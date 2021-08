Her skjønner Eiking at kampen om sammenlagtseieren er tapt

Kun marginer skilte da Odd Christian Eikings håp om sammenlagtseieren i Arctic Race of Noway brast etter thrilleravslutning.

Tyske Philipp Walsleben spurtet inn til seier i siste etappe av Arctic Race of Norway - foran nederlenderen Niki Terpstra.

Litt bak fulgte Ben Hermans og Odd Christian Eiking som kjempet om sammenlagtseieren i rittet. Med fjerdeplass mistet derimot nordmannen viktige bonussekunder på belgieren som før siste etappe ledet rittet.

Odd Christian Eiking endte derimot to fattige sekunder unna sammenlagtseieren til tross for at han skaffet seg en luke ned til Hermans like før slutt.

– Det var helt fryktelig hvis det ikke gikk nå, for jeg tror jeg fikk en liten luke, utbrøt Eiking etter målgang.

Etter få sekunder går det opp for ham at sammenlagtseieren røk likevel.

– Nei, du kødder?, lød det fra Eiking da det gikk opp for han hvilke marginer som skilte ham fra sammenlagtseieren.

Vestlendingen var likevel fornøyd med laginnsatsen på den tøffe etappen.

- Laget gjorde en fantastisk jobb på slutten der, men vi skulle vel gjort litt mer, sa han før skuffelsen på nytt meldte seg:

- Nei, forbannade, fortsatte Eiking oppgitt.

Tøff avslutningsetappe

Slutten på søndagens etappe var ikke like tøff som lørdagens, men rytterne skulle opp en 1.-kategoristigning tidlig, i tillegg til at de skulle opp en to kilometer lang stigning med 5,5 prosent i gjennomsnitt på slutten.

Det var imidlertid et brudd som stakk tidlig på etappen. Der satt blant andre to nordmenn i Erik Nordsæter Resell og Tore André Aase Vabø med 50 kilometer igjen. Vabø falt av bruddet med tett under 20 kilometer til målgang..

Bruddet så ut til å bli hentet inn med litt under fem kilometer igjen, men flere angrep i front, samt at det gikk tregt i hovedfeltet, gjorde at Niki Terpstra og Philipp Walsleben kom fri i en duo.

Der var Walsleben, som skal legge opp som sykkelrytter etter inneværende sesong, sterkest i avslutningen.

Kristoff vant poengtrøyen

Belgiske Ben Hermans vant rittet sammenlagt da Odd Christian Eiking var to fattige sekunder bak sammenlagtseieren.

I tiillegg til Eikings andreplass sammenlagt, fikk Alexander Kristoff en etterlengtet opptur da han vant poengtrøyen foran estlenderen Martin Laas.

Team Coops Fredrik Drivenes vant klatretrøyen overlegent, mens Astana Premier Tech slo UNO-X i kampen om beste lag sammenlagt.

