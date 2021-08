Front mot front-ulykke i Flekkefjord

Politiet melder om en trafikkulykke på E39 vest for Skjeggestadtunnelen. To personer er kjørt til sykehus i ambulanse.

Nødetatene er på vei. Det skriver Politiet i Agder på Twitter.

– Det er snakk om to biler i en front mot front-kollisjon, en bobil og en personbil, sier operasjonsleder Miriam Stausland til TV 2.

Operasjonsleder sier at politiet ikke er på stedet enda, men at innledende meldinger sier at det er tre personer involvert i ulykken.

– Alle tre skal være bevisst. Vi ønsker ikke å si mer om skadeomfang eller hendelsesforløpet foreløpig, fortsetter Stausland.

Trafikken står i begge retninger, skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter.