Gullgutten ble tatt imot som en helt: – Nå skal jeg springe litt i bassenget

Familie, venner, Sandnes-ordføreren og et større presseoppmøte ventet da Jakob Ingebrigtsen endelig satte foten på norsk jord etter lørdagens gull på 1500 meter i Tokyo-OL.

Ikke minst gledelig var gjenforeningen med en stolt kjæreste. Elisabeth Asserson, som omsider kunne gi gullhelten en bamseklem som førstemann.

Før ankomsten var det en spent kjæreste som snakket med TV 2.

– Dette blir veldig kjekt. Jeg har ikke sett han på fire uker. Sist gang jeg så han, slet han med en halsbetennelse. Nå kommer han hjem med OL-gull, sa Asserson, som vanligvis pleier å følge kjæresten ved løp over hele verden.

Til høylytt jubel ble 20-åringen til slutt mottatt like etterpå.

– Jeg setter pris på at folk møter opp og synes det er gøy at jeg har vunnet, sa Ingebrigtsen rett etter landing, før han la til:

– Nå skal jeg springe litt i bassenget, til latter fra fra flere.

BAMSEKLEM: Jakob Ingebrigtsen og Kjæresten Elisabeth Asserson på Sola lufthavn der gullmedaljevinneren fra OL i Tokyo kommer hjem. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

– Nytt løp neste uke

Til tross for å ha nettopp tatt OL-gull, hviler ikke 20-åringen på laurbærene av den grunn.

– Det kommer et nytt løp om litt over en uke, så jeg skal gjøre mitt for å stille forberedt til det.

Over 800 personer var samlet på Sandnes stadion for å se lørdagens løp, samtidig som et samlet Norge har hyllet hans prestasjoner. Hovedpersonen mener det hele har vært overveldende.

– Det er helt sykt. Veldig gøy å se. Jeg visste folk skulle møtes for å se det, men det var ganske kult å se hvor mange som faktisk var til stede.

– En drøm som går i oppfyllelse

Etter et hektisk døgn har det endelig gått opp for unggutten hva han har oppnådd.

– Det er veldig mange tanker som går gjennom hodet på kort tid. Det har vært et mål og en drøm som går i oppfyllelse. Det har vært et mål jeg har hatt hele livet og som jeg har fått til så tidlig, det er helt sykt, sa 20-åringen.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen er ikke i tvil om at sønnen vil være i verdenstoppen i lang tid fremover.

– Jeg tror Jakob vil være en del av 1500 meter-toppen i mange år nå og vinne veldig mye.

Etter gårsdagens rørt fikk det norske folk se en sjeldent rørt trener og far, Gjert Ingebrigtsen. Det var han fortsatt ved ankomsten på Sola.

– Jeg fikk noe i øyet etter målgang, der. Litt allergier. Nei, det blir veldig sterkt når ungene dine oppnår drømmene sine. Det å være forelder og se ungene dine lykkes i det de aller helst vil lykkes i, det er veldig sterkt, sa en rørt trenerpappa.

– Hele Sandnes er stolt av han

Ved ankomsthallen var selvsagt storebror Henrik Ingebrigtsen også.

HÅND I HÅND: Jakob Ingebrigtsen og Kjæresten Elisabeth Asserson på Sola lufthavn der gullmedaljevinneren fra OL i Tokyo kommer hjem. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

– Hva tenker du om mottagelsen?

– Det skulle bare mangle. Det er ikke hver dag en sandnesgauk kommer hjem fra OL med et gull rundt halsen. Det viser at hele Sandnes er stolt av han.

– Han er gullgutten!, utbrøt storebror Henrik.

Skal man tro storebror Henrik er dette langt fra siste gang man vil være vitne til lignende scener som under årets OL i Tokyo.

– Det er alltid den neste medaljen som er den viktigste. Det tror jeg Jakob tenker også.