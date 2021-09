HURDAL (TV 2): Tre tidligere Farmen-deltakere er revansjelystne og klare for den fjerde sesong av Torpet.

Samtidig som 14 spente deltakere drar inn på Farmen, drar tre tidligere Farmen-deltakere inn på Torpet.

På den lille husmannsplassen, kun et steinkast fra årets Farmen-gård, Steinsjøen gård, skal de leve slik de gjorde for 100 år siden parallellt med de andre deltakerne.

Nå er de tre Torpet-deltakerne klare for å kjempe om en ny sjanse for å vinne Farmen. TV 2 fikk møte deltakerne, kort tid etter de dro inn på Torpet.

TRIO: Disse tidligere Farmen-deltakerne er revansjesugne, og klare for en ny sjanse i årets sesong av Torpet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Dette er årets Torpet-deltakere

Daniel Godø (28)

Fra: Ålesund

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Lærer

STRATEGI: Daniel Godø har en strategi for for hvordan han skal nå langt på Torpet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Daniel Godø var én av de som gjorde seg bemerket da han var med på Farmen i 2014.

Sunnmøringen røk nemlig ut etter kun to uker, men rakk likevel å skape stor oppmerksomhet da han sto frem som homofil inne på gården.

– Jeg var på Farmen i kun to uker, og var i to tvekamper. Så jeg fikk en sykt intens opplevelse forrige gang, sier han.

I løpet av det korte oppholdet, følte dog ikke Godø at han fikk vist seg skikkelig frem. Det håper han å få gjort når han nå drar inn på Torpet – og han føler seg ekstra klar for nye eventyr etter en tid med pandemi og mindre sosial kontakt.

– Det ikke mer som frister nå enn å kunne bo i skogen og bygge ting, ha det hyggelig og henge med de som er der. Jeg er veldig glad i å være aktiv og styre på. Så ja, jeg har mye å vise frem, sier han.

Men hva som er målet er han tvetydig på.

– Jeg har ikke sagt ja til å bli med for å vinne. For meg handler det mye mer om opplevelsen.

Da han takket ja til å bli med, så han seg nødt til å se noen episoder fra tidligere sesonger, og gjøre seg kjent med noen av øvelsene. Selv om han ikke visste stort om Torpet fra før, tror han det er en fordel å være færre på et lite sted som Torpet. Og strategien hans er klar:

– Vi kan bli ganske flinke til å spille på lag med hverandre og være superstrategiske. Ikke være slemme med dem som kommer inn, men være taktiske. Så det er strategien nå.

Godø har de siste syv årene levd et rolig og behagelig i liv i Oslo, sammen med kjæresten sin. At han nå skal tilbake til rampelyset tenker han ikke særlig mye over.

– Det er en «hype» der og da, når du er med på Farmen, også er det tilbake til normalen. Alle liker litt oppmerksomhet, sier han.

Dineke Polderman (49)

Fra: Stavanger

Sivilstatus: Gift

Yrke: Regnskapsfører

KONFLIKTER: Dineke Polderman håper deltakerne klarer å løse konfliktene, dersom de skulle oppstå. Foto: Alex Iversen/TV 2

For Dineke Polderman var Farmen-oppholdet et eventyr som ikke kunne beskrives. Hun var med i den 14. sesongen av det populære TV 2-programmet, og kjempet seg helt til finaleuken, før hun røk ut.

Polderman synes det er veldig stas å bli spurt om å få bli med Torpet.

– Torpet er jo helt nydelig. Det er mye mindre, og hvis du vil kan du bare slappe av, sove og sole deg. Du kan chille rett og slett. Her er det ingenting du må gjøre og vi spiser kjempegodt. Så det blir morsomt å se hvordan buksa passer når jeg kommer hjem, sier hun og flirer.

Selv om hun beskriver Torpet som nydelig og avslappende, er det likevel én ting hun gruer seg til med den lille husmannsplassen.

