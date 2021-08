Mann pågrepet etter at hytte brant ned i Vågå

Mannen var den eneste som var til stede i hytta da den brant, og etter en sjekk på legevakt ble han pågrepet og fraktet til sentralarresten på Hamar.

– Han er eier av hytta sammen med sin kone. Det er opplysninger i saken som gjør at vi har fattet en beslutning om å pågripe ham. Vi mistenker at han har tent på, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Hytta som brant, ligger i et hyttefelt, og det var fare for spredning da brannvesenet kom til stedet like før klokken 1. En time senere opplyste politiet at brannen var under kontroll.

