Ellevill Molde-seier: Seks mål på en halvtime og Ohi-hat trick

Molde - FK Haugesund 5-4 (3-3)

Det ble en aldeles underholdende kamp da serieleder Molde tok imot Haugesund søndag.

Etter kvarteret spilt hadde Ohi Omoijuanfo rukket å score to ganger, og sørget for 2-1 til Molde. Men bare 15 minutter senere stod det 3-3 på Aker Stadion.

Ohi er toppscorer i Eliteserien, og i den andre omgangen sikret han seg hat trick og 4-3 til Molde. Nå har Ohi 18 mål på 15 kamper i Eliteserien. Etter sesongen forlater han Molde til fordel for den serbiske storklubben Røde Stjerne.

– I den formen han er i nå, så er han ikke langt unna landslagstroppen. Problemet hans er at vi har andre spisser som er på et enda høyere nivå. Men at Ohi er i sitt livs form, kan vi være enige om, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studioet.

Molde vant til slutt 5-4, og troner øverst i Eliteserien med 33 poeng etter halvspilt sesong. Haugesund ligger på sjetteplass med 14 kamper spilt.

– Hånden hadde brukket av

På fire minutter kom det først tre mål i Molde. Ohi Omoijuanfo sendte hjemmelaget i ledelsen etter elleve minutter, men bare to minutter senere utlignet Niklas Sandberg for Haugesund.

To minutter senere serverte Magnus Wolff Eikrem toppscoreren på ny. Ohi var sikker i avslutningen og sørget for 2-1. Men bare tre minutter senere, etter 18 minutter, utlignet Ibrahima Wadji nok en gang for Haugesund.

Ved det neste målet var det Haugesund sin tur til å ta ledelsen. Alexander Stølås er kjent for å ha krutt i støvlene, og etter 28 minutter blåste backen ballen i vinkelen.

– Han ødelegger nesten det ene målet oppe i Molde. Hadde Andreas Linde reddet den, så skulle jeg tro at hånden hadde brukket av. Han bare knuser inn 3-2 for Haugesund. For et treff, utbrøt Mathisen på FotballXtra.

Haugesund hadde knapt rukket å feire ferdig før Molde utlignet. Minuttet senere fikset Eirik Hestad 3-3. Det sjette målet før halvtimen var spilt.

– Eminent avslutter

Den andre omgangen fortsatte som den første, og Ohi fortsatte å vise at han er den farligste spissen i Eliteserien.

For etter 48 minutter var Ohi iskald og tuppet inn 4-3 for Molde, og sikret seg hat trick.

– Det viser hvor eminent avslutter Ohi har blitt. En touch, og tupper den rolig ned i hjørnet. Fantastisk avslutning, sa TV 2s ekspert Erik Huseklepp i FotballXtra-studioet.

Ti minutter senere ekspederte Eikrem et nydelig frispark i nærmeste hjørne, og økte til 5-3 for Molde. Men Haugesund reduserte på ny. Åtte minutter før slutt banket innbytter Alioune Ndour inn det fjerde for bortelaget.

Men serielederne holdt inn, og vant til slutt 5-4. Nå leder Molde Eliteserien med åtte poeng ned til Bodø/Glimt på andreplass, som har en kamp mindre spilt.