– Jeg tror på en annen side at Torpet kan bli litt tøffere. Der må du oftere ut i kamp, og du kjenner at det er litt mer skummelt enn på Farmen.

Taktikken til den blide 49-åringen har alltid vært å være seg selv. Hun mener det var grunnen til at hun kom så langt på Farmen sist, i 2018.

Den taktikken vil hun holde på når hun drar inn på Torpet.

– Tror du det vil oppstå konflikter?

– Det kan være. Jeg håper ikke det, for jeg hater konflikter. Jeg vil alltid ha alt som er gøy, kos og kjekt – og at alle skal ha det bra. Men plutselig kan du komme opp i en konflikt hvor en må ut i kamp, og du føler det er urettferdig Det kan skje, men jeg tenker at vi er voksne folk, og må gjøre det beste ut av alt og løse de problemene som eventuelt dukker opp.

Nils Kvalvik (40)

Fra: Karasjok

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Utrykningssjåfør og røykdykker

NY SJANSE: Nils Kvalvik fikk en uheldig exit, forrige gang han var med på Farmen. Nå gleder han seg til en ny sjanse på Torpet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Den stødige finnmarkingen Nils Kvalvik var med i fjorårets sesong av Farmen.

Der fikk han dog et kort opphold, da han selv valgte å trekke seg fra programmet. Bakgrunnen for utfallet var at han og seks andre deltakere brøt reglene, da de blant annet rodde ut til andre hytter i nærområdet for å få vin og mat.

I etterkant har Kvalvik forklart til TV 2 at det var onkelens dødsfall som var den utløsende årsaken til at han trakk seg, og at han derfor ville hjem til familien.

Nå får han en ny sjanse til å kjempe om Farmen-seieren.

– Jeg angrer ikke på at jeg forlot gården i fjor, selv om jeg selvfølgelig skulle vært foruten det som skjedde – og vært der til finalen, sier han da TV 2 møtte han inne på Torpet.

– Hva er taktikken din for å komme til finalen i år?

– Jeg hadde en strategi før jeg kom inn på Torpet, og den fikk jeg prenta inn av flere. Den handler om at jeg ikke skal bry meg så mye om mennesker der inne. Men jeg har gitt opp. Det går ikke. Jeg blir jo så glad i de jeg lever med der inne.

Kvalvik visste lite om Torpet før han dro inn, men han trengte ikke mange sekundene før han takket «ja» til å delta.

– Jeg visste overhodet ingenting før jeg fikk forespørselen om å bli med på Torpet. I fjor kjørte jeg Farmen-maraton før jeg skulle inn på Farmen uken før. I år rakk jeg ikke å gjøre det samme med Torpet, så dette er faktisk helt nytt for meg.

At han var med på å bryte reglene forrige gang han var med på Farmen, angrer han sterkt på.

På spørsmål om han skal bryte reglene i år også, svarer han dette:

– Jeg har brutt reglene, men jeg skal ikke fortelle. Dere må faktisk gå inn og se på Tik Tok-en min. Jeg lagde en Tik Tok bare timer før jeg kom inn. Jeg har smuglet, men jeg skal ikke fortelle noe, sier han hemmelighetsfull.

Da han var med på Farmen for ett år siden, hadde han flere mål. Blant annet å være storbonde, og å få en finalekniv. Det klarte Kvalvik – likevel er det to ting som foreløpig ikke er sjekket av listen hans.

– Jeg hadde et mål om å stå i en finale. Jeg hadde ikke et eget mål om å vinne, men om å stå i finalen hvert fall – og å være i tvekamp. Så jeg føler meg litt snytt for det, fordi jeg fikk ikke gjort noen av delene.

– Men i år satser jeg på å komme til finalen, sier han målrettet.

Årets sesonger av Torpet og Farmen har premiere 21. september på TV 2 og TV 2 Play.

