Bekreftet: Lukaku klar for Chelsea

Romelu Lukaku er Chelseas nye spiss. Det bekrefter klubben i sine kanaler torsdag kveld. Han har skrevet under på en femårskontrakt.

Ifølge The Times koster 28-åringen 97,5 millioner pund. Det tilsvarer like i underkant av 1,2 milliarder kroner, og er ny klubbrekord for Chelsea.

– Jeg er glad for å være tilbake i denne herlige klubben. Det har vært en lang reise for meg. Jeg kom hit som et barn med mye å lære, nå er jeg tilbake med mye erfaring og er med moden, sier Lukaku til klubbens nettsider.

Stjernespissen sier at klubbens ambisjoner matcher hans egne.

– Jeg tror denne muligheten kommer til rett tid, og forhåpentligvis kan vi ha mye suksess sammen, lyder det fra Lukaku.

REKORDOVERGANG: Romelu Lukaku med Chelsea-direktør Marina Granovskaja. Foto: Chelsea.

Chelsea-direktør Marina Granovskaja mener at Lukaku vil spille en stor rolle når Chelsea skal bygge videre på forrige sesong.

– Romelu Lukaku er enkelt og greit en av verdens beste spisser og målscorere. Vi er strålende fornøyde med å hente ham tilbake til klubben, sier hun.

Belgieren kommer til London-klubben fra Inter. TV 2s fotballekspert har stor tro på overgangen.

– Det er nesten ikke en brikke som kunne passet bedre i et lag enn det Lukaku gjør i dette Chelsea-laget, sier Erik Thorstvedt.

Den belgiske spissen vender tilbake til klubben han var i fra 2011 til 2014.

Lukaku har scoret til sammen 113 Premier League-mål for henholdsvis West Bromwich, Everton og Manchester United.

Sistnevnte forlot han uten å ha begeistret noe særlig.

– Jeg tror han har utviklet seg. Det kommer veldig an på hvilket type lag han spiller i og hvilke forventninger han har til seg. Han er blitt bedre, er blitt en bedre spiller, er fysisk kanskje litt lettere og har flere assister, sier Thorstvedt.

I Serie A har Lukaku gjort sakene sine godt med 23 og 24 mål i sine to sesonger i Inter.

– Han var en kjempehelt i Italia, og må være rimelig trygg på dette prosjektet og spillerne han har rundt seg for å velge å komme tilbake til Premier League, tror Thorstvedt.

Samtidig har Chelsea manglet en målscorer.

– Her er det et enormt potensial for én mann i og med at Timo Werner foreløpig ikke har sett ut til å være den mannen. Jeg tror han kanskje kan bli toppscorer, selv om han ikke tar straffespark, sier Thorstvedt.