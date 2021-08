Etterforsker mulig overfallsvoldtekt på Jessheim – ønsker kontakt med vitner

Øst politidistrikt opplyser at de jakter en gjerningsmann etter at en kvinne har forklart at hun ble overfalt og voldtatt i Jessheim sentrum sent lørdag kveld.

Hendelsen skal ha skjedd like før midnatt, og blir beskrevet som et overfall. Den skal ha funnet sted ved Norlandia Romsaas barnehage i Jessheim sentrum.

Politiet beskriver gjerningsmannen som hvit i huden og med kort hår. Han skal ha hatt på seg en mørk vindjakke og beige bukser. Alder på mannen er uviss.

#Jessheim Politiet etterforsker at en kvinne ble utsatt for en voldtekt i Jessheim sentrum kort før kl 24 lørdag kveld natt til søndag. Angrepet var et overfall. Det skjedde på Flatavegen ved Norlandia Romsaas Barnehage i Jessheim sentrum. — Politiet i Øst (@politietost) August 8, 2021

– Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som var i Jessheim sentrum denne kvelden og som kan ha opplysning om mulig gjerningsmann, opplyser Øst politidistrikt.

De sier vitner i området Flatavegen rundt midnatt er særlig interessante.

– Særlig viktig er det for politiet å komme i kontakt med en mann som luftet sin hund på Flatavegen i tidsrommet. Videre ønsker politiet kontakt med en jente/dame på veg bort fra området i retning utestedet Gulating, opplyser de.

Politiet ønsker å motta tips på telefonnummer 48 88 67 01.