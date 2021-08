Obama får kritikk etter stjernespekket bursdagsfest

Den storslåtte festen ble holdt i hagen til parets herskapshus i Martha's Vineyard i Massachusetts.

Flere store stjerner deltok, blant annet John Legend, Chrissy Teigen, Oprah Winfrey, George Clooney og Gabrielle Union, skriver USA Today.

Reduserte antall gjester

Det var i utgangspunktet invitert over 500 gjester til festen, noe som skapte store overskrifter i media.

Smittetallet i USA har de siste ukene steget drastisk og den mer smittsomme deltavarianten herjer i store deler av landet. Flere fryktet derfor at festen kunne bli et superspreder-event.

– Demokratene innfører munnbindpåbud og vurderer ytterligere nedstenging av samfunnet. Samtidig inviterer president Obama 500 kjendiser på fest i sitt herskapshus, sa Elise Stefanik, en republikansk politiker.

Fire dager før den store festen bestemte Obama seg for å kutte ned på den stjernespekkede gjestelisten.

– På grunn av den nye spredningen av Deltavarianten har presidenten og Mrs. Obama bestemt seg for å redusere antallet gjester til å kun omfatte familie og nære venner, skriver Hannah Hankins, talskvinne for Obama, til The New York Times.

Ifølge The New York Post er komikere David Letterman, Larry David og Conan O'Brian blant gjestene som ikke lenger fikk komme.

Danset hele kvelden

Men fest ble det likevel. Alle gjestene måtte følge et strengt smittevernrutine og ble bedt om å teste seg før de kom.

Det ble delt ut spesialdesignede munnbind til alle gjestene, men flere valgte å gå uten munnbind.

People skriver at det var rundt 200 gjester som deltok på festen. Flere kilder forteller at Obama danset hele kvelden og at det etter hvert ble svært god stemning.

– Obama stoppet aldri å smile. Hver gang jeg så på han hadde han verdens største smil, sier en festdeltager til People.

Forbud mot bilder og video

Gjestene fikk ikke lov til å dele bilder eller video fra bursdagsfesten.

Det har likevel blitt lekket flere bilder fra den eksklusive feiringen, blant annet av en dansende Obama.

Selv om antall gjester ble redusert i forkant av festen er det mange på sosiale medier som reagerer på bildene fra festen.

– Vent nå litt. Er det egne regler for de som er rike og mektige, skriver en bruker på Twitter.

Det er likevel ikke alle som er kritiske. På Twitter er det også mange som velge å forsvare Obamas festligheter.

– Vi må ikke glemme at alle gjestene er vaksinert og testet seg før de kom, skriver en annen.