker i flere saker der kvinnen var involvert, og han kjente til hennes avhengighet av rusmidler, hvilket «gjorde det lettere å utnytte posisjonen» for å oppnå seksuell omgang, ifølge tiltalen. Politimannen og kvinnen skal blant annet ha hatt oralsex på politistasjonen.

Den 28. november i 2016 mottok politimannen forklaring fra en kvinne som var fornærmet i en straffesak. Til avhøret hadde fornærmede med seg en kvinne som tillitsperson. Dagen derpå kontaktet politimannen tillitspersonen, som han hadde fått opplysninger om gjennom avhøret. Ifølge tiltalen hadde de sex i hennes hjem. To og et halvt år senere var den samme kvinnen blitt skadet i en trafikkulykke. Forut for avhøret dro politimannen hjem til henne og gjennomførte et samleie, ifølge tiltalen.

I en ettårsperiode fra høsten 2017 til høsten 2018 skal politimannen flere ganger ha hatt samleie med en kvinne. Han var i samme periode etterforsker i en voldssak der kvinnen hadde status som fornærmet.

Selv avviser mannen kategorisk anklagene og hevder at han ikke har hatt seksuell omgang med noen av dem.

– Ba om å lyve

To av kvinnene ble i oktober 2019 kontaktet av politimannen. På dette tidspunktet var Spesialenheten for politisaker i gang med etterforskningen.

Ifølge tiltalen ville politimannen at den ene kvinnen skulle lyve om når de traff hverandre første gang. I det andre tilfellet kontaktet han den andre kvinnen for å samkjøre en forklaring om at de ikke hadde hatt seksuell omgang.

Den andre kvinnen, hun som var politiinformant, skal ha blitt truet med at politimannen ville fortelle det kriminelle miljøet i kommunen om at hun ga informasjon.

Politimannen er også tiltalt for å ha tipset henne om at politiet ville ransake boligen hennes. Den aktuelle kvinnen skal senere ha ønsket å få en person pågrepet av politiet.

Hun fikk vedkommende til å kjøre til en matbutikk, angivelig for å selge 1,5 gram amfetamin. Der ble vedkommende stoppet av politimannen. Ifølge tiltalen følte politimannen seg presset av kvinnen som hadde et fiktivt videoopptak som skulle vise at hun og politimannen hadde sex.

«Morten» oppsøkt flere ganger av PST og politiet uten å ha gjort noe galt – nå krever Stortinget svar

Nekter straffskyld

Politimannen er også tiltalt for ulovlig våpenoppbevaring.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld med unntak av tiltaleposten som gjelder våpenloven. Han bestrider å ha hatt seksuell omgang med de fornærmede i saken, sier politimannens forsvarer, advokat Steinar Jacob Thomassen.

Han sier at klienten har opplevd perioden etter pågripelsen som særdeles tung, og at han gleder seg til å få en avklaring på saken.

– Vi må sørge for at han får forklart seg grundig om de forskjellige anklagene som er rettet mot ham. Noen av beskyldningene ligger langt tilbake i tid, og det er utfordrende å huske alle detaljer, sier Thomassen.

Aktor i saken, Knut Wold i Spesialenheten for politisaker, anser de påståtte lovbruddene som «alvorlige forhold».

– Det vil i retten bli en omfattende bevisføring med vitner og dokumentasjon, skriver han i en e-post til TV 2.

– Tungt og vanskelig

Spesialenheten for politisaker ble gjort kjent med saken etter at politidistriktet der tjenestemannen jobbet, tok kontakt.

Etter planen skal de tre fornærmede kvinnene vitne i løpet av de første dagene av rettssaken. Deretter er det politimannens tur til å komme med sin forklaring.

Bjørn Refsti er bistandsadvokat for den første kvinnen, som ifølge tiltalen var informant.

– Hun synes det er tungt og vanskelig, og hun gruer seg naturligvis til å møte i retten, sier han.

Torunn Haug representerer de to andre fornærmede. Hun ønsker ikke å uttale seg, utover å si at saken er en stor belastning for hennes klienter.