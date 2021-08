Kolossal skogbrann i California fortsetter å vokse

Den såkalte Dixie-brannen har ødelagt nærmest hele den historiske gullgraverbyen Greenville, og myndighetene advarer om at det kan ta flere uker å slukke den.

Tre personer er savnet og flere tusen har måtte flykte fra flammene.

Svakere vind og høyere luftfuktighet har gitt brannmannskapene noe hjelp, men de forbereder seg igjen på økte temperaturer med opp mot 38 grader de kommende dagene.

Kraftig røyk har gjort kjøring farlig for brannmannskaper i noen områder, og krevende terreng har også gjort slukkingsarbeidet vanskelig. Mer enn 5.000 deltar i arbeidet.

Større enn LA

Brannen startet 13. juli og har siden spredt seg til et 1.875 kvadratkilometer stort område, noe som tilsvarer et område større enn Los Angeles. Søndag morgen lokal tid var kun 21 prosent av brannen slukket eller under kontroll.

Dixie-brannen er den største av de aktive skogbrannene i USA, men kun en av elleve aktive branner i USA.

Skogbrannen har vokst til å bli den største enkeltbrannen i Californias nyere historie, ifølge nyhetsbyrået AP. Den er dermed større enn fjorårets Creek-brann og om lag halvparten så stor som brannen August Complex, som var en rekke branner forårsaket av lynnedslag i 2020 og så langt er Californias største skogbrann noensinne.

Klima-forårsaket brann

Lørdag besøkte guvernør Gavin Newsom de utbrente restene av Greenville, som ble slukt av flammene onsdag og torsdag. Han sier myndighetene er nødt til å sette av mer ressurser til forvalting av skogsområdet og brannforebyggende arbeid.

Han la samtidig til at tørre områder er blitt tørrere, at det er varmere enn det har vært tidligere og at «vi må rett og slett erkjenne at dette er branner som har oppstått på grunn av klimaendringer».

Dixie-brannen har allerede ødelagt omtrent 400 bygninger og nærmest utslettet Greenville. Brannvesenet i California sier det jobbes for å redde den vesle byen Crescent Mills, fem kilometer sørøst for Greenville.

